https://uz.sputniknews.ru/20250327/uzbekistan-malayziya-modernizatsiya-poyezda-48590737.html
Малайзийская компания намерена модернизировать списанные поезда в Узбекистане
Малайзийская компания намерена модернизировать списанные поезда в Узбекистане
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Стороны также обсудили сотрудничество в области производства к ним комплектующих
2025-03-27T11:00+0500
2025-03-27T11:00+0500
2025-03-27T11:00+0500
узбекистан
малайзия
железная дорога
сотрудничество
проект
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ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Малайзийская компания заинтересована в реализации проекта по ремонту списанных локомотивов и вагонов в Узбекистане, сообщает ИА "Дунё".Об этом шла речь в ходе встречи посла РУз Каромиддина Гадоева с председателем и управляющим директором "SMH Rail" Куппусами Нараянасами.Малайзийская сторона также планирует предоставить локомотивы в лизинг профильным предприятиям республики, в том числе логистическим центрам и железнодорожным грузовым терминалам.Кроме того, участники встречи договорились создать систему обмена опытом и повышения квалификации для молодых инженеров и аспирантов, работающих в железнодорожной отрасли Узбекистана, на базе малайзийской компании.
https://uz.sputniknews.ru/20250321/malaziya-investitsii-drony-selskoye-xozyaystvo-uzbekistan-48507081.html
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малайзия компания модернизация поезда узбекистан
малайзия компания модернизация поезда узбекистан
Малайзийская компания намерена модернизировать списанные поезда в Узбекистане
Стороны также обсудили сотрудничество в области производства комплектующих к ним.
ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik
. Малайзийская компания заинтересована в реализации проекта по ремонту списанных локомотивов и вагонов в Узбекистане, сообщает
ИА "Дунё".
Об этом шла речь в ходе встречи посла РУз Каромиддина Гадоева с председателем и управляющим директором "SMH Rail" Куппусами Нараянасами.
"Обсуждены возможности развития сотрудничества по ремонту железнодорожных локомотивов и вагонов, а также производству запасных частей к ним", — говорится в сообщении.
Малайзийская сторона также планирует предоставить локомотивы в лизинг профильным предприятиям республики, в том числе логистическим центрам и железнодорожным грузовым терминалам.
Кроме того, участники встречи договорились создать систему обмена опытом и повышения квалификации для молодых инженеров и аспирантов, работающих в железнодорожной отрасли Узбекистана, на базе малайзийской компании.