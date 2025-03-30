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https://uz.sputniknews.ru/20250330/kto-iz-zarubejnyx-partnerov-pozdravil-prezidenta-uzbekistana-s-prazdnikom-ramazan-xayit-48649623.html
Кто из зарубежных партнеров поздравил президента Узбекистана с праздником Рамазан хайит
Кто из зарубежных партнеров поздравил президента Узбекистана с праздником Рамазан хайит
Sputnik Узбекистан
В адрес главы республики продолжают поступать поздравления. 30.03.2025, Sputnik Узбекистан
2025-03-30T11:01+0500
2025-03-30T11:01+0500
общество
узбекистан
поздравления
рамазан хайит
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. На имя Шавката Мирзиёева в связи с благословенным месяцем Рамазан и наступлением священного для мусульман праздника Рамазан хайит поступают поздравительные послания от глав иностранных государств и правительств, руководителей авторитетных международных и региональных организаций, видных религиозных и общественных деятелей. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Отмечается, что зарубежные партнеры желают Узбекистану и его многонациональному народу мира, благополучия и процветания, подтверждают приверженность дальнейшему укреплению отношений дружбы и расширению взаимовыгодного сотрудничества с республикой.Свои поздравления направили:Поздравления продолжают поступать.
https://uz.sputniknews.ru/20250330/mirziyoev-pozdravil-narod-uzbekistana-s-prazdnikom-ramazan-xayit-48648557.html
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общество, узбекистан, поздравления, рамазан хайит, шавкат мирзиёев
общество, узбекистан, поздравления, рамазан хайит, шавкат мирзиёев

Кто из зарубежных партнеров поздравил президента Узбекистана с праздником Рамазан хайит

11:01 30.03.2025
© Sputnik / Рамиз Бахтияров Рамазан хайит в Узбекистане
 Рамазан хайит в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2025
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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В адрес главы республики продолжают поступать поздравления.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. На имя Шавката Мирзиёева в связи с благословенным месяцем Рамазан и наступлением священного для мусульман праздника Рамазан хайит поступают поздравительные послания от глав иностранных государств и правительств, руководителей авторитетных международных и региональных организаций, видных религиозных и общественных деятелей. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
Отмечается, что зарубежные партнеры желают Узбекистану и его многонациональному народу мира, благополучия и процветания, подтверждают приверженность дальнейшему укреплению отношений дружбы и расширению взаимовыгодного сотрудничества с республикой.
Свои поздравления направили:
Король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз Аль Сауд;
Наследный принц, Председатель Кабинета Министров Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман бин Абдулазиз Аль Сауд;
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган;
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев;
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров;
Президент Республики Таджикистан Эмомали Раҳмон;
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов;
Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов;
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев;
Президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммад бин Заид Аль Нахаян;
Вице-президент, Премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов, правитель эмирата Дубай Шейх Мухаммад бин Рашид Аль Мактум;
Вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мансур бин Заид Аль Нахаян;
заместитель Премьер-министра Объединённых Арабских Эмиратов Шейх Сейф бин Заид Аль Нахаян;
Президент Арабской Республики Египет Абдельфаттах ас-Сиси;
Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан;
Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Шахбаз Шариф;
Эмир Государства Катар Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани;
заместитель Эмира Государства Катар Шейх Абдуллах бин Хамад Аль Тани;
Эмир Государства Кувейт Шейх Мишааль аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах;
Наследный принц Государства Кувейт Шейх Сабах Халид аль-Ахмад ас-Сабах;
Король Хашемитского Королевства Иордания Абдалла II;
Султан Омана Хейсам бин Тарик Аль Саид;
Король Бахрейна Шейх Хамад бин Иса Аль Халифа;
Король Марокко Мухаммад VI;
Президент Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджид Теббун;
Президент Тунисской Республики Кайс Саид;
Президент Государства Палестина Махмуд Аббас;
Глава Президентского совета Государства Ливия Мухаммад Юнус Аль-Манфи;
Президент Федеративной Республики Сомали Хасан Шейх Мохамуд;
Президент Государства Израиль Ицхак Герцог;
генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Хуссейн Иброхим Таха;
генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Залива Джасим Мухаммад Аль-Будайви;
генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубаничбек Омуралиев;
председатель Совета старейшин Организации тюркских государств Бинали Йилдирим;
генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Феридун Синирлиоглу;
председатель Исламского банка развития Мухаммад Сулейман Аль-Джасир;
шейх комплекса “Аль-Азхар” Ахмад Тайиб;
Председатель Управления мусульман Кавказа Шейх-ул-ислам Аллахшукюр Пашазаде.
Поздравления продолжают поступать.
Президент Шавкат Мирзиёев вместе с широкой общественностью принял участие в церемонии ифтара в городе Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2025
Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с праздником Рамазан хайит
09:58
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