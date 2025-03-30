Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с праздником Рамазан хайит
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев вместе с широкой общественностью принял участие в церемонии ифтара в городе Ташкенте.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президент РУз: Жизнь и все дела в это светлое время были проникнуты идеей "Рамазан – месяц щедрости, единства и великодушия", что послужило дальнейшему укреплению в нашем обществе атмосферы мира, дружбы, доброты и милосердия.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с праздником Рамазан хайит, сообщает пресс-служба президента.
“В эти замечательные мгновения мы благодарим Всевышнего за то, что провели нынешний месяц Рамазан достойно и с большой радостью вместе с нашим народом встречаем Ийд-аль-Фитр”, — говорится в поздравлении.
Он отметил, что благородные ценности священной религии ислам, воплотившие в себе высокие гуманистические идеи, созвучны преобразованиям, осуществляемым сегодня в Новом Узбекистане,
“Жизнь и все дела в это светлое время были проникнуты идеей "Рамазан – месяц щедрости, единства и великодушия", что послужило дальнейшему укреплению в нашем обществе атмосферы мира, дружбы, доброты и милосердия”, — говорится в поздравлении.
Глава республики подчеркнул, что ислам – это прежде всего учение, возвеличивающее человечность, науку, знания, просвещение, самые лучшие качества.
В последние годы, добавил он, уделяется огромное внимание пополнению, изучению и широкой популяризации богатого научного и духовного наследия узбекского народа, созданного на основе исламской цивилизации и культуры. С этой целью возводятся и эффективно функционируют все новые и новые научно-просветительские центры, религиозные образовательные учреждения, священные места паломничества.
“Несомненно, это свидетельствует о последовательном развитии на нашей благодатной земле наряду со всеми сферами и духовно-просветительской жизни. Отмечая достойный вклад в такое благородное дело мусульман нашей страны, всего народа, выражаю всем вам искреннюю признательность”, — говорится в поздравлении.
Президент Узбекистана поздравил с праздником Рамазан хайит живущих за рубежом соотечественников и всех мусульман ближнего и дальнего зарубежья.