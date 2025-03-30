https://uz.sputniknews.ru/20250330/putin-pozdravleniye-musulmanye-ramazan-xayit-48653993.html

Путин: Этот праздник олицетворяет стремление людей к милосердию и состраданию

Путин: Этот праздник олицетворяет стремление людей к милосердию и состраданию

Sputnik Узбекистан

Глава РФ поздравил мусульман с Рамазан хайитом, особо отметив действенную помощь, которую они оказывают участникам и ветеранам специальной военной операции, их родным и близким

2025-03-30T13:42+0500

2025-03-30T13:42+0500

2025-03-30T13:42+0500

россия

владимир путин

президент рф

рамазан хайит

поздравление

мусульмане

общество

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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Этот праздник олицетворяет стремление людей к милосердию и состраданию, указал президент России Владимир Путин в своем поздравлении мусульманам с Рамазан хайитом, сообщает пресс-служба Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) РФ.Глава РФ отметил вклад мусульманских организаций в развитие общественной, культурной жизни страны.Российский лидер подчеркнул важность бережного отношения российских мусульман к богатому духовному и историческому наследию предков. Они, по его словам, чтут традиции, заветы и обычаи отцов, дедов и прадедов, приобщают к ним подрастающее поколение.Особо отметил президент России действенную помощь, которую мусульмане оказывают участникам и ветеранам специальной военной операции, их родным и близким. Он также пожелал им доброго здоровья, успехов в делах и начинаниях.

https://uz.sputniknews.ru/20250330/mirziyoev-pozdravil-narod-uzbekistana-s-prazdnikom-ramazan-xayit-48648557.html

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