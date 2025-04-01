https://uz.sputniknews.ru/20250401/sco-privetstvuet-dogovor-uzbekistan-tadjikistan-kyrgyzstan-48672808.html
ШОС приветствует подписание договора между Узбекистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном
ШОС приветствует подписание договора между Узбекистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном
Sputnik Узбекистан
Государства-члены отмечают, что подписание данного документа внесет значимый вклад в обеспечение мира и стабильности на пространстве Шанхайской организации сотрудничества
2025-04-01T09:49+0500
2025-04-01T09:49+0500
2025-04-01T09:58+0500
политика
шос
госграница
договор
узбекистан
таджикистан
кыргызстан
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/598/32/5983264_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_abf5abfa7cdaa2bd7b34deae0dafa332.jpg
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Шанхайская организация сотрудничества приветствовала подписание исторического документа президентами Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, которое состоялось 31 марта. Об этом сообщается в Telegram-канале ШОС. Государства-члены отмечают, что подписание данного документа внесет значимый вклад в обеспечение мира и стабильности на пространстве ШОС.
https://uz.sputniknews.ru/20250331/chto-podpisali-lidery-uzbekistana-tadjikistana-i-kyrgyzstana-48666964.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/598/32/5983264_171:0:1071:675_1920x0_80_0_0_0dc569188f1482599c0a152f382b4654.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
шос подписание договор узбекистан таджикистан кыргызстан
шос подписание договор узбекистан таджикистан кыргызстан
ШОС приветствует подписание договора между Узбекистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном
09:49 01.04.2025 (обновлено: 09:58 01.04.2025)
Государства-члены отмечают, что подписание данного документа внесет значимый вклад в обеспечение мира и стабильности на пространстве Шанхайской организации сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik
. Шанхайская организация сотрудничества приветствовала подписание исторического документа президентами Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, которое состоялось 31 марта. Об этом сообщается
в Telegram-канале ШОС.
"Шанхайская организация сотрудничества приветствует подписание 31 марта 2025 года Договора между Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан о точке стыка государственных границ, которое является важным шагом в укреплении взаимного доверия и добрососедских отношений между тремя государствами", — говорится в сообщении.
Государства-члены отмечают, что подписание данного документа внесет значимый вклад в обеспечение мира и стабильности на пространстве ШОС.