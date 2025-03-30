Почти в 2 100 мечетях Узбекистана прошел праздничный намаз по случаю Рамазан хайита — фото
12:40 30.03.2025 (обновлено: 13:08 30.03.2025)
© Духовное управление мусульман Узбекистана В Ташкенте прошел праздничный намаз
© Духовное управление мусульман Узбекистана
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Председатель Управления мусульман Узбекистана совершил праздничный намаз в мечети "Ракат" в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Сегодня с раннего утра в почти в 2 100 мечетях Узбекистана прошли праздничные молитвы по случаю Рамазан хайита, сообщает пресс-служба Управления мусульман республики.
В столице время праздничной молитвы выпало на 06.30 утра.
Председатель Управления мусульман Узбекистана муфтий шейх Нуриддин Холикназаров посетил мечеть "Ракат" в Ташкенте, чтобы совершить праздничный намаз и поздравить мусульман с великим праздником.
© Духовное управление мусульман Узбекистана
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© Духовное управление мусульман Узбекистана
© Духовное управление мусульман Узбекистана
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© Духовное управление мусульман Узбекистана
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© Духовное управление мусульман Узбекистана
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© Духовное управление мусульман Узбекистана
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© Духовное управление мусульман Узбекистана
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© Духовное управление мусульман Узбекистана
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© Духовное управление мусульман Узбекистана
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© Духовное управление мусульман Узбекистана
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© Духовное управление мусульман Узбекистана
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© Духовное управление мусульман Узбекистана
Горожане пришли в мечеть глубокой ночью, чтобы занять лучшие места.
После намаза жители Ташкента принесли домой горячие лепешки и порадовали детей сладостями, леденцами и игрушками.
Как отмечают Рамазан хайит
Рамазан хайит – праздник, который завершает священный месяц Рамадан.
Хайит — радостный день для всех мусульман, день молитвы и благодарности, счастья и помощи нуждающимся. В этот день принято отдыхать с семьей на природе, ходить в гости к родственникам, дарить друг другу подарки.
Рамазан хайит — время добрых дел, примирения и прощения обид, восстановления добрых отношений с другими людьми.
В Рамазан хайит следует разговеться и поесть сладостей (фиников) перед тем, как идти на намаз.
Также необходимо совершить мисвак и отдельное омовение при выходе на праздничную молитву. Совершение мисвака перед всеми молитвами является сунной. Нужно одеться в новую и чистую одежду.
Перед праздничной молитвой желательно раздать фитр-садака.
Следует прийти на праздничную молитву пораньше. Похвально, если верующий приходит в мечеть заранее, готовится к молитве, слушает проповеди и поучения.
В этот день особое внимание следует уделить тому, чтобы порадовать маленьких детей, дав им понять, что они особенные, отличаются от других детей. Будет уместно вручить им подарки, отправиться с ними на прогулку в зоопарк или на детскую площадку.