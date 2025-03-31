https://uz.sputniknews.ru/20250331/prezidenty-uzbekistana-tadjikistana-i-kyrgyzstana-otkryli-stelu-drujby-48669013.html

На стыке границ: президенты Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана открыли стелу Дружбы

На стыке границ: президенты Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана открыли стелу Дружбы

Sputnik Узбекистан

Монумент призван стать новым символом укрепляющихся отношений дружбы, добрососедства, доверия и стратегического партнерства братских стран

2025-03-31T17:10+0500

2025-03-31T17:10+0500

2025-03-31T17:10+0500

политика

узбекистан

таджикистан

кыргызстан

шавкат мирзиёев

эмомали рахмон

садыр жапаров

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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Президенты Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана Шавкат Мирзиёев, Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров открыли на стыке границ трех стран стелу Дружбы. Об этом сообщает пресс-служба лидера РУз.Заместители премьер-министров трех стран в формате видеоконференцсвязи доложили лидерам о завершении строительных работ и готовности объекта, который был совместно построен на границе в нейтральной зоне Согдийской, Баткенской и Ферганской областей.Напомним, что глава Узбекистана по приглашению таджикского коллеги находится с рабочим визитом в Худжанде.

https://uz.sputniknews.ru/20250331/chto-podpisali-lidery-uzbekistana-tadjikistana-i-kyrgyzstana-48666964.html

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политика, узбекистан, таджикистан, кыргызстан, шавкат мирзиёев, эмомали рахмон, садыр жапаров