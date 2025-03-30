https://uz.sputniknews.ru/20250330/vrach-kakoy-produkt-obladaet-antivozrastnym-effektom-48647895.html
Врач: Какой продукт обладает антивозрастным эффектом
Врач: Какой продукт обладает антивозрастным эффектом
Sputnik Узбекистан
Специалист перечислила полезные свойства популярной бобовой культуры
2025-03-30T22:02+0500
2025-03-30T22:02+0500
2025-03-30T22:02+0500
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Горох обладает антивозрастным эффектом из-за большого количества клетчатки и белка в своем составе, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Людмилу Сухорукову.Вместе с тем, специалист не рекомендует добавлять горох в рацион чаще двух–трех раз в неделю, поскольку он медленно усваивается, тем самым оказывая повышенную нагрузку на пищеварительную систему.
https://uz.sputniknews.ru/20250327/vverxu-vnizu-ili-pered-vami-marketolog-raskryla-xitrosti-raspolojeniya-tovarov-48591907.html
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врач продукт возраст эффект
врач продукт возраст эффект
Врач: Какой продукт обладает антивозрастным эффектом
Специалист перечислила полезные свойства популярной бобовой культуры.
Горох обладает антивозрастным эффектом из-за большого количества клетчатки и белка в своем составе, сообщает РИА Новости
со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Людмилу Сухорукову.
"Горох содержит много клетчатки и белка. Он обладает антивозрастными, укрепляющими иммунитет и повышающими энергию антиоксидантами", — сказала она.
Вместе с тем, специалист не рекомендует добавлять горох в рацион чаще двух–трех раз в неделю, поскольку он медленно усваивается, тем самым оказывая повышенную нагрузку на пищеварительную систему.
"Если вы любите гороховый суп, старайтесь варить его без копченостей, попробуйте приготовить это блюдо на легком курином бульоне, а вместо сухого гороха использовать замороженный зеленый", — заключила Сухорукова.