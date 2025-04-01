https://uz.sputniknews.ru/20250401/prezident-uzbekistana-vstretilsya-s-delegatsiey-knr-48687582.html

Президент Узбекистана встретился с делегацией КНР — подробности

Президент Узбекистана встретился с делегацией КНР — подробности

Sputnik Узбекистан

В фокусе внимания находились вопросы дальнейшего расширения сотрудничества между странами

2025-04-01T14:28+0500

2025-04-01T14:28+0500

2025-04-01T14:37+0500

политика

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

делегация

кнр

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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял делегацию КНР во главе с заведующим Отделом международных связей Центрального комитета Коммунистической партии Китая Лю Цзяньчао, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.“Высокий гость передал главе нашего государства искренние приветствия и наилучшие пожелания от Председателя КНР Си Цзиньпина”, — говорится в сообщении.Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего расширения многопланового сотрудничества и практического взаимодействия между Узбекистаном и Китаем в соответствии с договоренностями на высшем уровне.В ходе встречи отметили достигнутый уровень узбекско-китайских отношений дружбы и всепогодного всестороннего стратегического партнерства.Также стороны высоко оценили интенсивные межрегиональные контакты и культурно-гуманитарный обмен.Особое внимание уделили дальнейшему расширению межпарламентского и межпартийного сотрудничества в таких сферах, как сокращение бедности, борьба с коррупцией, ускоренная цифровизация и индустриализация.Кроме того, отмечена важность развития кооперации в области высшего и профессионального образования, включая открытие в Узбекистане филиалов ведущих китайских вузов.

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президент узбекистана встреча делегация кнр