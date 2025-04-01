https://uz.sputniknews.ru/20250401/sco-privetstvuet-dogovor-uzbekistan-tadjikistan-kyrgyzstan-48672808.html

ШОС приветствует подписание договора между Узбекистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном

ШОС приветствует подписание договора между Узбекистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном

Sputnik Узбекистан

Государства-члены отмечают, что подписание данного документа внесет значимый вклад в обеспечение мира и стабильности на пространстве Шанхайской организации сотрудничества

2025-04-01T09:49+0500

2025-04-01T09:49+0500

2025-04-01T09:58+0500

политика

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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Шанхайская организация сотрудничества приветствовала подписание исторического документа президентами Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, которое состоялось 31 марта. Об этом сообщается в Telegram-канале ШОС. Государства-члены отмечают, что подписание данного документа внесет значимый вклад в обеспечение мира и стабильности на пространстве ШОС.

https://uz.sputniknews.ru/20250331/chto-podpisali-lidery-uzbekistana-tadjikistana-i-kyrgyzstana-48666964.html

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