В Ташкенте на Рамазан-хайит перекроют несколько дорог
12:00 29.03.2025 (обновлено: 12:26 29.03.2025)
© Sputnik/Рамиз БахтияровКурбан хайит в Ташкенте.
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
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В целях проведения праздничного намаза на высоком уровне, создания необходимых условий для граждан и обеспечения их безопасности, 30 марта будет временно приостановлено движение автотранспорта на нескольких улицах и дорогах столицы.
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. В связи с празднованием Рамазан хайита 30 марта некоторые дороги в Ташкенте будут перекрыты. Об этом жителей и гостей столицы Узбекистана предупреждают в пресс-службе столичного ГУВД.
Сообщается, что в 124 мечетях столицы будет прочитана праздничная молитва. Прилегающие к мечетям дороги перекроют с 00.00 до 7.30 утра.
Движение транспорта будет приостановлено на следующих улицах и дорогах столицы:
Мирзо-Улугбекский район:
мечеть "Тура бува": улица Буюк Ипак Йули — от улицы Шуртепа до улицы Султония.
Бектемирский район:
мечеть "Хутон": Бектемирский проспект — от улицы Хусайна Байкаро до улицы Бектекмир йули.
Алмазарский район:
мечеть "Исламабад": МКАД — от пересечения с улицей Сагбан до перекрестка улиц Нурафшон и Сагбан;
мечеть "Хазрати имам": улица Карасарай — от пересечения с улицей Нурафшон до пересечения с улицей Абдуллы Кадыри;
мечеть "Дустжонбой": от перекрёстка улиц Сагбан и и 12-го проезда Сагбан до улиц Келес йўли и Наразтепа.
Шайхантахурский район:
мечеть "Шейх Зайниддин": улица Кукча дарвоза — от пересечения с улицей Нурафшон до пересечения с улицей Бешкайрагач;
мечеть "Ходжа Аламбардор": проспект Бунедкор — от пересечения с улицей Камолон до пересечения с 2-м проездом Устазода;
мечеть "Кох ота": улица Себзар — от пересечения с улицей Нурафшон до перекрестка улиц Нурафшон-Лабзак.
Чиланзарский район:
мечеть "Убай ибн Каъб": улица Аль Хорезми — от пересечения с улицей Хирмонтепа до пересечения с улицей Катта кани;
мечеть "Шайх Мухаммад Содик Мухаммад Юсуф": улица Сугалли ота — от пересечения с улицей Аль-Хорезми до перекрестка с 2-м тупиком Хонобод с улицей Сугалли ота;
мечеть "Новза": проспект Бунедкор — от пересечения с улицей Мукими до дороги напротив здания Олий Мажлиса.
Учтепинский район:
мечеть "Абдуллох ибн Маъсуд": улица Лутфий — от пересечения с улицей Хирмонтепа до пересечения улиц Катта кани-Лутфий;
мечеть "Хазрати али": улица Назарбек — от пересечения с улицей Махорат до пересечения с 1-м проездом Замахшарий.
Юнусабадский район:
мечеть "Минор": МКАД — от пересечения с улицей Кургазма до пересечения с проспектом Ш.Рашидова;
мечеть "Мирзо Юсуф": улица Богишамол — до пересечения с улицей Шивли.
Яккасарайский район:
мечеть "Усмон бин Маъзун": МКАД — от пересечения с улицей Кушбеги до пересечения с улицей Файзли Тошкент.
Сергелийский район:
мечеть "Нурул Ислом": от перекрестка улиц МКАД и Файзли Тошкент до пересечения улиц МКАД и Кумарик.
Яшнабадский район:
мечеть "Ислом ота": улица Фаргона йули — от пересечения с улицей Фитрат до пересечения с улицей Талимаржан.
Мирабадский район:
мечеть "Куйлик ота": ТКАД — от моста у рынка "Куйлюк" до перекрестка ТКАД и улицы Мунис.
Движение транспорта временно ограничат и на других улицах, где расположены мечети.