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https://uz.sputniknews.ru/20250331/prezidenty-uzbekistana-tadjikistana-i-kyrgyzstana-otkryli-stelu-drujby-48669013.html
На стыке границ: президенты Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана открыли стелу Дружбы
На стыке границ: президенты Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана открыли стелу Дружбы
Sputnik Узбекистан
Монумент призван стать новым символом укрепляющихся отношений дружбы, добрососедства, доверия и стратегического партнерства братских стран
2025-03-31T17:10+0500
2025-03-31T17:10+0500
политика
узбекистан
таджикистан
кыргызстан
шавкат мирзиёев
эмомали рахмон
садыр жапаров
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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Президенты Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана Шавкат Мирзиёев, Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров открыли на стыке границ трех стран стелу Дружбы. Об этом сообщает пресс-служба лидера РУз.Заместители премьер-министров трех стран в формате видеоконференцсвязи доложили лидерам о завершении строительных работ и готовности объекта, который был совместно построен на границе в нейтральной зоне Согдийской, Баткенской и Ферганской областей.Напомним, что глава Узбекистана по приглашению таджикского коллеги находится с рабочим визитом в Худжанде.
https://uz.sputniknews.ru/20250331/chto-podpisali-lidery-uzbekistana-tadjikistana-i-kyrgyzstana-48666964.html
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политика, узбекистан, таджикистан, кыргызстан, шавкат мирзиёев, эмомали рахмон, садыр жапаров
политика, узбекистан, таджикистан, кыргызстан, шавкат мирзиёев, эмомали рахмон, садыр жапаров

На стыке границ: президенты Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана открыли стелу Дружбы

17:10 31.03.2025
© Пресс-служба президента УзбекистанаГлавы государств открыли стелу Дружбы Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана
Главы государств открыли стелу Дружбы Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.03.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Монумент призван стать новым символом укрепляющихся отношений дружбы, добрососедства, доверия и стратегического партнерства братских стран.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Президенты Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана Шавкат Мирзиёев, Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров открыли на стыке границ трех стран стелу Дружбы. Об этом сообщает пресс-служба лидера РУз.
© Пресс-служба президента УзбекистанаГлавы государств открыли стелу Дружбы Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана
Главы государств открыли стелу Дружбы Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.03.2025
Главы государств открыли стелу Дружбы Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана
© Пресс-служба президента Узбекистана
“В соответствии с программой мероприятий на высшем уровне, проходящих в городе Худжанде, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров торжественно открыли стелу Дружбы в районе стыка государственных границ трех стран”, — говорится в сообщении.
Заместители премьер-министров трех стран в формате видеоконференцсвязи доложили лидерам о завершении строительных работ и готовности объекта, который был совместно построен на границе в нейтральной зоне Согдийской, Баткенской и Ферганской областей.
“Этот монумент призван стать новым символом укрепляющихся отношений дружбы, добрососедства, доверия и стратегического партнерства братских стран”, — говорится в сообщении.
Напомним, что глава Узбекистана по приглашению таджикского коллеги находится с рабочим визитом в Худжанде.
Шавкат Мирзиёв, Эмомали Рахмон и Садир Жапаров подписали Договор о точке стыка государственных границ Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.03.2025
Исторический документ — что подписали лидеры Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана
14:58
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