https://uz.sputniknews.ru/20250329/laziz-kudratov-k-2030-godu-vvp-uzbekistana-dostignet-200-mlrd-48644456.html

Лазиз Кудратов: к 2030 году ВВП Узбекистана достигнет $200 млрд

Лазиз Кудратов: к 2030 году ВВП Узбекистана достигнет $200 млрд

Sputnik Узбекистан

В Министерстве инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан прошел брифинг, посвященный Ташкентскому Международному Инвестиционному Форуму.

2025-03-29T17:35+0500

2025-03-29T17:35+0500

2025-03-29T17:36+0500

министерство инвестиций, промышленности и торговли руз.

узбекистан

лазиз кудратов

брифинг

инвестиционный форум

ташкент

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/1d/48645114_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2333c470533fa465b05b7c3e651df4b3.jpg

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. К 2030 году ВВП Узбекистана достигнет $200 млрд. В достижении этой цели большую роль играют иностранные инвестиции, заявил министр инвестиций, промышленности и торговли Лазиз Кудратов, выступая на брифинге, посвященном Ташкентскому Международному Инвестиционному Форуму.Министр подчеркнул укрепляющиеся позиции Узбекистана, как динамично развивающегося инвестиционного центра Центральной Азии.Он отметил, что за несколько последних лет в страну привлечено более $90 млрд иностранных инвестиций. В результате в прошлом году темпы экономического роста составили 6%.Министр также привел итоги прошедших форумов. Он сообщил, что в рамках третьего Инвестиционного Форума были подписаны соглашения на рекордную сумму $26,6 млрд. В ходе трех Форумов, проведенных с 2022 года, было подписано 357 инвестиционных соглашений на сумму $44 млрд. Из них уже реализованы и введены в эксплуатацию 57, по 263 ведутся строительные и проектные работы.По его словам, наибольшая доля проектов приходится на Саудовскую Аравию. Общая сумма соглашений с ними составила $10,7 млрд. Далее следуют Китай ($7 млрд), Россия ($5,5 млрд), ОАЭ ($4,6 млрд), Турция ($3,6 млрд), Германия ($3,4 млрд), Франция ($2 млрд) и другие страны.Со слов министра, уникальность форума этого года в том, что впервые в его рамках будет организована инвестиционная выставка. На выставке свои проекты покажут крупные частные компании. Местные компании также получат возможность представить свои возможности международным инвесторам.В рамках форума пройдут панельные дискуссии, стратегические соглашения и встречи.Ключевые темы форума:Министр также анонсировал проведение 11 июня в рамках Форума третьего пленарного заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте РУз. В мероприятии примут участие руководители ведущих международных компаний и крупнейших международных финансовых институтов.Кудратов сообщил, что в форуме этого года ожидается более 3000 участников: министров, представителей международных финансовых институтов, политиков, экономистов, топ-менеджеров крупнейших мировых корпораций и инвестиционных фондов, а также экспертов в области устойчивого развития, инноваций и цифровой трансформации. Министр пригласил всех заинтересованных принять участие в этом значимом событии.

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мипт лазиз кудратов инвестиционный форум брифинг инвестиции ввп