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Вице-премьер РФ: Опыт ЕАЭС может стать подспорьем для благополучия в Евразии

Вице-премьер РФ: Опыт ЕАЭС может стать подспорьем для благополучия в Евразии

Sputnik Узбекистан

За 2024 год ВВП ЕАЭС увеличился на 4,2%, в то время, как ВВП ЕС — всего на 0,8%

2025-04-01T15:40+0500

2025-04-01T15:40+0500

2025-04-01T15:40+0500

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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Опыт ЕАЭС может стать хорошим подспорьем для выстраивания пространства благополучия и процветания в Евразии, заявил зампредседателя Правительства России Алексей Оверчук. В своем выступлении на Международном экономическом форуме государств-участников СНГ "Новые импульсы для развития Большого Евразийского партнерства", проходившем в Москве, он отметил, что торгово-экономические связи в рамках Союза выстраиваются в логике ценностей и идей, заложенных в основу проекта Большой Евразии.Он указал, что работа в данном направлении положительно сказывается на экономических показателях. Так, за 2024 года ВВП ЕАЭС увеличился на 4,2%. У ЕС, например, аналогичный показатель, по предварительным оценкам, составил всего 0,8%, сравнил заместитель председателя российского правительства.Также он отметил заметные успехи Союза на международном направлении.

https://uz.sputniknews.ru/20250331/eaeu-sozdaniye-yedinogo-sifrovogo-prostranstva-48658748.html

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