https://uz.sputniknews.ru/20250329/v-tashkente-na-ramazan-xayit-perekroyut-neskolko-dorog-48637823.html

В Ташкенте на Рамазан-хайит перекроют несколько дорог

В Ташкенте на Рамазан-хайит перекроют несколько дорог

Sputnik Узбекистан

В целях проведения праздничного намаза на высоком уровне, создания необходимых условий для граждан и обеспечения их безопасности, 30 марта будет временно приостановлено движение автотранспорта на нескольких улицах и дорогах столицы.

2025-03-29T12:00+0500

2025-03-29T12:00+0500

2025-03-29T12:26+0500

дорога

мечеть

молитва

рамазан хайит

гувд ташкента

праздник

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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. В связи с празднованием Рамазан хайита 30 марта некоторые дороги в Ташкенте будут перекрыты. Об этом жителей и гостей столицы Узбекистана предупреждают в пресс-службе столичного ГУВД.Сообщается, что в 124 мечетях столицы будет прочитана праздничная молитва. Прилегающие к мечетям дороги перекроют с 00.00 до 7.30 утра.Движение транспорта будет приостановлено на следующих улицах и дорогах столицы: Мирзо-Улугбекский район: мечеть "Тура бува": улица Буюк Ипак Йули — от улицы Шуртепа до улицы Султония.Бектемирский район:Алмазарский район:Шайхантахурский район:Чиланзарский район:Учтепинский район:Юнусабадский район:Яккасарайский район:Сергелийский район:Яшнабадский район:Мирабадский район:Движение транспорта временно ограничат и на других улицах, где расположены мечети.

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