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https://uz.sputniknews.ru/20250331/chto-podpisali-lidery-uzbekistana-tadjikistana-i-kyrgyzstana-48666964.html
Исторический документ — что подписали лидеры Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана
Исторический документ — что подписали лидеры Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана
Sputnik Узбекистан
Шавкат Мирзиёев принял участие в трехсторонней встрече глав государств в Худжанде
2025-03-31T14:58+0500
2025-03-31T14:58+0500
политика
узбекистан
таджикистан
кыргызстан
шавкат мирзиёев
эмомали рахмон
садыр жапаров
встреча
подписание документов
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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Президенты Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана Шавкат Мирзиёев, Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров подписали исторический договор о точке стыка государственных границ трех республик, сообщает пресс-служба главы РУз.Церемония прошла в рамках трехсторонней встречи глав государств в Худжанде — административном центре Согдийской области на севере Таджикистана.Кроме того, президенты заключили Худжандскую декларацию о вечной дружбе.Глава Узбекистана поздравил таджикскую и кыргызскую стороны с окончательным решением всех вопросов и подписанием Договора о делимитации государственной границы.Отмечалось, что данный документ, а также Договор о точке стыка государственных границ трех стран будут служить обеспечению стабильности и устойчивого развития, повышению международного авторитета всего региона.Шавкат Мирзиёев отдельно остановился на приоритетных направлениях практического взаимодействия.Дальнейшее поддержание активных доверительных контактов на высшем уровнеНа этой неделе в Самарканде пройдут первый саммит "Центральная Азия – Европейский Союз" и Климатический форум, посвященный общим экологическим вызовам в регионе.В мае состоится саммит с арабскими государствами Залива, в сентябре — седьмая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии.Развитие тесной кооперации приграничных регионовЗа последние годы товарооборот Узбекистана с Кыргызстаном и Таджикистаном вырос в десятки раз. Почти половина этого объема приходится на приграничные области.В этой связи глава Узбекистана указал на необходимость комплексной модернизации и расширения таможенных пунктов на границах, формирования удобной, современной торговой и логистической инфраструктуры.Проекты промышленной кооперацииСегодня узбекские предприятия и частные компании активно инвестируют в создание современных производств в соседних странах.В целях поддержки кооперации Шавкат Мирзиёев выразил готовность поэтапно увеличивать капитал созданных совместных инвестиционных фондов.В фокусе внимания – продвижение крупных региональных проектов в сфере "зеленой" энергетики и транспорта, программ в области воды и экологии.Президент Узбекистана особо подчеркнул, что более активная работа правительств в экономическом направлении должна приносить быстрые, реальные результаты, направленные на повышение благосостояния наших народов.Он отметил, что проведение в эти дни в Худжанде ряда культурных и гуманитарных мероприятий служит укреплению дружбы и понимания между народами, особенно между молодежью.Глава Узбекистана предложил ежегодно проводить совместные концерты и фестивали дружбы в приграничных регионах в дни празднования Навруза и выразил готовность организовать такие мероприятия в следующем году в Фергане.
https://uz.sputniknews.ru/20250331/uzbekistan-i-tadjikistan-stali-soyuznikami-48665245.html
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документ подписание лидеры узбекистан таджикистан кыргызстан
документ подписание лидеры узбекистан таджикистан кыргызстан

Исторический документ — что подписали лидеры Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана

