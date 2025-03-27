https://uz.sputniknews.ru/20250327/mirziyoyev-soveschaniye-energoresursy-energosberejeniye-48589542.html

Как в Узбекистане повысят энергосбережение при растущем спросе на энергоресурсы

Как в Узбекистане повысят энергосбережение при растущем спросе на энергоресурсы

Sputnik Узбекистан

Глава государства подчеркнул необходимость установки современных энергосберегающих установок и сокращения потерь энергии в первую очередь на крупных промышленных предприятиях

2025-03-27T09:50+0500

2025-03-27T09:50+0500

2025-03-27T09:56+0500

узбекистан

совещание

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

энергоресурсы

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ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам повышения эффективности потребления и рационального использования энергетических ресурсов, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Отмечалось, что к 2030 году численность населения республики достигнет 41 млн человек, а экономика вырастет в 2 раза. Это приведет к увеличению спроса на энергоресурсы в 1,5 раза по сравнению с текущими показателями. Наряду с запуском новых проектов и увеличением производственных мощностей необходимо принимать меры по энергосбережению. Руководители ответственных ведомств рассказали о работе в этом направлении. В районах и махаллях также имеется большой потенциал для энергосбережения. Отдельно остановились на уличном освещении, на которое ежегодно расходуется 200 млн кВт·ч электроэнергии. Сократить этот расход вдвое поможет установка фонарей на солнечных батареях. С учетом аналогичных возможностей в текущем году дополнительно запланировано сэкономить 1,1 млрд кубометров газа и 2,6 млрд киловатт-часов электричества. Речь шла о важности формирования культуры энергосбережения как на предприятиях, так и в быту. Для этого необходимо избегать ненужного расхода электроэнергии и газа, шире использовать солнечные панели и другие альтернативные источники энергии. С учетом высокой плотности населения в Ферганской долине на совещании поставлена задача разработать особый подход к обеспечению ее энергоресурсами. В дальнейшем этот опыт поэтапно распространят на другие регионы страны.

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