https://uz.sputniknews.ru/20250401/prezident-uzbekistana-vstretilsya-s-delegatsiey-knr-48687582.html
Президент Узбекистана встретился с делегацией КНР — подробности
Президент Узбекистана встретился с делегацией КНР — подробности
Sputnik Узбекистан
В фокусе внимания находились вопросы дальнейшего расширения сотрудничества между странами
2025-04-01T14:28+0500
2025-04-01T14:28+0500
2025-04-01T14:37+0500
политика
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
делегация
кнр
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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял делегацию КНР во главе с заведующим Отделом международных связей Центрального комитета Коммунистической партии Китая Лю Цзяньчао, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.“Высокий гость передал главе нашего государства искренние приветствия и наилучшие пожелания от Председателя КНР Си Цзиньпина”, — говорится в сообщении.Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего расширения многопланового сотрудничества и практического взаимодействия между Узбекистаном и Китаем в соответствии с договоренностями на высшем уровне.В ходе встречи отметили достигнутый уровень узбекско-китайских отношений дружбы и всепогодного всестороннего стратегического партнерства.Также стороны высоко оценили интенсивные межрегиональные контакты и культурно-гуманитарный обмен.Особое внимание уделили дальнейшему расширению межпарламентского и межпартийного сотрудничества в таких сферах, как сокращение бедности, борьба с коррупцией, ускоренная цифровизация и индустриализация.Кроме того, отмечена важность развития кооперации в области высшего и профессионального образования, включая открытие в Узбекистане филиалов ведущих китайских вузов.
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президент узбекистана встреча делегация кнр
президент узбекистана встреча делегация кнр
Президент Узбекистана встретился с делегацией КНР — подробности
14:28 01.04.2025 (обновлено: 14:37 01.04.2025)
В фокусе внимания находились вопросы дальнейшего расширения сотрудничества между странами.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев принял делегацию КНР во главе с заведующим Отделом международных связей Центрального комитета Коммунистической партии Китая Лю Цзяньчао, сообщает
пресс-служба президента Узбекистана.
“Высокий гость передал главе нашего государства искренние приветствия и наилучшие пожелания от Председателя КНР Си Цзиньпина”, — говорится в сообщении.
Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего расширения многопланового сотрудничества и практического взаимодействия между Узбекистаном и Китаем в соответствии с договоренностями на высшем уровне.
В ходе встречи отметили достигнутый уровень узбекско-китайских отношений дружбы и всепогодного всестороннего стратегического партнерства.
“Устойчиво растут объемы взаимного товарооборота и инвестиций, увеличивается количество совместных проектов и предприятий с участием ведущих компаний в приоритетных отраслях экономики. Ведется практическая работа по проекту строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан”, — говорится в сообщении.
Также стороны высоко оценили интенсивные межрегиональные контакты и культурно-гуманитарный обмен.
Особое внимание уделили дальнейшему расширению межпарламентского и межпартийного сотрудничества в таких сферах, как сокращение бедности, борьба с коррупцией, ускоренная цифровизация и индустриализация.
Кроме того, отмечена важность развития кооперации в области высшего и профессионального образования, включая открытие в Узбекистане филиалов ведущих китайских вузов.