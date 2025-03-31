https://uz.sputniknews.ru/20250331/uzbekistan-i-tadjikistan-stali-soyuznikami-48665245.html

Узбекистан и Таджикистан стали союзниками

Узбекистан и Таджикистан стали союзниками

Sputnik Узбекистан

Стороны в Худжанде подписали Протокол и обменялись соответствующими ратификационными грамотами

2025-03-31T13:37+0500

2025-03-31T13:37+0500

2025-03-31T13:37+0500

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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Договор о союзнических отношениях между Узбекистаном и Таджикистаном вступил в силу, сообщает пресс-служба президента РУз.Документ подписали главы МИД двух стран.Соответствующий договор был подписан в ходе двустороннего саммита на высшем уровне 18 апреля 2024 года в Душанбе.Документ вступает в силу со дня обмена ратификационными грамотами, добавили в пресс-службе.Напомним, что глава Узбекистана по приглашению таджикского коллеги находится с рабочим визитом в Худжанде.

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политика, узбекистан, таджикистан, договор, мид, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, таджикистан, худжанд, эмомали рахмон