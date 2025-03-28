Строительство крупной АЭС в Узбекистане обсудили на совещании у президента
09:53 28.03.2025 (обновлено: 10:13 28.03.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаГлаве государства доложено о ходе выполнения задач, направленных на развитие атомной энергетики в стране
© Пресс-служба президента Узбекистана
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К 2030 году в Узбекистане планируется довести долю "зеленой" энергетики в общем энергобалансе до более чем 50%. При этом атомная энергия рассматривается как один из базовых источников в долгосрочной перспективе.
ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с докладом о ходе выполнения задач, направленных на развитие атомной энергетики в стране. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
На совещании было отмечено, что за последние пять лет благодаря реализации ряда крупных энергетических проектов производство электроэнергии в Узбекистане увеличилось на 30% и достигло 81,5 млрд киловатт-часов. Для удовлетворения растущего спроса активно развиваются и возобновляемые источники энергии. Их доля в общей генерации достигла 16%, в прошлом году были введены дополнительные мощности в объеме 3,2 гигаватта.
При этом особое внимание уделяется стратегическому планированию и подготовке к перспективным вызовам. Согласно расчетам, к 2035 году потребление электроэнергии в стране составит 121 млрд киловатт-часов. В этой связи предпринимаются меры по развитию энергетики во всех направлениях.
© Пресс-служба президента УзбекистанаГлаве государства доложено о ходе выполнения задач, направленных на развитие атомной энергетики в стране
Главе государства доложено о ходе выполнения задач, направленных на развитие атомной энергетики в стране
© Пресс-служба президента Узбекистана
В частности, к 2030 году планируется довести долю "зеленой" энергетики в общем энергобалансе до более чем 50%. При этом атомная энергия рассматривается как один из базовых источников в долгосрочной перспективе.
В настоящее время ведется работа над проектом строительства атомной электростанции малой мощности. Для обсуждения возможностей реализации проекта и подготовки "дорожной карты" проведены встречи рабочих групп.
Разработан Совместный план действий на 2025 – 2027 годы с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).
"Каждая стадия будущего строительства — от проектирования до завершения — будет находиться под строгим контролем МАГАТЭ, с учетом лучших мировых практик и требований безопасности", — отмечалось на совещании.
© Пресс-служба президента УзбекистанаГлаве государства доложено о ходе выполнения задач, направленных на развитие атомной энергетики в стране
Главе государства доложено о ходе выполнения задач, направленных на развитие атомной энергетики в стране
© Пресс-служба президента Узбекистана
Ответственные лица проинформировали главу государства о ходе реализации проекта, переговорах с партнерами, вопросах получения разрешений и источников финансирования. Были также рассмотрены технические и экономические аспекты размещения крупной атомной электростанции и планы по ее строительству.