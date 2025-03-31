https://uz.sputniknews.ru/20250331/shavkat-mirziyoev-vyletel-v-tadjikistan-48659109.html

Шавкат Мирзиёев вылетел в Худжанд

Шавкат Мирзиёев вылетел в Худжанд

Sputnik Узбекистан

В программе рабочего визита — встреча лидеров Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, а также двусторонние переговоры.

2025-03-31T09:56+0500

2025-03-31T09:56+0500

2025-03-31T10:12+0500

политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

рабочий визит

худжанд

таджикистан

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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев отбыл в Таджикистан, сообщает пресс-служба главы РУз.Программа пребывания предусматривает проведение совместной встречи лидеров Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, а также двусторонних переговоров.В повестке дня — вопросы дальнейшего укрепления отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, расширения торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между странами.По итогам мероприятия предусматривается подписание Договора о точке стыка государственных границ Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.Главы государств также примут участие в совместном концерте мастеров искусств.

худжанд

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шавкат мирзиёев худжанд таджикистан рабочий визит