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https://uz.sputniknews.ru/20250402/it-park-uzbekistan-astana-hub-sotrudnichestvo-48708672.html
IT Park Uzbekistan вместе с Astana Hub откроют международные хабы в Китае и ОАЭ
IT Park Uzbekistan вместе с Astana Hub откроют международные хабы в Китае и ОАЭ
Sputnik Узбекистан
Технопарки работают под единым брендом Central Asian Innovation Hubs. Такой стратегический альянс направлен на ускоренное развитие стартап-экосистемы... 02.04.2025, Sputnik Узбекистан
2025-04-02T18:50+0500
2025-04-02T18:50+0500
узбекистан
казахстан
сотрудничество
технопарк
стартап
центральная азия
технологии
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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. IT Park Uzbekistan вместе с Astana Hub откроют международные хабы в Китае и ОАЭ, сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в пресс-службе IT Park.О совместных планах рассказали гендиректоры технопарков на выставке в сфере искусственного интеллекта AlmatyFair.ai в ходе визита президентов Узбекистана и Казахстана.Они представили лидерам двух стран деятельность Central Asian Innovation Hubs — стратегического альянса крупнейших технопарков региона, направленного на ускоренное развитие стартап-экосистемы Центральной Азии.В 2024 году под общим брендом на международных форумах уже представили более 40 стартапов. Это усилило узнаваемость региона на международной арене. Еще одним шагом в развитии взаимодействия стал меморандум о сотрудничестве IT Park Uzbekistan и Astana Hub с компанией Growth Vision Pro Ltd. Документ, подписанный на площадке выставки AlmatyFair.ai в Алматы послужит продвижению центральноазиатских стартапов на китайский рынок через открытие международного хаба в Шанхае.Стороны также договорились развивать совместные акселерационные программы и оказывать поддержку резидентам обеих стран в выходе на рынок Китая.
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казахстан
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узбекистан, казахстан, сотрудничество, технопарк, стартап, центральная азия, технологии
узбекистан, казахстан, сотрудничество, технопарк, стартап, центральная азия, технологии

IT Park Uzbekistan вместе с Astana Hub откроют международные хабы в Китае и ОАЭ

18:50 02.04.2025
© Пресс-служба президента УзбекистанаIT Park Узбекистан
IT Park Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.04.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Технопарки работают под единым брендом Central Asian Innovation Hubs. Такой стратегический альянс направлен на ускоренное развитие стартап-экосистемы Центральной Азии.
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. IT Park Uzbekistan вместе с Astana Hub откроют международные хабы в Китае и ОАЭ, сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в пресс-службе IT Park.
О совместных планах рассказали гендиректоры технопарков на выставке в сфере искусственного интеллекта AlmatyFair.ai в ходе визита президентов Узбекистана и Казахстана.
Они представили лидерам двух стран деятельность Central Asian Innovation Hubs — стратегического альянса крупнейших технопарков региона, направленного на ускоренное развитие стартап-экосистемы Центральной Азии.
"Узбекистан и Казахстан добились значительных результатов в сфере технологий: IT Park Uzbekistan уверенно трансформирует страну в региональный центр сервисных услуг и IT-аутсорсинга, а Astana Hub формирует мощную стартап-экосистему, способствующую рождению инноваций. Объединяя усилия, обмениваясь сильными сторонами и опытом, мы можем достичь новых высот еще быстрее. Central Asian Innovation Hubs — это не просто площадки для стартапов. Это точки роста, где формируется будущее Центральной Азии как региона, открытого для глобальных инвестиций, технологического прогресса и раскрытия человеческого потенциала", — отметил генеральный директор IT Park Uzbekistan Абдулахад Кучкаров.
В 2024 году под общим брендом на международных форумах уже представили более 40 стартапов. Это усилило узнаваемость региона на международной арене.

"Мы намерены укреплять партнерство с IT Park Uzbekistan под общим брендом Central Asian Innovation Hubs. В этом году планируем открыть совместные хабы в Китае и ОАЭ, а также принять участие в крупнейших международных технологических площадках в Турции, Германии, Великобритании, США, Саудовской Аравии и Португалии. Это позволит нам расширить международное присутствие стартапов региона, привлечь стратегических партнеров и усилить инновационный бренд Центральной Азии", — подчеркнул генеральный директор Astana Hub Магжан Мадиев.

© пресс-служба IT ParkIT Park Uzbekistan вместе с Astana Hub откроют международные хабы в Китае и ОАЭ
IT Park Uzbekistan вместе с Astana Hub откроют международные хабы в Китае и ОАЭ - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.04.2025
IT Park Uzbekistan вместе с Astana Hub откроют международные хабы в Китае и ОАЭ
© пресс-служба IT Park
Еще одним шагом в развитии взаимодействия стал меморандум о сотрудничестве IT Park Uzbekistan и Astana Hub с компанией Growth Vision Pro Ltd. Документ, подписанный на площадке выставки AlmatyFair.ai в Алматы послужит продвижению центральноазиатских стартапов на китайский рынок через открытие международного хаба в Шанхае.
Стороны также договорились развивать совместные акселерационные программы и оказывать поддержку резидентам обеих стран в выходе на рынок Китая.
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