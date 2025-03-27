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https://uz.sputniknews.ru/20250327/namangan-uzbeksko-katarskiy-tsentr-professionalnyx-navykov-48600659.html
В Намангане откроют Узбекско-катарский центр профессиональных навыков
В Намангане откроют Узбекско-катарский центр профессиональных навыков
Sputnik Узбекистан
Выпускники центра получат сертификаты международного образца
2025-03-27T18:00+0500
2025-03-27T18:00+0500
общество
узбекистан
катар
сотрудничество
образование
наманган
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ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. В Намангане откроют Узбекско-катарский центр профессиональных навыков, сообщает ИА "Дунё".Это предусмотрено Меморандумом о взаимопонимании в сфере академического сотрудничества, подписанным в столице Катара между Центром прогрессивных реформ и Дохийским Университетом науки и технологии (UDST).Центр будет готовить специалистов по таким направлениям, как инженерия, сварочные технологии и здравоохранение. Обучение будет осуществляться на английском языке по передовым программам UDST. Выпускники получат сертификаты международного образца.В свою очередь директор Центра прогрессивных реформ Миршохид Асланов отметил, что реализация этого проекта позволит молодежи, особенно безработным жителям Ферганской долины, приобрести современные технические навыки, востребованные на глобальном рынке, будет способствовать формированию кадрового потенциала для осуществления в республике крупных инвестиционных инициатив.Для справки: UDST — первый катарский университет, специализирующийся на прикладном, техническом и профессиональном образовании. Здесь готовят бакалавров и магистров по 64 специальностям. В структуре вуза 5 колледжей: бизнес, инжиниринг и IT, медицинские и общеобразовательные науки.
https://uz.sputniknews.ru/20250303/uzbekistan-katar-soglasheniye-ratifikatsiya-48212801.html
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наманган узбекистан катар центр выпускники
наманган узбекистан катар центр выпускники

В Намангане откроют Узбекско-катарский центр профессиональных навыков

18:00 27.03.2025
© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПустая аудитория
Пустая аудитория - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.03.2025
© Sputnik / Евгений Одиноков
/
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Выпускники центра получат сертификаты международного образца.
ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. В Намангане откроют Узбекско-катарский центр профессиональных навыков, сообщает ИА "Дунё".
Это предусмотрено Меморандумом о взаимопонимании в сфере академического сотрудничества, подписанным в столице Катара между Центром прогрессивных реформ и Дохийским Университетом науки и технологии (UDST).
Центр будет готовить специалистов по таким направлениям, как инженерия, сварочные технологии и здравоохранение. Обучение будет осуществляться на английском языке по передовым программам UDST. Выпускники получат сертификаты международного образца.
“Наш университет располагает одной из ведущих систем подготовки технических специалистов по международным стандартам. Мы полностью поддерживаем создание Узбекско-катарского центра профессиональных навыков, который станет символом особых и динамично развивающихся отношений между нашими государствами”, — заявил ректор Дохийского университета науки и технологии профессор Салим Аль-Наеми.
В свою очередь директор Центра прогрессивных реформ Миршохид Асланов отметил, что реализация этого проекта позволит молодежи, особенно безработным жителям Ферганской долины, приобрести современные технические навыки, востребованные на глобальном рынке, будет способствовать формированию кадрового потенциала для осуществления в республике крупных инвестиционных инициатив.
Для справки: UDST — первый катарский университет, специализирующийся на прикладном, техническом и профессиональном образовании. Здесь готовят бакалавров и магистров по 64 специальностям. В структуре вуза 5 колледжей: бизнес, инжиниринг и IT, медицинские и общеобразовательные науки.
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