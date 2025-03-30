https://uz.sputniknews.ru/20250330/vneshnie-postavki-produktsii-apk-iz-stran-eaes-za-10-let-vozrosli-bolee-chem-v-2-raza-48648073.html

ЕЭК: Внешние поставки продукции АПК из стран ЕАЭС за 10 лет выросли более чем в 2 раза

ЕЭК: Внешние поставки продукции АПК из стран ЕАЭС за 10 лет выросли более чем в 2 раза

Sputnik Узбекистан

Директор Департамента агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии рассказала о вкладе стран Союза в развитие глобального сельхозрынка

2025-03-30T12:10+0500

2025-03-30T12:10+0500

2025-03-30T12:10+0500

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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Внешние поставки продукции АПК из стран ЕАЭС за 10 лет увеличились более чем в 2 раза, заявила директор Департамента агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии Наира Карапетян. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.Представитель комиссии выступила на специальной сессии международной конференции "Россия и Индия: на пути к новой повестке двусторонних отношений".Речь шла о стабильности торговли продовольственными товарами, перспективах создания совместных сельскохозяйственных и продовольственных предприятий, а также обмене опытом и трансфере инноваций в сфере АПК.К диалогу пригласили государственных и общественных деятелей, представителей деловых кругов, научного и экспертного сообщества двух стран."Растущее население Индии, изменения в уровне его доходов и модели потребления, успешные шаги правительства страны по трансформации АПК, а также выстраивание новых транспортных коридоров и финансовых цепочек открывают широкие перспективы для наращивания объемов торговли сельхозпродукцией и продовольствием между странами ЕАЭС и Индией", – резюмировала Карапетян.

https://uz.sputniknews.ru/20250327/eaeu-yuvelirnaya-otrasl-podderjka-48596755.html

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