https://uz.sputniknews.ru/20250328/vsu-udarom-himars-unichtojili-gazoizmeritelnuyu-stantsiyu-sudja-48626961.html

ВСУ ударом HIMARS уничтожили газоизмерительную станцию "Суджа"

ВСУ ударом HIMARS уничтожили газоизмерительную станцию "Суджа"

Sputnik Узбекистан

ГИС "Суджа" расположена в нескольких сотнях метров от российско-украинской границы. До начала 2025-го по ее трубопроводам транзитом через Украину поставляли газ для европейских стран.

2025-03-28T15:35+0500

2025-03-28T15:35+0500

2025-03-28T15:35+0500

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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Ударом реактивными снарядами РСЗО HIMARS киевский режим фактически уничтожил газоизмерительную станцию "Суджа", сообщили в Минобороны России.В министерстве отметили, что за прошедшие сутки ВСУ продолжили атаковать российскую энергетическую инфраструктуру. Удары наносились с помощью БПЛА различных типов, а также реактивной системы залпового огня HIMARS.Так, утром ПВО уничтожила 19 украинских ударных БПЛА самолетного типа в Саратовской области. Там ВСУ пытались атаковать инфраструктуру Саратовского нефтеперерабатывающего завода.Расположенная в нескольких сотнях метров от российско-украинской границы ГИС "Суджа" не в первый раз подверглась нападению. Ночью 21 марта отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали станцию, которая находилась под их контролем с 7 августа. До начала 2025-го по ее измерительным трубопроводам транзитом через Украину поставляли газ для европейских стран.На прошлой неделе Владимир Путин побеседовал по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным, пишет РИА новости.Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но через несколько часов после переговоров лидеров РФ и США киевский режим атаковал тремя беспилотниками нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае. Этот удар стал первым в целой серии атак по энергоинфраструктуре, нанесенных ВСУ во время прекращения огня.Как отметили в Минобороны России, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа. А представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.

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