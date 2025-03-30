https://uz.sputniknews.ru/20250330/mirziyoev-pozdravil-narod-uzbekistana-s-prazdnikom-ramazan-xayit-48648557.html

Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с праздником Рамазан хайит

Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с праздником Рамазан хайит

Sputnik Узбекистан

Президент РУз: Жизнь и все дела в это светлое время были проникнуты идеей "Рамазан – месяц щедрости, единства и великодушия", что послужило дальнейшему укреплению в нашем обществе атмосферы мира, дружбы, доброты и милосердия

2025-03-30T09:58+0500

2025-03-30T09:58+0500

2025-03-30T09:58+0500

общество

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

поздравление

рамазан хайит

соотечественники

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/1a/48576663_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c78f3a80dc2fd07aee136d8169ac19b1.jpg

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с праздником Рамазан хайит, сообщает пресс-служба президента.Он отметил, что благородные ценности священной религии ислам, воплотившие в себе высокие гуманистические идеи, созвучны преобразованиям, осуществляемым сегодня в Новом Узбекистане,Глава республики подчеркнул, что ислам – это прежде всего учение, возвеличивающее человечность, науку, знания, просвещение, самые лучшие качества.В последние годы, добавил он, уделяется огромное внимание пополнению, изучению и широкой популяризации богатого научного и духовного наследия узбекского народа, созданного на основе исламской цивилизации и культуры. С этой целью возводятся и эффективно функционируют все новые и новые научно-просветительские центры, религиозные образовательные учреждения, священные места паломничества.Президент Узбекистана поздравил с праздником Рамазан хайит живущих за рубежом соотечественников и всех мусульман ближнего и дальнего зарубежья.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

шавкат мирзиёев поздравление народ узбекистана праздник рамазан хайит