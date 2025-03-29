https://uz.sputniknews.ru/20250329/tamara-xanum-uzbekskoe-iskusstvo-tantsa-48646735.html

О Тамаре Ханум, прославившей узбекское искусство танца на весь мир

О Тамаре Ханум, прославившей узбекское искусство танца на весь мир

Sputnik Узбекистан

Сегодня день рождения одной из основательниц профессионального узбекского национального танца, певицы, танцовщицы и балетмейстера – Тамары Ханум.

2025-03-29T18:45+0500

2025-03-29T18:45+0500

2025-03-29T18:57+0500

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Танцовщица, певица, актриса и хореограф Тамара Ханум (настоящее имя – Тамара Артемовна Петросян) родилась 29 марта 1906 года в Новом Маргилане (Фергана, Узбекистан).Тамара Ханум стала одним из немногих деятелей культуры и искусства, которой при жизни посвятили постоянную выставку ее сценических костюмов. И ведь не могло быть иначе: именно она стала основательницей узбекского национального танца. Когда она обратилась к правительству с просьбой выделить ей помещение для музея, то власти незамедлительно ее выполнили.Кроме этого, Тамара Ханум первой станцевала на сцене народный хорезмский танец лазги. После этого лазги стал сценическим танцем.Тамара Ханум внесла большой вклад и в развитие мирового танцевального искусства. Артистка побывала в 156 странах мира и пела на 86 языках. Благодаря этому она стала настоящим символом дружбы народов.Впервые она выехала за границу в 19 лет. Это были гастроли в Париж в 1925 году. А в 1935-м вместе с дойристом усто Олимом Камиловым уже выступала в Лондоне на Всемирном фестивале народного танца. Успех был ошеломительный. Достойной наградой стала золотая медаль, которую вручила лично будущая королева Великобритании.Тамара Ханум не только пела и танцевала, но была и общественным деятелем. Именно она инициировала создание в Узбекистане хореографического училища и государственной консерватории.С конца 1980-х годов в центре Ташкента работает дом-музей Тамары Ханум. Это достаточно скромное, но уютное место, ведь легендарная певица и танцовщица последние годы жила именно здесь. Вот уже три десятка лет сюда приходят не только жители столицы, но и зарубежные гости. Познакомьтесь с творчеством "Первой ласточки Востока" и "Символом дружбы между народами" – Тамары Ханум в репортаже Sputnik Узбекистан.

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