https://uz.sputniknews.ru/20250328/sem-pirov-buxary-puteshestvie-po-duxovnym-svyatynyam-48595740.html

"Семь Пиров Бухары": путешествие по духовным святыням

"Семь Пиров Бухары": путешествие по духовным святыням

Sputnik Узбекистан

Откройте для себя сердце суфизма в Бухаре — местах, где покоятся семь великих пиров братства Накшбанди.

2025-03-28T19:25+0500

2025-03-28T19:25+0500

2025-03-28T19:25+0500

бухара

паломничество

суфий

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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik, Бахром Хатамов. Бухара — духовный центр Средней Азии, где находятся семь святых мест, связанных с великими суфийскими наставниками братства Накшбанди. Тысячи паломников и исследователей со всего мира приезжают в этот древний город, чтобы прикоснуться к духовному наследию суфизма. Главный девиз братства Накшбанди — "Дил ба ёру, даст ба кор" ("Сердце в Боге — руки в труде") — на протяжении веков объединял людей разных сословий, помогая им находить гармонию между духовной и повседневной жизнью.В Узбекистане суфизм признан неотъемлемой частью историко-культурного и духовного наследия страны. Государство активно поддерживает восстановление и благоустройство мест захоронений великих суфийских наставников, среди которых представители орденов Накшбанди, Кубровия и Яссавия. Сегодня паломничество по маршруту "Семь Пиров Бухары" является одним из самых популярных религиозных туров в Центральной Азии. Суфизм в Центральной Азии оставил глубокий след в истории и культуре региона. Одна из самых влиятельных духовных школ — орден Хаджаган (Путь учителей) основана Абдахаликом Гиждувани. Его последователи сыграли ключевую роль в развитии суфизма, духовного воспитания и традиций ремесленничества. В этой статье мы пройдем по следам великих суфийских наставников и узнаем об их учениях и чудесах.1. Комплекс Ходжи Абдулхалика Гиждувани — основатель ордена ХаджаганХоджа Абдулхалик Гиждувани — основатель духовного пути Накшбанди, происходивший из десятого поколения пророка Мухаммеда. Его мавзолей с десятью колоннами символизирует силу и преемственность учения. В древности сюда приходили молиться в самые жаркие дни, а позже это место стало важной святыней для паломников.Абдулхалик Гиждувани родился в 1118 году в Гиждуване. Он был одним из четырех учеников Юсуфа Хамадани и основал школу центральноазиатского мистицизма — Тарикат Хаджаган. Главное отличие этого учения заключалось в практике тихого зикра — молитвы в молчании.Гиждувани проповедовал аскетизм, обет безбрачия и отказ от связей с властью. Ему принадлежит известное высказывание: "Бойся султана так же, как боишься его львов."Он считал, что власть способна ослабить веру и повлиять на чистоту тариката. При этом Гиждувани полагал, что суфий должен трудиться, чтобы обеспечивать себя самостоятельно. По его учению, каждый имам обязан овладеть ремеслом, чтобы кормить себя собственными руками.Орден Хаджаган оказал огромное влияние на духовную жизнь Средней Азии. Учения Гиждувани и его последователей стали основой для формирования духовных традиций в регионе. Их наследие продолжает вдохновлять миллионы верующих и по сей день.2. Мавзолей Ходжа Мухаммад Ариф Ревгари — Ясная ЛунаСледующий наставник — Ходжа Мухаммед Ариф Ревгарий, ученик Гиждувани. Он родился в 1156 году и уже в 19 лет обучал философии. Его прозвали Мохи Тобон ("Ясная Луна") за его располагающую внешность и светлый характер.В Ревгари сохранилась мечеть с куполами, хауз, зияратхона и святой колодец. По преданию, Ревгарий получил благословение своего учителя и возглавил орден после смерти Гиждувани. Он учил произносить зикр вслух, пробуждая сердца и души людей. Его захоронение в селении Шафиркан стало местом поклонения для верующих.3. Мавзолей Ходжа Махмуд Анжир-Фагнави — проповедник громкого зикраХоджа Махмуд Анжир Фагнави родился в 1196 году близ Вабкента и был последователем Ревгария. Он был плотником и садовником. Свой титул "Анжир" (Инжир) он получил после чудесного случая.