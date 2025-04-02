https://uz.sputniknews.ru/20250402/kubok-mira-boks-braziliya-uzbekistan-pobedy-48697721.html

Еще трое узбекистанцев одержали победы на Кубке мира по боксу в Бразилии

Еще трое узбекистанцев одержали победы на Кубке мира по боксу в Бразилии

Sputnik Узбекистан

Спортсмены одолели соперников из Италии, Казахстана и Швейцарии и прошли в следующий этап чемпионата

2025-04-02T12:10+0500

2025-04-02T12:10+0500

2025-04-02T12:10+0500

спорт

узбекистан

бокс

кубок мира

бразилия

победа

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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Еще трое узбекистанских боксеров одержали победы на Кубке мира в Бразилии, сообщает НОК. Спортсмены одолели соперников из Италии, Казахстана, Швейцарии и прошли в следующий этап чемпионата. Итоги поединков В ночь на 3 апреля на ринг выйдут четверо представителей сборной Узбекистана

https://uz.sputniknews.ru/20250401/uzbekistan-boks-pobedy-kubok-mira-braziliya-48677710.html

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