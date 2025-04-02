IT Park Uzbekistan вместе с Astana Hub откроют международные хабы в Китае и ОАЭ
© Пресс-служба президента УзбекистанаIT Park Узбекистан
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Технопарки работают под единым брендом Central Asian Innovation Hubs. Такой стратегический альянс направлен на ускоренное развитие стартап-экосистемы Центральной Азии.
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. IT Park Uzbekistan вместе с Astana Hub откроют международные хабы в Китае и ОАЭ, сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в пресс-службе IT Park.
О совместных планах рассказали гендиректоры технопарков на выставке в сфере искусственного интеллекта AlmatyFair.ai в ходе визита президентов Узбекистана и Казахстана.
Они представили лидерам двух стран деятельность Central Asian Innovation Hubs — стратегического альянса крупнейших технопарков региона, направленного на ускоренное развитие стартап-экосистемы Центральной Азии.
"Узбекистан и Казахстан добились значительных результатов в сфере технологий: IT Park Uzbekistan уверенно трансформирует страну в региональный центр сервисных услуг и IT-аутсорсинга, а Astana Hub формирует мощную стартап-экосистему, способствующую рождению инноваций. Объединяя усилия, обмениваясь сильными сторонами и опытом, мы можем достичь новых высот еще быстрее. Central Asian Innovation Hubs — это не просто площадки для стартапов. Это точки роста, где формируется будущее Центральной Азии как региона, открытого для глобальных инвестиций, технологического прогресса и раскрытия человеческого потенциала", — отметил генеральный директор IT Park Uzbekistan Абдулахад Кучкаров.
В 2024 году под общим брендом на международных форумах уже представили более 40 стартапов. Это усилило узнаваемость региона на международной арене.
"Мы намерены укреплять партнерство с IT Park Uzbekistan под общим брендом Central Asian Innovation Hubs. В этом году планируем открыть совместные хабы в Китае и ОАЭ, а также принять участие в крупнейших международных технологических площадках в Турции, Германии, Великобритании, США, Саудовской Аравии и Португалии. Это позволит нам расширить международное присутствие стартапов региона, привлечь стратегических партнеров и усилить инновационный бренд Центральной Азии", — подчеркнул генеральный директор Astana Hub Магжан Мадиев.
© пресс-служба IT ParkIT Park Uzbekistan вместе с Astana Hub откроют международные хабы в Китае и ОАЭ
IT Park Uzbekistan вместе с Astana Hub откроют международные хабы в Китае и ОАЭ
© пресс-служба IT Park
Еще одним шагом в развитии взаимодействия стал меморандум о сотрудничестве IT Park Uzbekistan и Astana Hub с компанией Growth Vision Pro Ltd. Документ, подписанный на площадке выставки AlmatyFair.ai в Алматы послужит продвижению центральноазиатских стартапов на китайский рынок через открытие международного хаба в Шанхае.
Стороны также договорились развивать совместные акселерационные программы и оказывать поддержку резидентам обеих стран в выходе на рынок Китая.