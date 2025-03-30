https://uz.sputniknews.ru/20250330/v-ekaterinburge-mogut-otkryt-torgovyy-dom-fergany-48654213.html

В Екатеринбурге могут открыть торговый дом Ферганы

В Екатеринбурге могут открыть торговый дом Ферганы

Sputnik Узбекистан

Делегация Ферганской области провела переговоры в Свердловской области РФ

2025-03-30T18:10+0500

2025-03-30T18:10+0500

2025-03-30T18:10+0500

узбекистан

ферганская область

делегация

свердловская область

россия

екатеринбург

сотрудничество

переговоры

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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. В Екатеринбурге могут открыть торговый дом Ферганы. Об этом шла речь в ходе посещения делегацией Ферганской области во главе с замхокима Нуриддином Мамажоновым Свердловской области России, сообщает ИА "Дунё".Узбекская сторона провела переговоры с замгубернатора российского региона Василием Козловым, заместителем министра промышленности и науки Игорем Зеленкиным, руководством Уральской ТПП, представителями компании "Уралхимпласт".Речь шла о налаживании сотрудничества между производственными предприятиями Свердловской и Ферганской областей, в том числе, в свободных экономических зонах.С представителем правительства российского региона обсудили двустороннее сотрудничество в сфере образования.Говорили и об обучении граждан Узбекистана в моноцентрах при Агентстве миграции русскому языку и профессиям, необходимым для осуществления трудовой деятельности на производственных и торговых площадях Свердловской области.На встрече с заместителем министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Анной Кузнецовой, заместителем министра промышленности и науки Игорем Зеленкиным обсудили привлечение инвестиций в производство стройматериалов, гостиничного бизнеса, животноводческий комплекс, а также на строительные площадки Ферганской области.Узбекская делегация также посетила промышленные площадки компаний "Тритон–Электроникс" и "Эвертон". В ходе беседы с представителем первой из них рассмотрели возможные поставки производимой здесь продукции в медучреждения Ферганской области. Выражена заинтересованность в открытии СП, где с узбекской стороны будет выступать Ферганский политехнический институт, в котором и будут готовить специалистов для производства медицинского оборудования в данной компании.Также в рамках визита в Генконсульстве Узбекистана в Екатеринбурге прошел бизнес-форум и B2B-встречи с региональным руководителем Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александром Калининым и представителями более 20 компаний Свердловской области.

узбекистан

ферганская область

свердловская область

россия

екатеринбург

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