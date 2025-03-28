https://uz.sputniknews.ru/20250328/kompleks-dlya-xraneniya-selxozproduktsii-iz-ferganskoy-doliny-postroyat-v-omske-48632723.html
Комплекс для хранения сельхозпродукции из Ферганской долины построят в Омске
Комплекс для хранения сельхозпродукции из Ферганской долины построят в Омске
Sputnik Узбекистан
Центр оснастят современными холодильными камерами для длительного хранения фруктов и овощей, оптово-розничными торговыми площадками, а также специальными зонами для омских производителей, которые смогут бесплатно размещать свою продукцию.
2025-03-28T18:46+0500
2025-03-28T18:46+0500
2025-03-28T18:46+0500
россия
узбекистан
логистика
сельское хозяйство
сотрудничество
ферганская область
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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Омская область и Ферганская область Узбекистана договорились о создании современного логистического комплекса для хранения и распределения сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития Омской области. Как отмечается, логистический центр "Фрут-Сити" станет перевалочным пунктом для сельскохозяйственной продукции из Узбекистана. Стороны начали разрабатывать проект еще в 2023 году. По информации ведомства, новый центр займет площадь 15 тысяч квадратных метров. Он будет оснащен современными холодильными камерами для длительного хранения фруктов и овощей, оптово-розничными торговыми площадками, а также специальными зонами для местных омских производителей, которые смогут бесплатно размещать свою продукцию. Особое внимание уделено транспортной доступности объекта, чтобы обеспечить удобную логистику как для поставок из Узбекистана, так и для распределения товаров по Сибири.В ведомстве пояснили, реализация проекта позволит значительно удешевить свежие фрукты и овощи в Омской области за счет сокращения логистических издержек и уменьшения числа посредников.Во время рабочего визита представители Ферганской области также ознакомились с экономическим и инвестиционным потенциалом региона. Первым объектом, где побывала узбекская делегация во главе с заместителем хокима Ферганской области Нуриддином Мамажоновым, стал логистический центр "Фрут-Сити".Этот проект начали разрабатывать два года назад совместно с представителями бизнеса из Узбекистана. Общая площадь объектов составляет 6 тыс. м². Всего планируется ввести 15 тыс. м². Здесь разместятся оптово-розничные склады, где будут хранить и продавать фрукты и овощи. Бесплатно торговые места будут предоставляться для омских производителей. В планах инвесторов — дальнейшее расширение строительства. Далее рабочая группа направилась на предприятие, которое занимается проектированием и изготовлением промышленного оборудования для разных отраслей промышленности. По запросу компаний из Узбекистана здесь готовы обсудить возможность выпуска изделий для сбора, сортировки и хранения плодоовощной продукции. Третьим объектом стала крупная фабрика по производству мороженого в Омске мощностью 40 тысяч тонн продукции в год. В завершение состоялась официальная встреча с представителями Правительства Омской области. В ней приняли участие министр экономического развития Анна Негодуйко, министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа, министр промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области Андрей Посаженников. Участники подвели итоги визита и предметно обсудили расширение возможностей сотрудничества между регионами РФ и РУз. По словам зампреда правительства Омской области, итогом визита узбекской делегации станет подготовка плана совместных мероприятий, включающих реализацию совместных взаимовыгодных проектов. Они будут проработаны и представлены губернатору Омской области.Согласно предварительным договоренностям, планируется провести презентацию возможностей омских производителей для Ферганской области в рамках промышленной выставки "ИННОПРОМ", добавили в правительстве Омской области.
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омская ферганская область сотрудничество сельхозпродукция узбекистан россия экономика фрукты логистика
омская ферганская область сотрудничество сельхозпродукция узбекистан россия экономика фрукты логистика
Комплекс для хранения сельхозпродукции из Ферганской долины построят в Омске
Центр оснастят современными холодильными камерами для длительного хранения фруктов и овощей, оптово-розничными торговыми площадками, а также специальными зонами для омских производителей, которые также смогут бесплатно размещать свою продукцию.
ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Омская область и Ферганская область Узбекистана договорились о создании современного логистического комплекса для хранения и распределения сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития Омской области.
Как отмечается, логистический центр "Фрут-Сити" станет перевалочным пунктом для сельскохозяйственной продукции из Узбекистана. Стороны начали разрабатывать проект еще в 2023 году.
По информации ведомства, новый центр займет площадь 15 тысяч квадратных метров. Он будет оснащен современными холодильными камерами для длительного хранения фруктов и овощей, оптово-розничными торговыми площадками, а также специальными зонами для местных омских производителей, которые смогут бесплатно размещать свою продукцию.
Особое внимание уделено транспортной доступности объекта, чтобы обеспечить удобную логистику как для поставок из Узбекистана, так и для распределения товаров по Сибири.
"Мы договорились о том, что на территории Омской области будет реализован большой проект с объемом инвестиций более 700 млн рублей. Мы будем сопровождать его на уровне правительства Омской области, рассмотрим дополнительно создание гостиницы, чтобы создать комфортные места для наших друзей из Узбекистана", — рассказал зампред правительства Омской области Андрей Шпиленко.
В ведомстве пояснили, реализация проекта позволит значительно удешевить свежие фрукты и овощи в Омской области за счет сокращения логистических издержек и уменьшения числа посредников.
Во время рабочего визита представители Ферганской области также ознакомились с экономическим и инвестиционным потенциалом региона.
Первым объектом, где побывала узбекская делегация во главе с заместителем хокима Ферганской области Нуриддином Мамажоновым, стал логистический центр "Фрут-Сити".
Этот проект начали разрабатывать два года назад совместно с представителями бизнеса из Узбекистана. Общая площадь объектов составляет 6 тыс. м². Всего планируется ввести 15 тыс. м². Здесь разместятся оптово-розничные склады, где будут хранить и продавать фрукты и овощи. Бесплатно торговые места будут предоставляться для омских производителей. В планах инвесторов — дальнейшее расширение строительства.
"Мы договорились о том, что на территории Омской области будет реализован большой проект с объемом инвестиций более 700 млн рублей. Мы будем сопровождать его на уровне Правительства Омской области, рассмотрим дополнительно создание гостиницы, чтобы создать комфортные места для наших друзей из Узбекистана. В результате для жителей нашего региона свежие овощи и фрукты станут доступнее", — рассказал Шпиленко.
Далее рабочая группа направилась на предприятие, которое занимается проектированием и изготовлением промышленного оборудования для разных отраслей промышленности. По запросу компаний из Узбекистана здесь готовы обсудить возможность выпуска изделий для сбора, сортировки и хранения плодоовощной продукции.
Третьим объектом стала крупная фабрика по производству мороженого в Омске мощностью 40 тысяч тонн продукции в год.
В завершение состоялась официальная встреча с представителями Правительства Омской области. В ней приняли участие министр экономического развития Анна Негодуйко, министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа, министр промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области Андрей Посаженников.
Участники подвели итоги визита и предметно обсудили расширение возможностей сотрудничества между регионами РФ и РУз.
"Со времен Великого шелкового пути, когда наши караваны привозили в Сибирь товары, имелась почва для развития сотрудничества. Благодаря политической воле наших уважаемых президентов Шавката Миромоновича Мирзиёева и Владимира Владимировича Путина мы активно сотрудничаем и сейчас", — рассказал Нуриддин Мамажонов, заместитель хокима Ферганской области.
По словам зампреда правительства Омской области, итогом визита узбекской делегации станет подготовка плана совместных мероприятий, включающих реализацию совместных взаимовыгодных проектов. Они будут проработаны и представлены губернатору Омской области.
Согласно предварительным договоренностям, планируется провести презентацию возможностей омских производителей для Ферганской области в рамках промышленной выставки "ИННОПРОМ", добавили в правительстве Омской области.