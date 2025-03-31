https://uz.sputniknews.ru/20250331/ferganskaya-oblast-novosibirsk-sotrudnichestvo-48659805.html

Российская компания планирует открыть производство сэндвич-панелей в Ферганской области

Российская компания планирует открыть производство сэндвич-панелей в Ферганской области

Sputnik Узбекистан

Также стороны заинтересованы в наращивании поставок плодоовощной продукции из Узбекистана в РФ

2025-03-31T14:47+0500

2025-03-31T14:47+0500

2025-03-31T14:47+0500

узбекистан

ферганская область

россия

новосибирская область

сотрудничество

инвестиции

экономика

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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Российская компания "Технопан" планирует рассмотреть возможность открытия производства сэндвич-панелей в Ферганской области, сообщает ИА "Дунё".Об этом шла речь в ходе визита узбекской делегации в Новосибирск и встречи с ведущими представителями бизнес-сообщества российского региона.Стороны обсудили перспективные направления взаимодействия в экономике, промышленности, строительстве и сфере переработки сельхозпродукции.Особый интерес у новосибирских предпринимателей вызвала информация о благоприятных условиях для работы иностранных инвесторов, в том числе на территории СЭЗ "Коканд", и порядке вхождения на рынок Узбекистана.По словам президента клуба инвесторов Сибири, Урала и Дальнего Востока Андрея Заворина, помимо бизнес-миссии из числа новосибирских предпринимателей в сфере IT-технологий, которая приедет в Ташкент 4-8 апреля, будет сформирована и новая бизнес-миссия для переговоров в Ферганской области в конце мая.Члены узбекской делегации также посетили новый Оптово-распределительный Центр "Азия-Сибирь" площадью более 128 гектаров, где обсудили вопросы наращивания поставок плодоовощной продукции из Ферганской области в Россию.

узбекистан

ферганская область

россия

новосибирская область

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