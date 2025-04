https://uz.sputniknews.ru/20250402/it-park-uzbekistan-astana-hub-sotrudnichestvo-48708672.html

IT Park Uzbekistan вместе с Astana Hub откроют международные хабы в Китае и ОАЭ

IT Park Uzbekistan вместе с Astana Hub откроют международные хабы в Китае и ОАЭ

Технопарки работают под единым брендом Central Asian Innovation Hubs. Такой стратегический альянс направлен на ускоренное развитие стартап-экосистемы... 02.04.2025

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. IT Park Uzbekistan вместе с Astana Hub откроют международные хабы в Китае и ОАЭ, сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в пресс-службе IT Park.О совместных планах рассказали гендиректоры технопарков на выставке в сфере искусственного интеллекта AlmatyFair.ai в ходе визита президентов Узбекистана и Казахстана.Они представили лидерам двух стран деятельность Central Asian Innovation Hubs — стратегического альянса крупнейших технопарков региона, направленного на ускоренное развитие стартап-экосистемы Центральной Азии.В 2024 году под общим брендом на международных форумах уже представили более 40 стартапов. Это усилило узнаваемость региона на международной арене. Еще одним шагом в развитии взаимодействия стал меморандум о сотрудничестве IT Park Uzbekistan и Astana Hub с компанией Growth Vision Pro Ltd. Документ, подписанный на площадке выставки AlmatyFair.ai в Алматы послужит продвижению центральноазиатских стартапов на китайский рынок через открытие международного хаба в Шанхае.Стороны также договорились развивать совместные акселерационные программы и оказывать поддержку резидентам обеих стран в выходе на рынок Китая.

