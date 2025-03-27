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https://uz.sputniknews.ru/20250327/mirziyoyev-soveschaniye-energoresursy-energosberejeniye-48589542.html
Как в Узбекистане повысят энергосбережение при растущем спросе на энергоресурсы
Как в Узбекистане повысят энергосбережение при растущем спросе на энергоресурсы
Sputnik Узбекистан
Глава государства подчеркнул необходимость установки современных энергосберегающих установок и сокращения потерь энергии в первую очередь на крупных промышленных предприятиях
2025-03-27T09:50+0500
2025-03-27T09:56+0500
узбекистан
совещание
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
энергоресурсы
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ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам повышения эффективности потребления и рационального использования энергетических ресурсов, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Отмечалось, что к 2030 году численность населения республики достигнет 41 млн человек, а экономика вырастет в 2 раза. Это приведет к увеличению спроса на энергоресурсы в 1,5 раза по сравнению с текущими показателями. Наряду с запуском новых проектов и увеличением производственных мощностей необходимо принимать меры по энергосбережению. Руководители ответственных ведомств рассказали о работе в этом направлении. В районах и махаллях также имеется большой потенциал для энергосбережения. Отдельно остановились на уличном освещении, на которое ежегодно расходуется 200 млн кВт·ч электроэнергии. Сократить этот расход вдвое поможет установка фонарей на солнечных батареях. С учетом аналогичных возможностей в текущем году дополнительно запланировано сэкономить 1,1 млрд кубометров газа и 2,6 млрд киловатт-часов электричества. Речь шла о важности формирования культуры энергосбережения как на предприятиях, так и в быту. Для этого необходимо избегать ненужного расхода электроэнергии и газа, шире использовать солнечные панели и другие альтернативные источники энергии. С учетом высокой плотности населения в Ферганской долине на совещании поставлена задача разработать особый подход к обеспечению ее энергоресурсами. В дальнейшем этот опыт поэтапно распространят на другие регионы страны.
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узбекистан энергосбережение рост спрос энергоресурсы
узбекистан энергосбережение рост спрос энергоресурсы

Как в Узбекистане повысят энергосбережение при растущем спросе на энергоресурсы

09:50 27.03.2025 (обновлено: 09:56 27.03.2025)
© Unsplash / Matthew HenryЭнергетика
Энергетика - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.03.2025
© Unsplash / Matthew Henry
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Глава государства подчеркнул необходимость современных энергосберегающих установок и сокращения потерь энергии в первую очередь на крупных промышленных предприятиях.
ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам повышения эффективности потребления и рационального использования энергетических ресурсов, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
Отмечалось, что к 2030 году численность населения республики достигнет 41 млн человек, а экономика вырастет в 2 раза. Это приведет к увеличению спроса на энергоресурсы в 1,5 раза по сравнению с текущими показателями.
Наряду с запуском новых проектов и увеличением производственных мощностей необходимо принимать меры по энергосбережению.
Руководители ответственных ведомств рассказали о работе в этом направлении.
"В частности, в результате исследований, проведенных в Самаркандской, Сырдарьинской и Джизакской областях, были выявлены дополнительные возможности для экономии 870 миллионов киловатт-часов электроэнергии и 420 миллионов кубометров газа. Например, только за счет замены почти 35 тысяч устаревших единиц оборудования на малых и средних промышленных предприятиях этих регионов можно ежегодно экономить 385 миллионов киловатт-часов электроэнергии и 50 миллионов кубометров газа", — говорится в сообщении.
В районах и махаллях также имеется большой потенциал для энергосбережения.
"Так, строительство 300 малых солнечных электростанций общей мощностью 100 мегаватт позволит уже в текущем году сэкономить 45 миллионов кубометров газа. Дополнительно, благодаря строительству более тысячи микро-ГЭС на каналах и ручьях можно выработать еще 175 миллионов киловатт-часов электроэнергии", — говорится в сообщении.
Отдельно остановились на уличном освещении, на которое ежегодно расходуется 200 млн кВт·ч электроэнергии. Сократить этот расход вдвое поможет установка фонарей на солнечных батареях.
С учетом аналогичных возможностей в текущем году дополнительно запланировано сэкономить 1,1 млрд кубометров газа и 2,6 млрд киловатт-часов электричества.
"Глава государства подчеркнул необходимость установки современных энергосберегающих установок и сокращения потерь энергии в первую очередь на крупных промышленных предприятиях. Правительству поручено наладить в этой сфере работу в рамках новой системы исполнения и контроля", — говорится в сообщении.
Речь шла о важности формирования культуры энергосбережения как на предприятиях, так и в быту. Для этого необходимо избегать ненужного расхода электроэнергии и газа, шире использовать солнечные панели и другие альтернативные источники энергии.
С учетом высокой плотности населения в Ферганской долине на совещании поставлена задача разработать особый подход к обеспечению ее энергоресурсами. В дальнейшем этот опыт поэтапно распространят на другие регионы страны.
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