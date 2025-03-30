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https://uz.sputniknews.ru/20250330/v-ekaterinburge-mogut-otkryt-torgovyy-dom-fergany-48654213.html
В Екатеринбурге могут открыть торговый дом Ферганы
В Екатеринбурге могут открыть торговый дом Ферганы
Sputnik Узбекистан
Делегация Ферганской области провела переговоры в Свердловской области РФ
2025-03-30T18:10+0500
2025-03-30T18:10+0500
узбекистан
ферганская область
делегация
свердловская область
россия
екатеринбург
сотрудничество
переговоры
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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. В Екатеринбурге могут открыть торговый дом Ферганы. Об этом шла речь в ходе посещения делегацией Ферганской области во главе с замхокима Нуриддином Мамажоновым Свердловской области России, сообщает ИА "Дунё".Узбекская сторона провела переговоры с замгубернатора российского региона Василием Козловым, заместителем министра промышленности и науки Игорем Зеленкиным, руководством Уральской ТПП, представителями компании "Уралхимпласт".Речь шла о налаживании сотрудничества между производственными предприятиями Свердловской и Ферганской областей, в том числе, в свободных экономических зонах.С представителем правительства российского региона обсудили двустороннее сотрудничество в сфере образования.Говорили и об обучении граждан Узбекистана в моноцентрах при Агентстве миграции русскому языку и профессиям, необходимым для осуществления трудовой деятельности на производственных и торговых площадях Свердловской области.На встрече с заместителем министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Анной Кузнецовой, заместителем министра промышленности и науки Игорем Зеленкиным обсудили привлечение инвестиций в производство стройматериалов, гостиничного бизнеса, животноводческий комплекс, а также на строительные площадки Ферганской области.Узбекская делегация также посетила промышленные площадки компаний "Тритон–Электроникс" и "Эвертон". В ходе беседы с представителем первой из них рассмотрели возможные поставки производимой здесь продукции в медучреждения Ферганской области. Выражена заинтересованность в открытии СП, где с узбекской стороны будет выступать Ферганский политехнический институт, в котором и будут готовить специалистов для производства медицинского оборудования в данной компании.Также в рамках визита в Генконсульстве Узбекистана в Екатеринбурге прошел бизнес-форум и B2B-встречи с региональным руководителем Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александром Калининым и представителями более 20 компаний Свердловской области.
узбекистан
ферганская область
свердловская область
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екатеринбург свердловская область россия ферганская область делегация переговоры
екатеринбург свердловская область россия ферганская область делегация переговоры

В Екатеринбурге могут открыть торговый дом Ферганы

18:10 30.03.2025
© Sputnik / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкГорода России. Екатеринбург
Города России. Екатеринбург - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2025
© Sputnik / Константин Чалабов
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Делегация Ферганской области провела переговоры в Свердловской области РФ.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. В Екатеринбурге могут открыть торговый дом Ферганы. Об этом шла речь в ходе посещения делегацией Ферганской области во главе с замхокима Нуриддином Мамажоновым Свердловской области России, сообщает ИА "Дунё".
Узбекская сторона провела переговоры с замгубернатора российского региона Василием Козловым, заместителем министра промышленности и науки Игорем Зеленкиным, руководством Уральской ТПП, представителями компании "Уралхимпласт".
Речь шла о налаживании сотрудничества между производственными предприятиями Свердловской и Ферганской областей, в том числе, в свободных экономических зонах.
“Российской стороне предложено рассмотреть вопрос открытия "Торгового дома Ферганы" в одном из торгово-развлекательных центров Екатеринбурга, где будет представлена продукция, производимая на промышленных и производственных площадках Ферганской области”, — говорится в сообщении.
С представителем правительства российского региона обсудили двустороннее сотрудничество в сфере образования.
“В частности, узбекской стороной предложено рассмотреть возможность открытия филиалов высших и средне-специальных учебных заведений, расположенных в Свердловской области на территории Ферганского региона, по таким направлениям, как инженеры, IT, медицина, биотехнологии, а также подготовкой высококлассных специалистов мирового уровня, которые смогут разрабатывать и внедрять новейшие техники и технологии в производственные мощности Узбекистана”, — говорится в сообщении.
Говорили и об обучении граждан Узбекистана в моноцентрах при Агентстве миграции русскому языку и профессиям, необходимым для осуществления трудовой деятельности на производственных и торговых площадях Свердловской области.
На встрече с заместителем министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Анной Кузнецовой, заместителем министра промышленности и науки Игорем Зеленкиным обсудили привлечение инвестиций в производство стройматериалов, гостиничного бизнеса, животноводческий комплекс, а также на строительные площадки Ферганской области.
“Российской стороной выражена заинтересованность в налаживании сотрудничества по вышеуказанным направлениям. Достигнута договоренность об организации ответного визита делегации Свердловской области с участием представителей бизнеса в Ферганский регион в мае этого года”, — говорится в сообщении.
Узбекская делегация также посетила промышленные площадки компаний "Тритон–Электроникс" и "Эвертон". В ходе беседы с представителем первой из них рассмотрели возможные поставки производимой здесь продукции в медучреждения Ферганской области. Выражена заинтересованность в открытии СП, где с узбекской стороны будет выступать Ферганский политехнический институт, в котором и будут готовить специалистов для производства медицинского оборудования в данной компании.
Также в рамках визита в Генконсульстве Узбекистана в Екатеринбурге прошел бизнес-форум и B2B-встречи с региональным руководителем Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александром Калининым и представителями более 20 компаний Свердловской области.
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