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https://uz.sputniknews.ru/20250329/laziz-kudratov-k-2030-godu-vvp-uzbekistana-dostignet-200-mlrd-48644456.html
Лазиз Кудратов: к 2030 году ВВП Узбекистана достигнет $200 млрд
Лазиз Кудратов: к 2030 году ВВП Узбекистана достигнет $200 млрд
Sputnik Узбекистан
В Министерстве инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан прошел брифинг, посвященный Ташкентскому Международному Инвестиционному Форуму.
2025-03-29T17:35+0500
2025-03-29T17:36+0500
министерство инвестиций, промышленности и торговли руз.
узбекистан
лазиз кудратов
брифинг
инвестиционный форум
ташкент
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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. К 2030 году ВВП Узбекистана достигнет $200 млрд. В достижении этой цели большую роль играют иностранные инвестиции, заявил министр инвестиций, промышленности и торговли Лазиз Кудратов, выступая на брифинге, посвященном Ташкентскому Международному Инвестиционному Форуму.Министр подчеркнул укрепляющиеся позиции Узбекистана, как динамично развивающегося инвестиционного центра Центральной Азии.Он отметил, что за несколько последних лет в страну привлечено более $90 млрд иностранных инвестиций. В результате в прошлом году темпы экономического роста составили 6%.Министр также привел итоги прошедших форумов. Он сообщил, что в рамках третьего Инвестиционного Форума были подписаны соглашения на рекордную сумму $26,6 млрд. В ходе трех Форумов, проведенных с 2022 года, было подписано 357 инвестиционных соглашений на сумму $44 млрд. Из них уже реализованы и введены в эксплуатацию 57, по 263 ведутся строительные и проектные работы.По его словам, наибольшая доля проектов приходится на Саудовскую Аравию. Общая сумма соглашений с ними составила $10,7 млрд. Далее следуют Китай ($7 млрд), Россия ($5,5 млрд), ОАЭ ($4,6 млрд), Турция ($3,6 млрд), Германия ($3,4 млрд), Франция ($2 млрд) и другие страны.Со слов министра, уникальность форума этого года в том, что впервые в его рамках будет организована инвестиционная выставка. На выставке свои проекты покажут крупные частные компании. Местные компании также получат возможность представить свои возможности международным инвесторам.В рамках форума пройдут панельные дискуссии, стратегические соглашения и встречи.Ключевые темы форума:Министр также анонсировал проведение 11 июня в рамках Форума третьего пленарного заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте РУз. В мероприятии примут участие руководители ведущих международных компаний и крупнейших международных финансовых институтов.Кудратов сообщил, что в форуме этого года ожидается более 3000 участников: министров, представителей международных финансовых институтов, политиков, экономистов, топ-менеджеров крупнейших мировых корпораций и инвестиционных фондов, а также экспертов в области устойчивого развития, инноваций и цифровой трансформации. Министр пригласил всех заинтересованных принять участие в этом значимом событии.
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мипт лазиз кудратов инвестиционный форум брифинг инвестиции ввп
мипт лазиз кудратов инвестиционный форум брифинг инвестиции ввп

Лазиз Кудратов: к 2030 году ВВП Узбекистана достигнет $200 млрд

17:35 29.03.2025 (обновлено: 17:36 29.03.2025)
© Пресс-служба МИПТ РУз.Лазиз Кудратов анонсировал IV Ташкентский Международный Инвестиционный Форум.
Лазиз Кудратов анонсировал IV Ташкентский Международный Инвестиционный Форум. - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.03.2025
© Пресс-служба МИПТ РУз.
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В Министерстве инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан прошел брифинг, посвященный Ташкентскому Международному Инвестиционному Форуму.
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. К 2030 году ВВП Узбекистана достигнет $200 млрд. В достижении этой цели большую роль играют иностранные инвестиции, заявил министр инвестиций, промышленности и торговли Лазиз Кудратов, выступая на брифинге, посвященном Ташкентскому Международному Инвестиционному Форуму.
Министр подчеркнул укрепляющиеся позиции Узбекистана, как динамично развивающегося инвестиционного центра Центральной Азии.

