https://uz.sputniknews.ru/20250331/uzbekistan-i-tadjikistan-stali-soyuznikami-48665245.html
Узбекистан и Таджикистан стали союзниками
Узбекистан и Таджикистан стали союзниками
Sputnik Узбекистан
Стороны в Худжанде подписали Протокол и обменялись соответствующими ратификационными грамотами
2025-03-31T13:37+0500
2025-03-31T13:37+0500
2025-03-31T13:37+0500
политика
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таджикистан
договор
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президент узбекистана
шавкат мирзиёев
таджикистан
худжанд
эмомали рахмон
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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Договор о союзнических отношениях между Узбекистаном и Таджикистаном вступил в силу, сообщает пресс-служба президента РУз.Документ подписали главы МИД двух стран.Соответствующий договор был подписан в ходе двустороннего саммита на высшем уровне 18 апреля 2024 года в Душанбе.Документ вступает в силу со дня обмена ратификационными грамотами, добавили в пресс-службе.Напомним, что глава Узбекистана по приглашению таджикского коллеги находится с рабочим визитом в Худжанде.
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политика, узбекистан, таджикистан, договор, мид, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, таджикистан, худжанд, эмомали рахмон
политика, узбекистан, таджикистан, договор, мид, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, таджикистан, худжанд, эмомали рахмон
Узбекистан и Таджикистан стали союзниками
Стороны в Худжанде подписали Протокол и обменялись соответствующими ратификационными грамотами.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik.
Договор о союзнических отношениях между Узбекистаном и Таджикистаном вступил в силу, сообщает
пресс-служба президента РУз.
Документ подписали главы МИД двух стран.
“По итогам состоявшихся переговоров в присутствии Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона руководители внешнеполитических ведомств подписали Протокол и обменялись ратификационными грамотами о вступлении в силу Договора о союзнических отношениях между Узбекистаном и Таджикистаном”, — говорится в сообщении.
Соответствующий договор был подписан в ходе двустороннего саммита на высшем уровне 18 апреля 2024 года в Душанбе.
Документ вступает в силу со дня обмена ратификационными грамотами, добавили в пресс-службе.
Напомним, что глава Узбекистана по приглашению таджикского коллеги находится с рабочим визитом в Худжанде.