https://uz.sputniknews.ru/20250327/vverxu-vnizu-ili-pered-vami-marketolog-raskryla-xitrosti-raspolojeniya-tovarov-48591907.html

Вверху, внизу или перед вами: маркетолог раскрыла хитрости расположения товаров

Вверху, внизу или перед вами: маркетолог раскрыла хитрости расположения товаров

Sputnik Узбекистан

Эксперт пояснила, на какие уловки идут магазины в борьбе за внимание, лояльность и кошелек покупателей

2025-03-27T22:06+0500

2025-03-27T22:06+0500

2025-03-27T22:06+0500

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покупки

магазины

маркетинг

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О хитростях расположения товаров с помощью которых влияют на выбор потребителей, радио Sputnik рассказала маркетолог Елизавета Волошанина.По словам специалиста, у продавцов есть целый арсенал инструментов, чтобы заставить купить товар, в том числе планировка товарных секторов. Любая планировка должна мотивировать покупателя к покупкам.Еще один важный инструмент воздействия на покупателя — правильная выкладка товара в торговом зале."Принцип выкладки товаров всегда подчиняется логике потребительского спроса. Выкладка — это распределение товара на торговой площади. Она не обходится без специального оборудования. Удобное и логичное расположение товара позволяет нам делать импульсивные покупки и брать больше, чем мы планировали. Есть такое понятие в торговле как "золотой треугольник" магазина. Это путь от входа до нужного отдела и до кассы. Любая торговая сеть или отдельный магазин заинтересован в том, чтобы сделать его как можно шире. Товары массового спроса часто находятся в глубине магазина. Это делается принципиально — пока вы шли за этим товаром, прихватили еще что-нибудь", — предупредила маркетолог.Она сообщила еще об одном хорошем инструменте коллег — правильной позиции товара с учетом движений глаз покупателя.Эксперт рассказала, что лучше всего продаются товары на уровне глаз — такие места называются "золотыми". Внизу на полках располагаются в основном тяжелые или массивные товары. Так удобно их доставать и безопасно для покупателя. Но в некоторых категориях используют размещение от дорогого к дешевому — сверху вниз, тогда внизу мы увидим дешевые товарыКроме того, на полках есть места, куда покупатели заглядывают редко — "мертвая зона". Это неудобные места, их обычно не замечают. Поэтому правильно будет, если редко покупаемые товары разместят либо в левом нижнем углу стеллажа, либо на самых верхних полках, добавила она.

https://uz.sputniknews.ru/20250326/shpinat-polza-poxudeniye-48585617.html

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