https://uz.sputniknews.ru/20250330/kto-iz-zarubejnyx-partnerov-pozdravil-prezidenta-uzbekistana-s-prazdnikom-ramazan-xayit-48649623.html

Кто из зарубежных партнеров поздравил президента Узбекистана с праздником Рамазан хайит

Кто из зарубежных партнеров поздравил президента Узбекистана с праздником Рамазан хайит

Sputnik Узбекистан

В адрес главы республики продолжают поступать поздравления. 30.03.2025, Sputnik Узбекистан

2025-03-30T11:01+0500

2025-03-30T11:01+0500

2025-03-30T11:01+0500

общество

узбекистан

поздравления

рамазан хайит

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. На имя Шавката Мирзиёева в связи с благословенным месяцем Рамазан и наступлением священного для мусульман праздника Рамазан хайит поступают поздравительные послания от глав иностранных государств и правительств, руководителей авторитетных международных и региональных организаций, видных религиозных и общественных деятелей. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Отмечается, что зарубежные партнеры желают Узбекистану и его многонациональному народу мира, благополучия и процветания, подтверждают приверженность дальнейшему укреплению отношений дружбы и расширению взаимовыгодного сотрудничества с республикой.Свои поздравления направили:Поздравления продолжают поступать.

https://uz.sputniknews.ru/20250330/mirziyoev-pozdravil-narod-uzbekistana-s-prazdnikom-ramazan-xayit-48648557.html

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общество, узбекистан, поздравления, рамазан хайит, шавкат мирзиёев