https://uz.sputniknews.ru/20250330/putin-pozdravleniye-musulmanye-ramazan-xayit-48653993.html
Путин: Этот праздник олицетворяет стремление людей к милосердию и состраданию
Путин: Этот праздник олицетворяет стремление людей к милосердию и состраданию
Sputnik Узбекистан
Глава РФ поздравил мусульман с Рамазан хайитом, особо отметив действенную помощь, которую они оказывают участникам и ветеранам специальной военной операции, их родным и близким
2025-03-30T13:42+0500
2025-03-30T13:42+0500
2025-03-30T13:42+0500
россия
владимир путин
президент рф
рамазан хайит
поздравление
мусульмане
общество
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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Этот праздник олицетворяет стремление людей к милосердию и состраданию, указал президент России Владимир Путин в своем поздравлении мусульманам с Рамазан хайитом, сообщает пресс-служба Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) РФ.Глава РФ отметил вклад мусульманских организаций в развитие общественной, культурной жизни страны.Российский лидер подчеркнул важность бережного отношения российских мусульман к богатому духовному и историческому наследию предков. Они, по его словам, чтут традиции, заветы и обычаи отцов, дедов и прадедов, приобщают к ним подрастающее поколение.Особо отметил президент России действенную помощь, которую мусульмане оказывают участникам и ветеранам специальной военной операции, их родным и близким. Он также пожелал им доброго здоровья, успехов в делах и начинаниях.
https://uz.sputniknews.ru/20250330/mirziyoev-pozdravil-narod-uzbekistana-s-prazdnikom-ramazan-xayit-48648557.html
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путин поздравление мусульмане рамазан хайит
путин поздравление мусульмане рамазан хайит
Путин: Этот праздник олицетворяет стремление людей к милосердию и состраданию
Глава РФ поздравил мусульман с Рамазан хайитом, особо отметив действенную помощь, которую они оказывают участникам и ветеранам специальной военной операции, их родным и близким.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik.
Этот праздник олицетворяет стремление людей к милосердию и состраданию, указал президент России Владимир Путин в своем поздравлении мусульманам с Рамазан хайитом, сообщает
пресс-служба Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) РФ.
“Знаменующий окончание священного месяца Рамадан, этот древний и один из наиболее почитаемых мусульманами всего мира праздник олицетворяет стремление людей к нравственному совершенствованию, милосердию и состраданию”, — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте ЦДУМ.
Глава РФ отметил вклад мусульманских организаций в развитие общественной, культурной жизни страны.
“Самого искреннего уважения заслуживает огромный созидательный вклад мусульманских организаций в развитие общественной, культурной жизни страны, в реализацию востребованных благотворительных, образовательных, просветительских, патриотических проектов и инициатив", — указано в поздравлении.
Российский лидер подчеркнул важность бережного отношения российских мусульман к богатому духовному и историческому наследию предков. Они, по его словам, чтут традиции, заветы и обычаи отцов, дедов и прадедов, приобщают к ним подрастающее поколение.
Особо отметил президент России действенную помощь, которую мусульмане оказывают участникам и ветеранам специальной военной операции, их родным и близким. Он также пожелал им доброго здоровья, успехов в делах и начинаниях.