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Вице-премьер РФ: Опыт ЕАЭС может стать подспорьем для благополучия в Евразии
Вице-премьер РФ: Опыт ЕАЭС может стать подспорьем для благополучия в Евразии
Sputnik Узбекистан
За 2024 год ВВП ЕАЭС увеличился на 4,2%, в то время, как ВВП ЕС — всего на 0,8%
2025-04-01T15:40+0500
2025-04-01T15:40+0500
2025-04-01T15:40+0500
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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Опыт ЕАЭС может стать хорошим подспорьем для выстраивания пространства благополучия и процветания в Евразии, заявил зампредседателя Правительства России Алексей Оверчук. В своем выступлении на Международном экономическом форуме государств-участников СНГ "Новые импульсы для развития Большого Евразийского партнерства", проходившем в Москве, он отметил, что торгово-экономические связи в рамках Союза выстраиваются в логике ценностей и идей, заложенных в основу проекта Большой Евразии.Он указал, что работа в данном направлении положительно сказывается на экономических показателях. Так, за 2024 года ВВП ЕАЭС увеличился на 4,2%. У ЕС, например, аналогичный показатель, по предварительным оценкам, составил всего 0,8%, сравнил заместитель председателя российского правительства.Также он отметил заметные успехи Союза на международном направлении.
https://uz.sputniknews.ru/20250331/eaeu-sozdaniye-yedinogo-sifrovogo-prostranstva-48658748.html
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вице-премьер россия опыт еаэс евразия благополучие
вице-премьер россия опыт еаэс евразия благополучие
Вице-премьер РФ: Опыт ЕАЭС может стать подспорьем для благополучия в Евразии
За 2024 год ВВП ЕАЭС увеличился на 4,2%, в то время как ВВП ЕС — всего на 0,8%.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik.
Опыт ЕАЭС может стать хорошим подспорьем для выстраивания пространства благополучия и процветания в Евразии, заявил
зампредседателя Правительства России Алексей Оверчук.
В своем выступлении на Международном экономическом форуме государств-участников СНГ "Новые импульсы для развития Большого Евразийского партнерства", проходившем в Москве, он отметил, что торгово-экономические связи в рамках Союза выстраиваются в логике ценностей и идей, заложенных в основу проекта Большой Евразии.
"Линия ЕАЭС на раскрытие своего потенциала как одного из экономических центров БЕП закреплена в Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года "Евразийский экономический путь". В этом стратегическом документе главы государств-членов ЕАЭС заявили о стремлении к 2045 году добиться превращения ЕАЭС в самодостаточный, гармонично развитый и привлекательный для всех стран мира макрорегион, обладающий экономико-технологическим и интеллектуальным лидерством и поддерживающий высокий уровень благосостояния населения государств-членов", — сказал Оверчук.
Он указал, что работа в данном направлении положительно сказывается на экономических показателях. Так, за 2024 года ВВП ЕАЭС увеличился на 4,2%. У ЕС, например, аналогичный показатель, по предварительным оценкам, составил всего 0,8%, сравнил заместитель председателя российского правительства.
"Опыт ЕАЭС также может стать хорошим подспорьем для выстраивания пространства благополучия и процветания в Евразии. В частности, устранение нетарифных барьеров в ЕАЭС за счет перехода на единые обязательные требования к товарам ЕАЭС (единые СФС-требования, единые технические регламенты), а также устранение таможенного контроля ежегодно за период 2015 – 2023 годов обеспечили устойчивую надбавку к темпам роста ВВП ЕАЭС в 14,5 млрд долларов США. Взаимная торговля ЕАЭС за счет этих мер была в среднем на 24% выше", — подчеркнул Оверчук.
Также он отметил заметные успехи Союза на международном направлении.