Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250328/stroitelstvo-krupnoy-aes-v-uzbekistane-obsudili-na-soveschanii-u-prezidenta-48607107.html
Строительство крупной АЭС в Узбекистане обсудили на совещании у президента
Строительство крупной АЭС в Узбекистане обсудили на совещании у президента
Sputnik Узбекистан
К 2030 году в Узбекистане планируется довести долю "зеленой" энергетики в общем энергобалансе до более чем 50%. При этом атомная энергия рассматривается как один из базовых источников в долгосрочной перспективе.
2025-03-28T09:53+0500
2025-03-28T10:13+0500
аэс
узбекистан
шавкат мирзиёев
совещание
атомная энергетика
энергетика
магатэ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/1c/48605794_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_abc124aca72af47461f54ce999d2e8b2.jpg
ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с докладом о ходе выполнения задач, направленных на развитие атомной энергетики в стране. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.На совещании было отмечено, что за последние пять лет благодаря реализации ряда крупных энергетических проектов производство электроэнергии в Узбекистане увеличилось на 30% и достигло 81,5 млрд киловатт-часов. Для удовлетворения растущего спроса активно развиваются и возобновляемые источники энергии. Их доля в общей генерации достигла 16%, в прошлом году были введены дополнительные мощности в объеме 3,2 гигаватта.При этом особое внимание уделяется стратегическому планированию и подготовке к перспективным вызовам. Согласно расчетам, к 2035 году потребление электроэнергии в стране составит 121 млрд киловатт-часов. В этой связи предпринимаются меры по развитию энергетики во всех направлениях.В частности, к 2030 году планируется довести долю "зеленой" энергетики в общем энергобалансе до более чем 50%. При этом атомная энергия рассматривается как один из базовых источников в долгосрочной перспективе.В настоящее время ведется работа над проектом строительства атомной электростанции малой мощности. Для обсуждения возможностей реализации проекта и подготовки "дорожной карты" проведены встречи рабочих групп.Разработан Совместный план действий на 2025 – 2027 годы с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Ответственные лица проинформировали главу государства о ходе реализации проекта, переговорах с партнерами, вопросах получения разрешений и источников финансирования. Были также рассмотрены технические и экономические аспекты размещения крупной атомной электростанции и планы по ее строительству.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/1c/48605794_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_61e420a89b74388d406209680f2bdbd2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
узбекистан зеленая энергетика энергобаланс атомная энергия магатэ аэс
узбекистан зеленая энергетика энергобаланс атомная энергия магатэ аэс

Строительство крупной АЭС в Узбекистане обсудили на совещании у президента

09:53 28.03.2025 (обновлено: 10:13 28.03.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаГлаве государства доложено о ходе выполнения задач, направленных на развитие атомной энергетики в стране
Главе государства доложено о ходе выполнения задач, направленных на развитие атомной энергетики в стране - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.03.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
К 2030 году в Узбекистане планируется довести долю "зеленой" энергетики в общем энергобалансе до более чем 50%. При этом атомная энергия рассматривается как один из базовых источников в долгосрочной перспективе.
ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с докладом о ходе выполнения задач, направленных на развитие атомной энергетики в стране. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
На совещании было отмечено, что за последние пять лет благодаря реализации ряда крупных энергетических проектов производство электроэнергии в Узбекистане увеличилось на 30% и достигло 81,5 млрд киловатт-часов. Для удовлетворения растущего спроса активно развиваются и возобновляемые источники энергии. Их доля в общей генерации достигла 16%, в прошлом году были введены дополнительные мощности в объеме 3,2 гигаватта.
При этом особое внимание уделяется стратегическому планированию и подготовке к перспективным вызовам. Согласно расчетам, к 2035 году потребление электроэнергии в стране составит 121 млрд киловатт-часов. В этой связи предпринимаются меры по развитию энергетики во всех направлениях.
© Пресс-служба президента УзбекистанаГлаве государства доложено о ходе выполнения задач, направленных на развитие атомной энергетики в стране
Главе государства доложено о ходе выполнения задач, направленных на развитие атомной энергетики в стране - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.03.2025
Главе государства доложено о ходе выполнения задач, направленных на развитие атомной энергетики в стране
© Пресс-служба президента Узбекистана
В частности, к 2030 году планируется довести долю "зеленой" энергетики в общем энергобалансе до более чем 50%. При этом атомная энергия рассматривается как один из базовых источников в долгосрочной перспективе.
В настоящее время ведется работа над проектом строительства атомной электростанции малой мощности. Для обсуждения возможностей реализации проекта и подготовки "дорожной карты" проведены встречи рабочих групп.
Разработан Совместный план действий на 2025 – 2027 годы с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

"Каждая стадия будущего строительства — от проектирования до завершения — будет находиться под строгим контролем МАГАТЭ, с учетом лучших мировых практик и требований безопасности", — отмечалось на совещании.

© Пресс-служба президента УзбекистанаГлаве государства доложено о ходе выполнения задач, направленных на развитие атомной энергетики в стране
Главе государства доложено о ходе выполнения задач, направленных на развитие атомной энергетики в стране - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.03.2025
Главе государства доложено о ходе выполнения задач, направленных на развитие атомной энергетики в стране
© Пресс-служба президента Узбекистана
Ответственные лица проинформировали главу государства о ходе реализации проекта, переговорах с партнерами, вопросах получения разрешений и источников финансирования. Были также рассмотрены технические и экономические аспекты размещения крупной атомной электростанции и планы по ее строительству.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0