Однажды хан потребовал свежий инжир в феврале. Фагнави опустил руку в землю и достал спелый плод, чем поразил слугу хана. Именно Фагнави ввел практику громкого зикра (джахрия) наряду с тихим, утверждая, что "спящие должны пробудиться". Его мавзолей в родном селении Анжирбог стал важным центром духовной жизни.4. Мемориальный комплекс Ходжа Али Рамитани — исполняющий желанияХоджа Али Рамитани, прозванный "Азизон", — почтенный шейх, родившийся в 1195 году, был мастером ткачества и духовным наставником. Ему приписывают множество чудес. Считается, что благодаря его молитвам монгольские ханы приняли ислам. Также легенда гласит, что он мог читать мысли людей.По легенде, однажды к нему поздно вечером пришли гости, а у него не было еды. Он воззвал к Аллаху — и в калитку постучал молодой человек с корзиной горячих лепешек. После этого случая Азизон получил признание как "исполнитель желаний".5. Мемориальный комплекс Ходжа Мухаммад Бобои Самоси — предсказатель прихода Накшбанди Бобои Самоси родился в 1259 году. Он внес огромный вклад в развитие суфизма, обучая учеников и распространяя мистические традиции братства. Ходжа Самоси предсказал рождение Бахауддина Накшбанди, почувствовав его "аромат" задолго до рождения.Когда младенцу исполнилось три дня, Самоси благословил его и сказал, что мальчик станет великим наставником и "раскроет трудности для людей Любви". Позднее Накшбанди стал духовным лидером и символом суфизма в регионе.Его захоронение в селе Самос стало священным местом для паломников.6. Мемориальный комплекс Ходжа Сайид Амир Кулол — "Великий" наставник Ходжа Сайид Амир Кулол, прозванный Калон ("Великий"), был известным мастером гончарного искусства и духовным наставником Бахауддина Накшбанди. Он сыграл ключевую роль в укреплении традиций суфийского ордена. Его захоронение в селе Сухар почитается как центр духовной силы.Саид Амир Кулол родился в 1287 году в Бухаре. В молодости он преуспел в борьбе кураш, чем привлек внимание Бобои Самоси, который предсказал ему духовное лидерство.Кулол воспитал более ста последователей, среди которых был и Бахауддин Накшбанди. Он также оказал духовное влияние на Амира Темура, став его наставником.7. Мемориальный комплекс Бахауддина НакшбандиМавзолей матери Бахауддина НакшбандиСначала паломники посещают мавзолей матери Бахауддина Накшбанди. Бахауддин сделал завещание: "Те, кто приходят на мою могилу, должны сначала посетить могилу моей матери".Здесь очень тихо и красиво. Здесь есть мечеть 18 века, красивый минарет, святая чаша и место паломничества. Сюда часто приходят матери с детьми и молятся.Рядом с мавзолеем разбит большой сад. Он называется "Ферганский парк". Жители Бухары подарили этот сад жителям Ферганы. Здесь было посажено более 5 000 фруктовых деревьев.Бахауддин Накшбанди — великий суфий и покровитель БухарыБахауддин Накшбанди родился в 1318 году в деревне Касри-Арифон и посвятил свою жизнь духовному совершенствованию и наставничеству. Его учение стало основой мистического пути Накшбанди, который оказал глубокое влияние на развитие суфизма.Накшбанди проповедовал простоту и независимость через труд, утверждая:"Сердце — Богу, руки — в труде."Он выступал против аскетизма, призывая суфиев зарабатывать на жизнь собственным трудом. Сам он владел несколькими ремеслами, включая ткачество, гончарное дело и резьбу по металлу.После его смерти в 1389 году в Бухаре был возведен мавзолей, который стал важным местом паломничества для суфиев со всего мира. Считается, что троекратное посещение мавзолея приравнивается к хаджу в Мекку.Советы для паломниковДуховное наследие БухарыПаломничество по маршруту "Семь Пиров Бухары" — это не просто путешествие к святыням, а глубокий духовный опыт. Каждый мавзолей символизирует связь между земным и божественным, напоминая о вечных ценностях веры, труда и духовного развития.Откройте для себя мистический мир суфизма, прикоснитесь к наследию великих наставников и ощутите благословение священной Бухары. Пусть это путешествие станет шагом к внутреннему просветлению и гармонии.

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семь пиров бухара путешествие духовные святыни суфизм братство накшбанди