"За последние семь лет были реализованы крупные реформы по либерализации нашей экономики, улучшению деловой среды и созданию благоприятных условий для инвесторов", – сказал он.

Он отметил, что за несколько последних лет в страну привлечено более $90 млрд иностранных инвестиций. В результате в прошлом году темпы экономического роста составили 6%.

"Одной из наиболее эффективных площадок взаимодействия с инвесторами и продвижения имиджа Узбекистана как лучшего места для инвестиций, является ежегодно проводимый Ташкентский Международный Инвестиционный Форум", – подчеркнул Кудратов.

Министр также привел итоги прошедших форумов. Он сообщил, что в рамках третьего Инвестиционного Форума были подписаны соглашения на рекордную сумму $26,6 млрд. В ходе трех Форумов, проведенных с 2022 года, было подписано 357 инвестиционных соглашений на сумму $44 млрд. Из них уже реализованы и введены в эксплуатацию 57, по 263 ведутся строительные и проектные работы.
По его словам, наибольшая доля проектов приходится на Саудовскую Аравию. Общая сумма соглашений с ними составила $10,7 млрд. Далее следуют Китай ($7 млрд), Россия ($5,5 млрд), ОАЭ ($4,6 млрд), Турция ($3,6 млрд), Германия ($3,4 млрд), Франция ($2 млрд) и другие страны.

"Мы рады объявить проведение IV Ташкентского Международного Инвестиционного Форума, который пройдет с 10 по 12 июня 2025 года в столице нашей страны", – отметил глава МИПТ.

Со слов министра, уникальность форума этого года в том, что впервые в его рамках будет организована инвестиционная выставка. На выставке свои проекты покажут крупные частные компании. Местные компании также получат возможность представить свои возможности международным инвесторам.
© Пресс-служба МИПТ РУз.Лазиз Кудратов анонсировал IV Ташкентский Международный Инвестиционный Форум.
Лазиз Кудратов анонсировал IV Ташкентский Международный Инвестиционный Форум. - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.03.2025
Лазиз Кудратов анонсировал IV Ташкентский Международный Инвестиционный Форум.
© Пресс-служба МИПТ РУз.
В рамках форума пройдут панельные дискуссии, стратегические соглашения и встречи.
Ключевые темы форума:
Малый и средний бизнес как основа экономического роста.
Индустриальный прогресс: автомобилестроение, электротехника, машиностроение.
Управление водными ресурсами: вызовы и инновационные решения.
Юридическая защита инвесторов и модернизация правовой системы.
Развитие финтеха и электронной коммерции.
"Зеленая" энергетика и устойчивое развитие.
Приватизация и инвестиционные реформы.
Градостроительство и модернизация инфраструктуры.
Развитие ключевых производственных цепочек в текстильной и химической промышленности.
Цифровизация и искусственный интеллект как новые горизонты для бизнеса.
Министр также анонсировал проведение 11 июня в рамках Форума третьего пленарного заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте РУз. В мероприятии примут участие руководители ведущих международных компаний и крупнейших международных финансовых институтов.
© Пресс-служба МИПТ РУз.Лазиз Кудратов анонсировал IV Ташкентский Международный Инвестиционный Форум.
Лазиз Кудратов анонсировал IV Ташкентский Международный Инвестиционный Форум. - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.03.2025
Лазиз Кудратов анонсировал IV Ташкентский Международный Инвестиционный Форум.
© Пресс-служба МИПТ РУз.
Кудратов сообщил, что в форуме этого года ожидается более 3000 участников: министров, представителей международных финансовых институтов, политиков, экономистов, топ-менеджеров крупнейших мировых корпораций и инвестиционных фондов, а также экспертов в области устойчивого развития, инноваций и цифровой трансформации. Министр пригласил всех заинтересованных принять участие в этом значимом событии.
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