14:58 31.03.2025
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёв, Эмомали Рахмон и Садир Жапаров подписали Договор о точке стыка государственных границ Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана
Шавкат Мирзиёв, Эмомали Рахмон и Садир Жапаров подписали Договор о точке стыка государственных границ Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.03.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В Худжанде прошла трехсторонняя встреча глав государств.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Президенты Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана Шавкат Мирзиёев, Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров подписали исторический договор о точке стыка государственных границ трех республик, сообщает пресс-служба главы РУз.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёв, Эмомали Рахмон и Садир Жапаров подписали Договор о точке стыка государственных границ Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана
Шавкат Мирзиёв, Эмомали Рахмон и Садир Жапаров подписали Договор о точке стыка государственных границ Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.03.2025
Шавкат Мирзиёв, Эмомали Рахмон и Садир Жапаров подписали Договор о точке стыка государственных границ Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Церемония прошла в рамках трехсторонней встречи глав государств в Худжанде — административном центре Согдийской области на севере Таджикистана.
Кроме того, президенты заключили Худжандскую декларацию о вечной дружбе.
Глава Узбекистана поздравил таджикскую и кыргызскую стороны с окончательным решением всех вопросов и подписанием Договора о делимитации государственной границы.
Отмечалось, что данный документ, а также Договор о точке стыка государственных границ трех стран будут служить обеспечению стабильности и устойчивого развития, повышению международного авторитета всего региона.
Шавкат Мирзиёев отдельно остановился на приоритетных направлениях практического взаимодействия.
Дальнейшее поддержание активных доверительных контактов на высшем уровне
На этой неделе в Самарканде пройдут первый саммит "Центральная Азия – Европейский Союз" и Климатический форум, посвященный общим экологическим вызовам в регионе.
В мае состоится саммит с арабскими государствами Залива, в сентябре — седьмая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии.
“В данном контексте подчеркнута важность продолжения регулярных консультаций по линии МИДов для тщательной подготовки повестки предстоящих мероприятий и выработки общих подходов”, — говорится в сообщении.
Развитие тесной кооперации приграничных регионов
За последние годы товарооборот Узбекистана с Кыргызстаном и Таджикистаном вырос в десятки раз. Почти половина этого объема приходится на приграничные области.
В этой связи глава Узбекистана указал на необходимость комплексной модернизации и расширения таможенных пунктов на границах, формирования удобной, современной торговой и логистической инфраструктуры.
“Предложено проработать вопрос создания трехсторонней торговой площадки, с организацией постоянно действующей выставки-ярмарки промышленной и сельскохозяйственной продукции”, — говорится в сообщении.
Проекты промышленной кооперации
Сегодня узбекские предприятия и частные компании активно инвестируют в создание современных производств в соседних странах.
В целях поддержки кооперации Шавкат Мирзиёев выразил готовность поэтапно увеличивать капитал созданных совместных инвестиционных фондов.
“Условлено продолжить работу по развитию транспортного сообщения между странами. Речь идет об увеличении частоты и расширении географии авиарейсов, запуске новых автобусных маршрутов между городами в приграничных регионах”, — говорится в сообщении.
В фокусе внимания – продвижение крупных региональных проектов в сфере "зеленой" энергетики и транспорта, программ в области воды и экологии.
Президент Узбекистана особо подчеркнул, что более активная работа правительств в экономическом направлении должна приносить быстрые, реальные результаты, направленные на повышение благосостояния наших народов.
Он отметил, что проведение в эти дни в Худжанде ряда культурных и гуманитарных мероприятий служит укреплению дружбы и понимания между народами, особенно между молодежью.
Глава Узбекистана предложил ежегодно проводить совместные концерты и фестивали дружбы в приграничных регионах в дни празднования Навруза и выразил готовность организовать такие мероприятия в следующем году в Фергане.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёв, Эмомали Рахмон и Садир Жапаров подписали Договор о точке стыка государственных границ Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана
Шавкат Мирзиёв, Эмомали Рахмон и Садир Жапаров подписали Договор о точке стыка государственных границ Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.03.2025
Шавкат Мирзиёв, Эмомали Рахмон и Садир Жапаров подписали Договор о точке стыка государственных границ Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана
© Пресс-служба президента Узбекистана

"По итогам встречи подписан исторический Договор о точке стыка государственных границ Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, а также принята Совместная декларация глав трех государств", — говорится в сообщении.

Между Узбекистаном и Таджикистаном вступил в силу Договор о союзнических отношениях. - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.03.2025
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