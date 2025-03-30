Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250330/mirziyoev-pozdravil-narod-uzbekistana-s-prazdnikom-ramazan-xayit-48648557.html
Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с праздником Рамазан хайит
Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с праздником Рамазан хайит
Sputnik Узбекистан
Президент РУз: Жизнь и все дела в это светлое время были проникнуты идеей "Рамазан – месяц щедрости, единства и великодушия", что послужило дальнейшему укреплению в нашем обществе атмосферы мира, дружбы, доброты и милосердия
2025-03-30T09:58+0500
2025-03-30T09:58+0500
общество
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
поздравление
рамазан хайит
соотечественники
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/1a/48576663_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c78f3a80dc2fd07aee136d8169ac19b1.jpg
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с праздником Рамазан хайит, сообщает пресс-служба президента.Он отметил, что благородные ценности священной религии ислам, воплотившие в себе высокие гуманистические идеи, созвучны преобразованиям, осуществляемым сегодня в Новом Узбекистане,Глава республики подчеркнул, что ислам – это прежде всего учение, возвеличивающее человечность, науку, знания, просвещение, самые лучшие качества.В последние годы, добавил он, уделяется огромное внимание пополнению, изучению и широкой популяризации богатого научного и духовного наследия узбекского народа, созданного на основе исламской цивилизации и культуры. С этой целью возводятся и эффективно функционируют все новые и новые научно-просветительские центры, религиозные образовательные учреждения, священные места паломничества.Президент Узбекистана поздравил с праздником Рамазан хайит живущих за рубежом соотечественников и всех мусульман ближнего и дальнего зарубежья.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/1a/48576663_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_bd1963baff787f1dce3a6b9408f2bd8e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
шавкат мирзиёев поздравление народ узбекистана праздник рамазан хайит
шавкат мирзиёев поздравление народ узбекистана праздник рамазан хайит

Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с праздником Рамазан хайит

09:58 30.03.2025
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев вместе с широкой общественностью принял участие в церемонии ифтара в городе Ташкенте.
Президент Шавкат Мирзиёев вместе с широкой общественностью принял участие в церемонии ифтара в городе Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Президент РУз: Жизнь и все дела в это светлое время были проникнуты идеей "Рамазан – месяц щедрости, единства и великодушия", что послужило дальнейшему укреплению в нашем обществе атмосферы мира, дружбы, доброты и милосердия.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с праздником Рамазан хайит, сообщает пресс-служба президента.
“В эти замечательные мгновения мы благодарим Всевышнего за то, что провели нынешний месяц Рамазан достойно и с большой радостью вместе с нашим народом встречаем Ийд-аль-Фитр”, — говорится в поздравлении.
Он отметил, что благородные ценности священной религии ислам, воплотившие в себе высокие гуманистические идеи, созвучны преобразованиям, осуществляемым сегодня в Новом Узбекистане,
“Жизнь и все дела в это светлое время были проникнуты идеей "Рамазан – месяц щедрости, единства и великодушия", что послужило дальнейшему укреплению в нашем обществе атмосферы мира, дружбы, доброты и милосердия”, — говорится в поздравлении.
Глава республики подчеркнул, что ислам – это прежде всего учение, возвеличивающее человечность, науку, знания, просвещение, самые лучшие качества.
В последние годы, добавил он, уделяется огромное внимание пополнению, изучению и широкой популяризации богатого научного и духовного наследия узбекского народа, созданного на основе исламской цивилизации и культуры. С этой целью возводятся и эффективно функционируют все новые и новые научно-просветительские центры, религиозные образовательные учреждения, священные места паломничества.
“Несомненно, это свидетельствует о последовательном развитии на нашей благодатной земле наряду со всеми сферами и духовно-просветительской жизни. Отмечая достойный вклад в такое благородное дело мусульман нашей страны, всего народа, выражаю всем вам искреннюю признательность”, — говорится в поздравлении.
Президент Узбекистана поздравил с праздником Рамазан хайит живущих за рубежом соотечественников и всех мусульман ближнего и дальнего зарубежья.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0