https://uz.sputniknews.ru/20250331/shavkat-mirziyoev-posetit-tadjikistan-48658624.html
Шавкат Мирзиёев посетит Таджикистан — цель визита
Шавкат Мирзиёев посетит Таджикистан — цель визита
Sputnik Узбекистан
В программе — встреча лидеров Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, а также двусторонние переговоры.
2025-03-31T09:21+0500
2025-03-31T09:21+0500
2025-03-31T09:21+0500
политика
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
рабочий визит
худжанд
таджикистан
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/16/48527026_0:75:1280:795_1920x0_80_0_0_2c26158a289d613e53571852c7f5322b.jpg
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев посетит Таджикистан с рабочим визитом, сообщает пресс-служба главы РУз.Программа пребывания предусматривает проведение совместной встречи лидеров Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, а также двусторонних переговоров.В повестке дня вопросы дальнейшего укрепления отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, расширения торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между странами.Главы государств также примут участие в совместном концерте мастеров искусств.
худжанд
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/16/48527026_61:0:1220:869_1920x0_80_0_0_c37e4bc712a614041fb702b7ad222404.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
шавкат мирзиёев узбекистан таджикистан кыргызстан встреча лидеры
шавкат мирзиёев узбекистан таджикистан кыргызстан встреча лидеры
Шавкат Мирзиёев посетит Таджикистан — цель визита
В программе — встреча лидеров Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, а также двусторонние переговоры.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев посетит Таджикистан с рабочим визитом, сообщает
пресс-служба главы РУз.
“Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона 31 марта совершит рабочий визит в город Худжанд”, — говорится в сообщении.
Программа пребывания предусматривает проведение совместной встречи лидеров Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, а также двусторонних переговоров.
В повестке дня вопросы дальнейшего укрепления отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, расширения торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между странами.
“По итогам мероприятия предусматривается подписание Договора о точке стыка государственных границ Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана”, — говорится в сообщении.
Главы государств также примут участие в совместном концерте мастеров искусств.