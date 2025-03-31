https://uz.sputniknews.ru/20250331/shavkat-mirziyoev-posetit-tadjikistan-48658624.html

Шавкат Мирзиёев посетит Таджикистан — цель визита

Шавкат Мирзиёев посетит Таджикистан — цель визита

Sputnik Узбекистан

В программе — встреча лидеров Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, а также двусторонние переговоры.

2025-03-31T09:21+0500

2025-03-31T09:21+0500

2025-03-31T09:21+0500

политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

рабочий визит

худжанд

таджикистан

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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев посетит Таджикистан с рабочим визитом, сообщает пресс-служба главы РУз.Программа пребывания предусматривает проведение совместной встречи лидеров Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, а также двусторонних переговоров.В повестке дня вопросы дальнейшего укрепления отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, расширения торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между странами.Главы государств также примут участие в совместном концерте мастеров искусств.

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