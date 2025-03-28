https://uz.sputniknews.ru/20250328/kompleks-dlya-xraneniya-selxozproduktsii-iz-ferganskoy-doliny-postroyat-v-omske-48632723.html

Комплекс для хранения сельхозпродукции из Ферганской долины построят в Омске

Комплекс для хранения сельхозпродукции из Ферганской долины построят в Омске

Sputnik Узбекистан

Центр оснастят современными холодильными камерами для длительного хранения фруктов и овощей, оптово-розничными торговыми площадками, а также специальными зонами для омских производителей, которые смогут бесплатно размещать свою продукцию.

2025-03-28T18:46+0500

2025-03-28T18:46+0500

2025-03-28T18:46+0500

россия

узбекистан

логистика

сельское хозяйство

сотрудничество

ферганская область

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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Омская область и Ферганская область Узбекистана договорились о создании современного логистического комплекса для хранения и распределения сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития Омской области. Как отмечается, логистический центр "Фрут-Сити" станет перевалочным пунктом для сельскохозяйственной продукции из Узбекистана. Стороны начали разрабатывать проект еще в 2023 году. По информации ведомства, новый центр займет площадь 15 тысяч квадратных метров. Он будет оснащен современными холодильными камерами для длительного хранения фруктов и овощей, оптово-розничными торговыми площадками, а также специальными зонами для местных омских производителей, которые смогут бесплатно размещать свою продукцию. Особое внимание уделено транспортной доступности объекта, чтобы обеспечить удобную логистику как для поставок из Узбекистана, так и для распределения товаров по Сибири.В ведомстве пояснили, реализация проекта позволит значительно удешевить свежие фрукты и овощи в Омской области за счет сокращения логистических издержек и уменьшения числа посредников.Во время рабочего визита представители Ферганской области также ознакомились с экономическим и инвестиционным потенциалом региона. Первым объектом, где побывала узбекская делегация во главе с заместителем хокима Ферганской области Нуриддином Мамажоновым, стал логистический центр "Фрут-Сити".Этот проект начали разрабатывать два года назад совместно с представителями бизнеса из Узбекистана. Общая площадь объектов составляет 6 тыс. м². Всего планируется ввести 15 тыс. м². Здесь разместятся оптово-розничные склады, где будут хранить и продавать фрукты и овощи. Бесплатно торговые места будут предоставляться для омских производителей. В планах инвесторов — дальнейшее расширение строительства. Далее рабочая группа направилась на предприятие, которое занимается проектированием и изготовлением промышленного оборудования для разных отраслей промышленности. По запросу компаний из Узбекистана здесь готовы обсудить возможность выпуска изделий для сбора, сортировки и хранения плодоовощной продукции. Третьим объектом стала крупная фабрика по производству мороженого в Омске мощностью 40 тысяч тонн продукции в год. В завершение состоялась официальная встреча с представителями Правительства Омской области. В ней приняли участие министр экономического развития Анна Негодуйко, министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа, министр промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области Андрей Посаженников. Участники подвели итоги визита и предметно обсудили расширение возможностей сотрудничества между регионами РФ и РУз. По словам зампреда правительства Омской области, итогом визита узбекской делегации станет подготовка плана совместных мероприятий, включающих реализацию совместных взаимовыгодных проектов. Они будут проработаны и представлены губернатору Омской области.Согласно предварительным договоренностям, планируется провести презентацию возможностей омских производителей для Ферганской области в рамках промышленной выставки "ИННОПРОМ", добавили в правительстве Омской области.

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