https://uz.sputniknews.ru/20250331/mirziyoyev-raxmon-vstrecha-xudjand-48663518.html
Встреча Мирзиёева и Рахмона — что обсудили президенты
Встреча Мирзиёева и Рахмона — что обсудили президенты
Sputnik Узбекистан
Глава Узбекистана по приглашению таджикского коллеги находится с рабочим визитом в Худжанде
2025-03-31T11:58+0500
2025-03-31T11:58+0500
2025-03-31T11:58+0500
политика
рабочий визит
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
худжанд
встреча
эмомали рахмон
таджикистан
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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В Худжанде прошла встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Таджикистана Эмомали Рахмона, сообщает пресс-служба главы РУз.Лидеры поздравили друг друга и братские народы с наступлением священного праздника Рамазан хайит.Они с удовлетворением отметили достигнутый высочайший уровень узбекско-таджикского многопланового сотрудничества.Так, товарооборот между Узбекистаном и Таджикистаном в 2024 году превысил $700 млн. Страны успешно реализуют проекты кооперации в промышленности, энергетике, электротехнической, текстильной, аграрной и других приоритетных отраслях, осуществляют плодотворные межрегиональные контакты и активный культурно-гуманитарный обмен.Лидеры также обменялись мнениями по региональной повестке, включая проведение в Узбекистане предстоящих многосторонних саммитов.Напомним, что глава Узбекистана по приглашению таджикского коллеги находится с рабочим визитом в Худжанде.Сегодня состоится трехсторонняя встреча президентов Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.В соответствии с повесткой дня участники рассмотрят вопросы дальнейшего укрепления отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, расширения торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.По итогам переговоров предусматривается подписание Договора о точке стыка государственных границ Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.Президенты также примут участие в совместном концерте мастеров искусств.
худжанд
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мирзиёев рабочий визит худжанд встреча рахмон
мирзиёев рабочий визит худжанд встреча рахмон
Встреча Мирзиёева и Рахмона — что обсудили президенты
Глава Узбекистана по приглашению таджикского коллеги находится с рабочим визитом в Худжанде.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik.
В Худжанде прошла встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Таджикистана Эмомали Рахмона, сообщает
пресс-служба главы РУз.
“Сразу по прибытии в город Худжанд состоялась встреча Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона. Были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего углубления двусторонних отношений дружбы, стратегического партнерства и союзничества в контексте выполнения договоренностей на высшем уровне”, — говорится в сообщении.
Лидеры поздравили друг друга и братские народы с наступлением священного праздника Рамазан хайит.
Они с удовлетворением отметили достигнутый высочайший уровень узбекско-таджикского многопланового сотрудничества.
Так, товарооборот между Узбекистаном и Таджикистаном в 2024 году превысил $700 млн. Страны успешно реализуют проекты кооперации в промышленности, энергетике, электротехнической, текстильной, аграрной и других приоритетных отраслях, осуществляют плодотворные межрегиональные контакты и активный культурно-гуманитарный обмен.
“Подчеркнута важность выработки мер по ускорению совместных проектов практического взаимодействия в ходе предстоящего заседания Межправительственной комиссии”, — говорится в сообщении.
Лидеры также обменялись мнениями по региональной повестке, включая проведение в Узбекистане предстоящих многосторонних саммитов.
Напомним, что глава Узбекистана по приглашению таджикского коллеги находится с рабочим визитом в Худжанде.
Сегодня состоится трехсторонняя встреча президентов Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.
В соответствии с повесткой дня участники рассмотрят вопросы дальнейшего укрепления отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, расширения торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.
По итогам переговоров предусматривается подписание Договора о точке стыка государственных границ Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.
Президенты также примут участие в совместном концерте мастеров искусств.