https://uz.sputniknews.ru/20250331/ferganskaya-oblast-novosibirsk-sotrudnichestvo-48659805.html
Российская компания планирует открыть производство сэндвич-панелей в Ферганской области
Российская компания планирует открыть производство сэндвич-панелей в Ферганской области
Sputnik Узбекистан
Также стороны заинтересованы в наращивании поставок плодоовощной продукции из Узбекистана в РФ
2025-03-31T14:47+0500
2025-03-31T14:47+0500
2025-03-31T14:47+0500
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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Российская компания "Технопан" планирует рассмотреть возможность открытия производства сэндвич-панелей в Ферганской области, сообщает ИА "Дунё".Об этом шла речь в ходе визита узбекской делегации в Новосибирск и встречи с ведущими представителями бизнес-сообщества российского региона.Стороны обсудили перспективные направления взаимодействия в экономике, промышленности, строительстве и сфере переработки сельхозпродукции.Особый интерес у новосибирских предпринимателей вызвала информация о благоприятных условиях для работы иностранных инвесторов, в том числе на территории СЭЗ "Коканд", и порядке вхождения на рынок Узбекистана.По словам президента клуба инвесторов Сибири, Урала и Дальнего Востока Андрея Заворина, помимо бизнес-миссии из числа новосибирских предпринимателей в сфере IT-технологий, которая приедет в Ташкент 4-8 апреля, будет сформирована и новая бизнес-миссия для переговоров в Ферганской области в конце мая.Члены узбекской делегации также посетили новый Оптово-распределительный Центр "Азия-Сибирь" площадью более 128 гектаров, где обсудили вопросы наращивания поставок плодоовощной продукции из Ферганской области в Россию.
узбекистан
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россия компания производство ферганская область узбекистан
россия компания производство ферганская область узбекистан
Российская компания планирует открыть производство сэндвич-панелей в Ферганской области
Также стороны заинтересованы в наращивании поставок плодоовощной продукции из Узбекистана в РФ.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik.
Российская компания "Технопан" планирует рассмотреть возможность открытия производства сэндвич-панелей в Ферганской области, сообщает
ИА "Дунё".
Об этом шла речь в ходе визита узбекской делегации в Новосибирск и встречи с ведущими представителями бизнес-сообщества российского региона.
Стороны обсудили перспективные направления взаимодействия в экономике, промышленности, строительстве и сфере переработки сельхозпродукции.
“В настоящее время в Ферганской области реализуется около 180 инвестиционных проектов с участием России, на данный момент привлечено около 700 миллионов долларов США российских инвестиций”, — говорится в сообщении.
Особый интерес у новосибирских предпринимателей вызвала информация о благоприятных условиях для работы иностранных инвесторов, в том числе на территории СЭЗ "Коканд", и порядке вхождения на рынок Узбекистана.
По словам президента клуба инвесторов Сибири, Урала и Дальнего Востока Андрея Заворина, помимо бизнес-миссии из числа новосибирских предпринимателей в сфере IT-технологий, которая приедет в Ташкент 4-8 апреля, будет сформирована и новая бизнес-миссия для переговоров в Ферганской области в конце мая.
Члены узбекской делегации также посетили новый Оптово-распределительный Центр "Азия-Сибирь" площадью более 128 гектаров, где обсудили вопросы наращивания поставок плодоовощной продукции из Ферганской области в Россию.