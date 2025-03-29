https://uz.sputniknews.ru/20250329/ramazan-xayit-shavkat-mirziyoev-pomiloval-pochti-500-zaklyuchennyx-48636193.html
К празднику Рамазан хайит Шавкат Мирзиёев помиловал 488 заключенных
К празднику Рамазан хайит Шавкат Мирзиёев помиловал 488 заключенных
Sputnik Узбекистан
Президент Узбекистана в своем указе поручил оказать помилованным содействие в социальной адаптации и трудоустройстве. 29.03.2025, Sputnik Узбекистан
2025-03-29T10:08+0500
2025-03-29T10:08+0500
2025-03-29T10:10+0500
амнистия
шавкат мирзиёев
рамазан хайит
общество
помилование
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. В преддверии празднования священного Рамазан хайит президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О помиловании группы лиц, отбывающих срок наказания, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Из числа помилованных 100 лиц полностью освобождены от отбывания основного наказания, 268 лиц освобождены от отбывания наказания условно-досрочно, назначенное в отношении 34 лиц наказание заменено более мягким. Кроме того, сокращены сроки наказания в виде лишения свободы, назначенные в отношении 86 лиц.Президент поручил ответственным ведомствам содействовать помилованным "в социальной адаптации, привлечении к полезному труду, избрании здорового образа жизни и занятии достойного места в обществе".
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амнистия указ мирзиёев рамазан хайит
амнистия указ мирзиёев рамазан хайит
К празднику Рамазан хайит Шавкат Мирзиёев помиловал 488 заключенных
10:08 29.03.2025 (обновлено: 10:10 29.03.2025)
Президент Узбекистана в своем указе поручил оказать помилованным содействие в социальной адаптации и трудоустройстве.
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik.
В преддверии празднования священного Рамазан хайит президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О помиловании группы лиц, отбывающих срок наказания, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления". Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
"Документом в соответствии с пунктом 23 статьи 109 Конституции Республики Узбекистан помилованы 488 лица, отбывающих наказания за совершение преступлений, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления", — говорится в сообщении.
Из числа помилованных 100 лиц полностью освобождены от отбывания основного наказания, 268 лиц освобождены от отбывания наказания условно-досрочно, назначенное в отношении 34 лиц наказание заменено более мягким. Кроме того, сокращены сроки наказания в виде лишения свободы, назначенные в отношении 86 лиц.
"Среди помилованных – 17 граждан иностранных государств, 37 женщин, 37 мужчин старше 60 лет, 167 лиц в возрасте до 30 лет (из них, 1 несовершеннолетний), а также 5 лиц, участвовавших в деятельности запрещенных организаций", – говорится в сообщении.
Президент поручил ответственным ведомствам содействовать помилованным "в социальной адаптации, привлечении к полезному труду, избрании здорового образа жизни и занятии достойного места в обществе".