https://uz.sputniknews.ru/20250327/uzbekistan-malayziya-modernizatsiya-poyezda-48590737.html

Малайзийская компания намерена модернизировать списанные поезда в Узбекистане

Малайзийская компания намерена модернизировать списанные поезда в Узбекистане

Sputnik Узбекистан

Стороны также обсудили сотрудничество в области производства к ним комплектующих

2025-03-27T11:00+0500

2025-03-27T11:00+0500

2025-03-27T11:00+0500

узбекистан

малайзия

железная дорога

сотрудничество

проект

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ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Малайзийская компания заинтересована в реализации проекта по ремонту списанных локомотивов и вагонов в Узбекистане, сообщает ИА "Дунё".Об этом шла речь в ходе встречи посла РУз Каромиддина Гадоева с председателем и управляющим директором "SMH Rail" Куппусами Нараянасами.Малайзийская сторона также планирует предоставить локомотивы в лизинг профильным предприятиям республики, в том числе логистическим центрам и железнодорожным грузовым терминалам.Кроме того, участники встречи договорились создать систему обмена опытом и повышения квалификации для молодых инженеров и аспирантов, работающих в железнодорожной отрасли Узбекистана, на базе малайзийской компании.

https://uz.sputniknews.ru/20250321/malaziya-investitsii-drony-selskoye-xozyaystvo-uzbekistan-48507081.html

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