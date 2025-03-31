https://uz.sputniknews.ru/20250331/chto-podpisali-lidery-uzbekistana-tadjikistana-i-kyrgyzstana-48666964.html

Исторический документ — что подписали лидеры Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана

Исторический документ — что подписали лидеры Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана

Sputnik Узбекистан

Шавкат Мирзиёев принял участие в трехсторонней встрече глав государств в Худжанде

2025-03-31T14:58+0500

2025-03-31T14:58+0500

2025-03-31T14:58+0500

политика

узбекистан

таджикистан

кыргызстан

шавкат мирзиёев

эмомали рахмон

садыр жапаров

встреча

подписание документов

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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Президенты Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана Шавкат Мирзиёев, Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров подписали исторический договор о точке стыка государственных границ трех республик, сообщает пресс-служба главы РУз.Церемония прошла в рамках трехсторонней встречи глав государств в Худжанде — административном центре Согдийской области на севере Таджикистана.Кроме того, президенты заключили Худжандскую декларацию о вечной дружбе.Глава Узбекистана поздравил таджикскую и кыргызскую стороны с окончательным решением всех вопросов и подписанием Договора о делимитации государственной границы.Отмечалось, что данный документ, а также Договор о точке стыка государственных границ трех стран будут служить обеспечению стабильности и устойчивого развития, повышению международного авторитета всего региона.Шавкат Мирзиёев отдельно остановился на приоритетных направлениях практического взаимодействия.Дальнейшее поддержание активных доверительных контактов на высшем уровнеНа этой неделе в Самарканде пройдут первый саммит "Центральная Азия – Европейский Союз" и Климатический форум, посвященный общим экологическим вызовам в регионе.В мае состоится саммит с арабскими государствами Залива, в сентябре — седьмая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии.Развитие тесной кооперации приграничных регионовЗа последние годы товарооборот Узбекистана с Кыргызстаном и Таджикистаном вырос в десятки раз. Почти половина этого объема приходится на приграничные области.В этой связи глава Узбекистана указал на необходимость комплексной модернизации и расширения таможенных пунктов на границах, формирования удобной, современной торговой и логистической инфраструктуры.Проекты промышленной кооперацииСегодня узбекские предприятия и частные компании активно инвестируют в создание современных производств в соседних странах.В целях поддержки кооперации Шавкат Мирзиёев выразил готовность поэтапно увеличивать капитал созданных совместных инвестиционных фондов.В фокусе внимания – продвижение крупных региональных проектов в сфере "зеленой" энергетики и транспорта, программ в области воды и экологии.Президент Узбекистана особо подчеркнул, что более активная работа правительств в экономическом направлении должна приносить быстрые, реальные результаты, направленные на повышение благосостояния наших народов.Он отметил, что проведение в эти дни в Худжанде ряда культурных и гуманитарных мероприятий служит укреплению дружбы и понимания между народами, особенно между молодежью.Глава Узбекистана предложил ежегодно проводить совместные концерты и фестивали дружбы в приграничных регионах в дни празднования Навруза и выразил готовность организовать такие мероприятия в следующем году в Фергане.

https://uz.sputniknews.ru/20250331/uzbekistan-i-tadjikistan-stali-soyuznikami-48665245.html

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