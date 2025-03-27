https://uz.sputniknews.ru/20250327/uzbekistan-avtodorogi-stroitelstvo-proyekty-48594336.html

В строительстве дороги Ташкент – Андижан заинтересованы более 30 иностранных компаний

В строительстве дороги Ташкент – Андижан заинтересованы более 30 иностранных компаний

Sputnik Узбекистан

Президенту Узбекистана доложили о реализации проектов дорожного строительства. Новые автотрассы будут современными и удобными, на них организуют различные платные услуги для водителей и пассажиров

2025-03-27T12:10+0500

2025-03-27T12:10+0500

2025-03-27T12:19+0500

общество

узбекистан

ташкент

андижан

самарканд

дороги

автомобили

строительство

шавкат мирзиёев

совещание

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ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Более 30 ведущих иностранных компаний проявили интерес к проекту дороги Ташкент – Андижан. Об этом сообщили на совещании под председательством Шавката Мирзиёева, посвященном реализации проектов строительства автодорог.Отмечалось, что общая протяженность автодорог в Узбекистане превышает 184 тыс. километров. По оценкам, 25% дорог международного значения эксплуатируются с высокой нагрузкой.В постановлении президента Узбекистан от 10 октября 2023 года определены перспективы строительства современных автодорог.В соответствии с документом:Речь шла и о другом крупном проекте — строительстве дополнительной дороги, соединяющей Ташкент и Самарканд.С участием зарубежных специалистов подготовлено его технико-экономическое обоснование. Новая магистраль протяженностью около 300 километров также сократит время в пути между двумя городами с 5 до 3 часов, существенно снизит загруженность существующей трассы.На совещании обсудили меры по ускорению геодезических работ, подготовке участков под строительство, привлечению инвестиций и подрядных организаций в ходе реализации данных проектов.

https://uz.sputniknews.ru/20250318/samarkand-transport-master-plan-rossiyskaya-kompaniya-48470181.html

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ташкент

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