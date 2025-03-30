https://uz.sputniknews.ru/20250330/vrach-kakoy-produkt-obladaet-antivozrastnym-effektom-48647895.html

Врач: Какой продукт обладает антивозрастным эффектом

Врач: Какой продукт обладает антивозрастным эффектом

Sputnik Узбекистан

Специалист перечислила полезные свойства популярной бобовой культуры

2025-03-30T22:02+0500

2025-03-30T22:02+0500

2025-03-30T22:02+0500

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Горох обладает антивозрастным эффектом из-за большого количества клетчатки и белка в своем составе, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Людмилу Сухорукову.Вместе с тем, специалист не рекомендует добавлять горох в рацион чаще двух–трех раз в неделю, поскольку он медленно усваивается, тем самым оказывая повышенную нагрузку на пищеварительную систему.

https://uz.sputniknews.ru/20250327/vverxu-vnizu-ili-pered-vami-marketolog-raskryla-xitrosti-raspolojeniya-tovarov-48591907.html

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