Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250327/uzbekistan-avtodorogi-stroitelstvo-proyekty-48594336.html
В строительстве дороги Ташкент – Андижан заинтересованы более 30 иностранных компаний
В строительстве дороги Ташкент – Андижан заинтересованы более 30 иностранных компаний
Sputnik Узбекистан
Президенту Узбекистана доложили о реализации проектов дорожного строительства. Новые автотрассы будут современными и удобными, на них организуют различные платные услуги для водителей и пассажиров
2025-03-27T12:10+0500
2025-03-27T12:19+0500
общество
узбекистан
ташкент
андижан
самарканд
дороги
автомобили
строительство
шавкат мирзиёев
совещание
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/0e/48405378_0:82:1554:956_1920x0_80_0_0_d45fb778714d884bd86aa087c75ebbe6.jpg
ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Более 30 ведущих иностранных компаний проявили интерес к проекту дороги Ташкент – Андижан. Об этом сообщили на совещании под председательством Шавката Мирзиёева, посвященном реализации проектов строительства автодорог.Отмечалось, что общая протяженность автодорог в Узбекистане превышает 184 тыс. километров. По оценкам, 25% дорог международного значения эксплуатируются с высокой нагрузкой.В постановлении президента Узбекистан от 10 октября 2023 года определены перспективы строительства современных автодорог.В соответствии с документом:Речь шла и о другом крупном проекте — строительстве дополнительной дороги, соединяющей Ташкент и Самарканд.С участием зарубежных специалистов подготовлено его технико-экономическое обоснование. Новая магистраль протяженностью около 300 километров также сократит время в пути между двумя городами с 5 до 3 часов, существенно снизит загруженность существующей трассы.На совещании обсудили меры по ускорению геодезических работ, подготовке участков под строительство, привлечению инвестиций и подрядных организаций в ходе реализации данных проектов.
https://uz.sputniknews.ru/20250318/samarkand-transport-master-plan-rossiyskaya-kompaniya-48470181.html
узбекистан
ташкент
андижан
самарканд
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/0e/48405378_86:0:1469:1037_1920x0_80_0_0_ebd24aec559b624f2683e380da5d0f14.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
дорога ташкент андижан строительство иностранные компании
дорога ташкент андижан строительство иностранные компании

В строительстве дороги Ташкент – Андижан заинтересованы более 30 иностранных компаний

12:10 27.03.2025 (обновлено: 12:19 27.03.2025)
© Sputnik / Бахром ХатамовВесна в Ташкентской области
Весна в Ташкентской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.03.2025
© Sputnik / Бахром Хатамов
Подписаться
Президенту Узбекистана доложили о реализации проектов дорожного строительства. Новые автотрассы будут современными и удобными, на них организуют различные платные услуги для водителей и пассажиров.
ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Более 30 ведущих иностранных компаний проявили интерес к проекту дороги Ташкент – Андижан. Об этом сообщили на совещании под председательством Шавката Мирзиёева, посвященном реализации проектов строительства автодорог.
Отмечалось, что общая протяженность автодорог в Узбекистане превышает 184 тыс. километров. По оценкам, 25% дорог международного значения эксплуатируются с высокой нагрузкой.
"Например, трасса "Ташкент – Самарканд", рассчитанная на 32 тысячи автомобилей в сутки, сейчас обслуживает 45 тысяч транспортных средств, время в пути занимает до 6 часов. К 2030 году ожидается, что интенсивность движения может превысить 80 тысяч в сутки", — говорится в сообщении.
В постановлении президента Узбекистан от 10 октября 2023 года определены перспективы строительства современных автодорог.
В соответствии с документом:
ведут работы по строительству альтернативных магистралей из Ташкента в Самарканд и Андижан;
при участии Всемирного банка разработан проект дороги Ташкент – Андижан;
в январе текущего года объявлен международный тендер на ее строительство.
"Протяженность скоростной магистрали составит 314 километров. Ввод ее в эксплуатацию позволит сократить время в пути между Ташкентом и Андижаном с 5 до 3 часов, увеличить валовой внутренний продукт на 2,6 процента и снизить количество дорожно-транспортных происшествий на 40 процентов", — говорится в сообщении.
Речь шла и о другом крупном проекте — строительстве дополнительной дороги, соединяющей Ташкент и Самарканд.
С участием зарубежных специалистов подготовлено его технико-экономическое обоснование. Новая магистраль протяженностью около 300 километров также сократит время в пути между двумя городами с 5 до 3 часов, существенно снизит загруженность существующей трассы.
"Новые автотрассы будут современными, удобными и соответствующими всем актуальным требованиям. На них будут организованы различные платные услуги для водителей и пассажиров. В процессе строительства широкое участие примут и отечественные строительные предприятия", — говорится в сообщении.
На совещании обсудили меры по ускорению геодезических работ, подготовке участков под строительство, привлечению инвестиций и подрядных организаций в ходе реализации данных проектов.
Как в Самарканде реализуется транспортная модель, разработанная российской компанией - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.03.2025
В Самарканде реализуют транспортную модель, разработанную российской компанией
18 марта, 18:15
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0