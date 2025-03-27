https://uz.sputniknews.ru/20250327/vverxu-vnizu-ili-pered-vami-marketolog-raskryla-xitrosti-raspolojeniya-tovarov-48591907.html
Вверху, внизу или перед вами: маркетолог раскрыла хитрости расположения товаров
Вверху, внизу или перед вами: маркетолог раскрыла хитрости расположения товаров
Sputnik Узбекистан
Эксперт пояснила, на какие уловки идут магазины в борьбе за внимание, лояльность и кошелек покупателей
2025-03-27T22:06+0500
2025-03-27T22:06+0500
2025-03-27T22:06+0500
это интересно
мнение эксперта
покупки
магазины
маркетинг
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О хитростях расположения товаров с помощью которых влияют на выбор потребителей, радио Sputnik рассказала маркетолог Елизавета Волошанина.По словам специалиста, у продавцов есть целый арсенал инструментов, чтобы заставить купить товар, в том числе планировка товарных секторов. Любая планировка должна мотивировать покупателя к покупкам.Еще один важный инструмент воздействия на покупателя — правильная выкладка товара в торговом зале."Принцип выкладки товаров всегда подчиняется логике потребительского спроса. Выкладка — это распределение товара на торговой площади. Она не обходится без специального оборудования. Удобное и логичное расположение товара позволяет нам делать импульсивные покупки и брать больше, чем мы планировали. Есть такое понятие в торговле как "золотой треугольник" магазина. Это путь от входа до нужного отдела и до кассы. Любая торговая сеть или отдельный магазин заинтересован в том, чтобы сделать его как можно шире. Товары массового спроса часто находятся в глубине магазина. Это делается принципиально — пока вы шли за этим товаром, прихватили еще что-нибудь", — предупредила маркетолог.Она сообщила еще об одном хорошем инструменте коллег — правильной позиции товара с учетом движений глаз покупателя.Эксперт рассказала, что лучше всего продаются товары на уровне глаз — такие места называются "золотыми". Внизу на полках располагаются в основном тяжелые или массивные товары. Так удобно их доставать и безопасно для покупателя. Но в некоторых категориях используют размещение от дорогого к дешевому — сверху вниз, тогда внизу мы увидим дешевые товарыКроме того, на полках есть места, куда покупатели заглядывают редко — "мертвая зона". Это неудобные места, их обычно не замечают. Поэтому правильно будет, если редко покупаемые товары разместят либо в левом нижнем углу стеллажа, либо на самых верхних полках, добавила она.
https://uz.sputniknews.ru/20250326/shpinat-polza-poxudeniye-48585617.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
маркетолог товары расположение магазины
маркетолог товары расположение магазины
Вверху, внизу или перед вами: маркетолог раскрыла хитрости расположения товаров
Эксперт пояснила, на какие уловки идут магазины в борьбе за внимание, лояльность и кошелек покупателей.
О хитростях расположения товаров с помощью которых влияют на выбор потребителей, радио Sputnik
рассказала маркетолог Елизавета Волошанина.
По словам специалиста, у продавцов есть целый арсенал инструментов, чтобы заставить купить товар, в том числе планировка товарных секторов. Любая планировка должна мотивировать покупателя к покупкам.
"Смешанная планировка торгового зала предполагает комбинирование продольного и поперечного размещения линий прилавков и витрин и чаще всего используется в крупных магазинах самообслуживания. Боксовая планировка — простой вид планировки, при которой торговый зал разделяется на изолированные друг от друга отделы. Планировка торгового зала "петля" — универсальный способ расстановки торгового оборудования, который подходит практически для всех видов торговых помещений. Используется еще и "решетка" — тогда основу составляют длинные стеллажи, разделенные проходами. Вариант планировки торгового зала "трек" представляет собой один центральный проход, к которому ведут несколько входов в магазин", — перечислила Волошанина.
Еще один важный инструмент воздействия на покупателя — правильная выкладка товара в торговом зале.
"Принцип выкладки товаров всегда подчиняется логике потребительского спроса. Выкладка — это распределение товара на торговой площади. Она не обходится без специального оборудования. Удобное и логичное расположение товара позволяет нам делать импульсивные покупки и брать больше, чем мы планировали. Есть такое понятие в торговле как "золотой треугольник" магазина. Это путь от входа до нужного отдела и до кассы. Любая торговая сеть или отдельный магазин заинтересован в том, чтобы сделать его как можно шире. Товары массового спроса часто находятся в глубине магазина. Это делается принципиально — пока вы шли за этим товаром, прихватили еще что-нибудь", — предупредила маркетолог.
Она сообщила еще об одном хорошем инструменте коллег — правильной позиции товара с учетом движений глаз покупателя.
"Взгляд покупателя движется слева направо. Использование данной закономерности при выкладке товаров на полках можно обнаружить, если самые нужные товары для продажи в магазине размещают в начале движения глаз покупателя. Это самые прибыльные места. Больший акцент можно сделать, если выложить на торцах стеллажей", — отметила Елизавета Волошанина.
Эксперт рассказала, что лучше всего продаются товары на уровне глаз — такие места называются "золотыми". Внизу на полках располагаются в основном тяжелые или массивные товары. Так удобно их доставать и безопасно для покупателя. Но в некоторых категориях используют размещение от дорогого к дешевому — сверху вниз, тогда внизу мы увидим дешевые товары
Кроме того, на полках есть места, куда покупатели заглядывают редко — "мертвая зона". Это неудобные места, их обычно не замечают. Поэтому правильно будет, если редко покупаемые товары разместят либо в левом нижнем углу стеллажа, либо на самых верхних полках, добавила она.