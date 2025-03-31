https://uz.sputniknews.ru/20250331/mirziyoyev-raxmon-vstrecha-xudjand-48663518.html

Встреча Мирзиёева и Рахмона — что обсудили президенты

Встреча Мирзиёева и Рахмона — что обсудили президенты

Sputnik Узбекистан

Глава Узбекистана по приглашению таджикского коллеги находится с рабочим визитом в Худжанде

2025-03-31T11:58+0500

2025-03-31T11:58+0500

2025-03-31T11:58+0500

политика

рабочий визит

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

худжанд

встреча

эмомали рахмон

таджикистан

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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В Худжанде прошла встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Таджикистана Эмомали Рахмона, сообщает пресс-служба главы РУз.Лидеры поздравили друг друга и братские народы с наступлением священного праздника Рамазан хайит.Они с удовлетворением отметили достигнутый высочайший уровень узбекско-таджикского многопланового сотрудничества.Так, товарооборот между Узбекистаном и Таджикистаном в 2024 году превысил $700 млн. Страны успешно реализуют проекты кооперации в промышленности, энергетике, электротехнической, текстильной, аграрной и других приоритетных отраслях, осуществляют плодотворные межрегиональные контакты и активный культурно-гуманитарный обмен.Лидеры также обменялись мнениями по региональной повестке, включая проведение в Узбекистане предстоящих многосторонних саммитов.Напомним, что глава Узбекистана по приглашению таджикского коллеги находится с рабочим визитом в Худжанде.Сегодня состоится трехсторонняя встреча президентов Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.В соответствии с повесткой дня участники рассмотрят вопросы дальнейшего укрепления отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, расширения торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.По итогам переговоров предусматривается подписание Договора о точке стыка государственных границ Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.Президенты также примут участие в совместном концерте мастеров искусств.

худжанд

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