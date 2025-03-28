https://uz.sputniknews.ru/20250328/vsu-udarom-himars-unichtojili-gazoizmeritelnuyu-stantsiyu-sudja-48626961.html
ВСУ ударом HIMARS уничтожили газоизмерительную станцию "Суджа"
ВСУ ударом HIMARS уничтожили газоизмерительную станцию "Суджа"
Sputnik Узбекистан
ГИС "Суджа" расположена в нескольких сотнях метров от российско-украинской границы. До начала 2025-го по ее трубопроводам транзитом через Украину поставляли газ для европейских стран.
2025-03-28T15:35+0500
2025-03-28T15:35+0500
2025-03-28T15:35+0500
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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Ударом реактивными снарядами РСЗО HIMARS киевский режим фактически уничтожил газоизмерительную станцию "Суджа", сообщили в Минобороны России.В министерстве отметили, что за прошедшие сутки ВСУ продолжили атаковать российскую энергетическую инфраструктуру. Удары наносились с помощью БПЛА различных типов, а также реактивной системы залпового огня HIMARS.Так, утром ПВО уничтожила 19 украинских ударных БПЛА самолетного типа в Саратовской области. Там ВСУ пытались атаковать инфраструктуру Саратовского нефтеперерабатывающего завода.Расположенная в нескольких сотнях метров от российско-украинской границы ГИС "Суджа" не в первый раз подверглась нападению. Ночью 21 марта отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали станцию, которая находилась под их контролем с 7 августа. До начала 2025-го по ее измерительным трубопроводам транзитом через Украину поставляли газ для европейских стран.На прошлой неделе Владимир Путин побеседовал по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным, пишет РИА новости.Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но через несколько часов после переговоров лидеров РФ и США киевский режим атаковал тремя беспилотниками нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае. Этот удар стал первым в целой серии атак по энергоинфраструктуре, нанесенных ВСУ во время прекращения огня.Как отметили в Минобороны России, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа. А представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.
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всу himars газоизмерительная станция "суджа" россия украина всу сво атака минобороны россия украина
всу himars газоизмерительная станция "суджа" россия украина всу сво атака минобороны россия украина
ВСУ ударом HIMARS уничтожили газоизмерительную станцию "Суджа"
ГИС "Суджа" расположена в нескольких сотнях метров от российско-украинской границы. До начала 2025-го по ее трубопроводам транзитом через Украину поставляли газ для европейских стран.
ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Ударом реактивными снарядами РСЗО HIMARS киевский режим фактически уничтожил газоизмерительную станцию "Суджа", сообщили в Минобороны России.
"Двадцать восьмого марта около 10.20 киевским режимом нанесен двойной удар с применением, по предварительной информации, реактивных снарядов РСЗО HIMARS по газоизмерительной станции "Суджа", в результате которого произошло сильное возгорание и энергообъект фактически уничтожен", — уточнили в ведомстве.
В министерстве отметили, что за прошедшие сутки ВСУ продолжили атаковать российскую энергетическую инфраструктуру. Удары наносились с помощью БПЛА различных типов, а также реактивной системы залпового огня HIMARS.
Так, утром ПВО уничтожила 19 украинских ударных БПЛА самолетного типа в Саратовской области. Там ВСУ пытались атаковать инфраструктуру Саратовского нефтеперерабатывающего завода.
Расположенная в нескольких сотнях метров от российско-украинской границы ГИС "Суджа" не в первый раз подверглась нападению. Ночью 21 марта отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали станцию, которая находилась под их контролем с 7 августа. До начала 2025-го по ее измерительным трубопроводам транзитом через Украину поставляли газ для европейских стран.
На прошлой неделе Владимир Путин побеседовал по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным, пишет РИА новости
.
Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но через несколько часов после переговоров лидеров РФ и США киевский режим атаковал тремя беспилотниками нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае. Этот удар стал первым в целой серии атак по энергоинфраструктуре, нанесенных ВСУ во время прекращения огня.
Как отметили в Минобороны России, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа. А представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.