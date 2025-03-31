На стыке границ: президенты Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана открыли стелу Дружбы
© Пресс-служба президента УзбекистанаГлавы государств открыли стелу Дружбы Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Монумент призван стать новым символом укрепляющихся отношений дружбы, добрососедства, доверия и стратегического партнерства братских стран.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Президенты Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана Шавкат Мирзиёев, Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров открыли на стыке границ трех стран стелу Дружбы. Об этом сообщает пресс-служба лидера РУз.
© Пресс-служба президента УзбекистанаГлавы государств открыли стелу Дружбы Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана
Главы государств открыли стелу Дружбы Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана
© Пресс-служба президента Узбекистана
“В соответствии с программой мероприятий на высшем уровне, проходящих в городе Худжанде, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров торжественно открыли стелу Дружбы в районе стыка государственных границ трех стран”, — говорится в сообщении.
Заместители премьер-министров трех стран в формате видеоконференцсвязи доложили лидерам о завершении строительных работ и готовности объекта, который был совместно построен на границе в нейтральной зоне Согдийской, Баткенской и Ферганской областей.
“Этот монумент призван стать новым символом укрепляющихся отношений дружбы, добрососедства, доверия и стратегического партнерства братских стран”, — говорится в сообщении.
Напомним, что глава Узбекистана по приглашению таджикского коллеги находится с рабочим визитом в Худжанде.