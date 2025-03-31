https://uz.sputniknews.ru/20250331/shavkat-mirziyoev-vyletel-v-tadjikistan-48659109.html
Шавкат Мирзиёев вылетел в Худжанд
Шавкат Мирзиёев вылетел в Худжанд
Sputnik Узбекистан
В программе рабочего визита — встреча лидеров Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, а также двусторонние переговоры.
2025-03-31T09:56+0500
2025-03-31T09:56+0500
2025-03-31T10:12+0500
политика
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
рабочий визит
худжанд
таджикистан
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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев отбыл в Таджикистан, сообщает пресс-служба главы РУз.Программа пребывания предусматривает проведение совместной встречи лидеров Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, а также двусторонних переговоров.В повестке дня — вопросы дальнейшего укрепления отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, расширения торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между странами.По итогам мероприятия предусматривается подписание Договора о точке стыка государственных границ Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.Главы государств также примут участие в совместном концерте мастеров искусств.
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шавкат мирзиёев худжанд таджикистан рабочий визит
шавкат мирзиёев худжанд таджикистан рабочий визит
Шавкат Мирзиёев вылетел в Худжанд
09:56 31.03.2025 (обновлено: 10:12 31.03.2025)
В программе рабочего визита — встреча лидеров Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, а также двусторонние переговоры.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik
. Шавкат Мирзиёев отбыл в Таджикистан, сообщает
пресс-служба главы РУз.
“Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона отбыл с рабочим визитом в город Худжанд”, — говорится в сообщении.
Программа пребывания предусматривает проведение совместной встречи лидеров Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, а также двусторонних переговоров.
В повестке дня — вопросы дальнейшего укрепления отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, расширения торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между странами.
По итогам мероприятия предусматривается подписание Договора о точке стыка государственных границ Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.
Главы государств также примут участие в совместном концерте мастеров искусств.