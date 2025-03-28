https://uz.sputniknews.ru/20250328/obyavleno-vremya-prazdnichnogo-namaza-na-ramazan-xayit-48614727.html
Объявлено время праздничного намаза на Рамазан хайит — расписание по Узбекистану
Объявлено время праздничного намаза на Рамазан хайит — расписание по Узбекистану
Sputnik Узбекистан
В Управлении мусульман Узбекистана объявили время праздничной молитвы в Ташкенте и в регионах республики.
2025-03-28T10:43+0500
2025-03-28T10:43+0500
2025-03-28T11:11+0500
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общество
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рамазан хайит
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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. В воскресенье, 30 марта, в Узбекистане будут отмечать Рамазан хайит. Управление мусульман республики объявило время праздничного намаза с учетом разницы во времени в регионах.В связи с этим время молитвы в Ташкенте и в регионах страны немного отличается.Время начала намаза по областямАндижанская область — 06.20Бухарская область — 06.50Джизакская область — 06.40Навоийская область — 06.50Наманганская область — 06.20Самаркандская область — 06.40Сырдарьинская область — 06.40Сурхандарьинская область — 06.45Ташкентская область — 06.30город Ташкент — 06.30Ферганская область — 06.20Хорезмская область — 07.05Кашкадарьинская область — 06.45Каракалпакстан — 07.15Как отмечают Рамазан хайитХайит — радостный день для всех мусульман, день молитвы и благодарности, счастья и помощи нуждающимся. В этот день принято отдыхать с семьей на природе, ходить в гости к родственникам, дарить друг другу подарки.Рамазан хайит — время добрых дел, примирения и прощения обид, восстановления добрых отношений с другими людьми.В Рамазан хайит следует разговеться и поесть сладостей (фиников) перед тем, как идти на намаз.Также необходимо совершить мисвак и отдельное омовение при выходе на праздничную молитву. Совершение мисвака перед всеми молитвами является сунной. Нужно одеться в новую и чистую одежду.Перед праздничной молитвой желательно раздать фитр-садака.Следует прийти на праздничную молитву пораньше. Похвально, если верующий приходит в мечеть заранее, готовится к молитве, слушает проповеди и поучения.В этот день особое внимание следует уделить тому, чтобы порадовать маленьких детей, дав им понять, что они особенные, отличаются от других детей. Будет уместно вручить им подарки, отправиться с ними на прогулку в зоопарк или на детскую площадку.* Материал подготовлен на основе информации из открытых источников
https://uz.sputniknews.ru/20250326/uzbekistan-ramazan-xayit-30-marta-48587182.html
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рамазан хайит расписание намаз праздник религия мусульмане
рамазан хайит расписание намаз праздник религия мусульмане
Объявлено время праздничного намаза на Рамазан хайит — расписание по Узбекистану
10:43 28.03.2025 (обновлено: 11:11 28.03.2025)
В Управлении мусульман Узбекистана объявили время праздничной молитвы в Ташкенте и в регионах республики.
ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik.
В воскресенье, 30 марта, в Узбекистане будут отмечать Рамазан хайит. Управление мусульман республики объявило
время праздничного намаза с учетом разницы во времени в регионах.
В связи с этим время молитвы в Ташкенте и в регионах страны немного отличается.
Время начала намаза по областям
Андижанская область — 06.20
Бухарская область — 06.50
Джизакская область — 06.40
Навоийская область — 06.50
Наманганская область — 06.20
Самаркандская область — 06.40
Сырдарьинская область — 06.40
Сурхандарьинская область — 06.45
Ташкентская область — 06.30
Ферганская область — 06.20
Хорезмская область — 07.05
Кашкадарьинская область — 06.45
Как отмечают Рамазан хайит
Хайит — радостный день для всех мусульман, день молитвы и благодарности, счастья и помощи нуждающимся. В этот день принято отдыхать с семьей на природе, ходить в гости к родственникам, дарить друг другу подарки.
Рамазан хайит — время добрых дел, примирения и прощения обид, восстановления добрых отношений с другими людьми.
В Рамазан хайит следует разговеться и поесть сладостей (фиников) перед тем, как идти на намаз.
Также необходимо совершить мисвак и отдельное омовение при выходе на праздничную молитву. Совершение мисвака перед всеми молитвами является сунной. Нужно одеться в новую и чистую одежду.
Перед праздничной молитвой желательно раздать фитр-садака.
Следует прийти на праздничную молитву пораньше. Похвально, если верующий приходит в мечеть заранее, готовится к молитве, слушает проповеди и поучения.
В этот день особое внимание следует уделить тому, чтобы порадовать маленьких детей, дав им понять, что они особенные, отличаются от других детей. Будет уместно вручить им подарки, отправиться с ними на прогулку в зоопарк или на детскую площадку.
* Материал подготовлен на основе информации из открытых источников