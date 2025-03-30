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ЕЭК: Внешние поставки продукции АПК из стран ЕАЭС за 10 лет выросли более чем в 2 раза
ЕЭК: Внешние поставки продукции АПК из стран ЕАЭС за 10 лет выросли более чем в 2 раза
Sputnik Узбекистан
Директор Департамента агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии рассказала о вкладе стран Союза в развитие глобального сельхозрынка
2025-03-30T12:10+0500
2025-03-30T12:10+0500
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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Внешние поставки продукции АПК из стран ЕАЭС за 10 лет увеличились более чем в 2 раза, заявила директор Департамента агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии Наира Карапетян. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.Представитель комиссии выступила на специальной сессии международной конференции "Россия и Индия: на пути к новой повестке двусторонних отношений".Речь шла о стабильности торговли продовольственными товарами, перспективах создания совместных сельскохозяйственных и продовольственных предприятий, а также обмене опытом и трансфере инноваций в сфере АПК.К диалогу пригласили государственных и общественных деятелей, представителей деловых кругов, научного и экспертного сообщества двух стран."Растущее население Индии, изменения в уровне его доходов и модели потребления, успешные шаги правительства страны по трансформации АПК, а также выстраивание новых транспортных коридоров и финансовых цепочек открывают широкие перспективы для наращивания объемов торговли сельхозпродукцией и продовольствием между странами ЕАЭС и Индией", – резюмировала Карапетян.
https://uz.sputniknews.ru/20250327/eaeu-yuvelirnaya-otrasl-podderjka-48596755.html
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еэк поставки продукция апк еаэс
еэк поставки продукция апк еаэс
ЕЭК: Внешние поставки продукции АПК из стран ЕАЭС за 10 лет выросли более чем в 2 раза
Директор Департамента агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии рассказала о вкладе стран Союза в развитие глобального сельхозрынка.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik
. Внешние поставки продукции АПК из стран ЕАЭС за 10 лет увеличились более чем в 2 раза, заявила директор Департамента агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии Наира Карапетян. Об этом сообщает
пресс-служба ЕЭК.
Представитель комиссии выступила на специальной сессии международной конференции "Россия и Индия: на пути к новой повестке двусторонних отношений".
Речь шла о стабильности торговли продовольственными товарами, перспективах создания совместных сельскохозяйственных и продовольственных предприятий, а также обмене опытом и трансфере инноваций в сфере АПК.
“Государства ЕАЭС, как и Индия, стремятся к эффективному развитию отрасли и уже сейчас вносят значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности на глобальном уровне. Внешние поставки продукции агропромышленного комплекса из стран Союза за десять лет вышли на качественно новый уровень, увеличившись более чем в два раза", – отметила Наира Карапетян.
К диалогу пригласили государственных и общественных деятелей, представителей деловых кругов, научного и экспертного сообщества двух стран.
"Растущее население Индии, изменения в уровне его доходов и модели потребления, успешные шаги правительства страны по трансформации АПК, а также выстраивание новых транспортных коридоров и финансовых цепочек открывают широкие перспективы для наращивания объемов торговли сельхозпродукцией и продовольствием между странами ЕАЭС и Индией", – резюмировала Карапетян.