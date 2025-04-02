https://uz.sputniknews.ru/20250402/kubok-mira-boks-braziliya-uzbekistan-pobedy-48697721.html
Еще трое узбекистанцев одержали победы на Кубке мира по боксу в Бразилии
Еще трое узбекистанцев одержали победы на Кубке мира по боксу в Бразилии
Sputnik Узбекистан
Спортсмены одолели соперников из Италии, Казахстана и Швейцарии и прошли в следующий этап чемпионата
2025-04-02T12:10+0500
2025-04-02T12:10+0500
2025-04-02T12:10+0500
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бокс
кубок мира
бразилия
победа
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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Еще трое узбекистанских боксеров одержали победы на Кубке мира в Бразилии, сообщает НОК. Спортсмены одолели соперников из Италии, Казахстана, Швейцарии и прошли в следующий этап чемпионата. Итоги поединков В ночь на 3 апреля на ринг выйдут четверо представителей сборной Узбекистана
https://uz.sputniknews.ru/20250401/uzbekistan-boks-pobedy-kubok-mira-braziliya-48677710.html
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кубок мира бокс бразилия узбекистанцы победы
кубок мира бокс бразилия узбекистанцы победы
Еще трое узбекистанцев одержали победы на Кубке мира по боксу в Бразилии
Спортсмены одолели соперников из Италии, Казахстана, Швейцарии и прошли в следующий этап чемпионата.
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik.
Еще трое узбекистанских боксеров одержали победы на Кубке мира в Бразилии, сообщает
НОК.
"В Бразилии завершился второй день Кубка мира по боксу. В рамках этого соревновательного дня на ринг поднялись 3 представителя сборной Узбекистана и решив исход поединка в свою пользу, пробились в следующий этап", — говорится в сообщении.
Спортсмены одолели соперников из Италии, Казахстана, Швейцарии и прошли в следующий этап чемпионата.
-60 кг: Мадияр Данияров — Мишель Бальдасси (Италия) 4:1
-50 кг: Асилбек Джалилов — Нурзат Онгаров (Казахстан) 5:0
-85 кг: Акмалжон Исроилов — Леонид Бериша (Швейцария) 5:0
В ночь на 3 апреля на ринг выйдут четверо представителей сборной Узбекистана
-55 кг: Миразизбек Мирзахалилов — Николас Павлик (Польша)
-70 кг: Икболжон Холдоров — Одел Камара (Англия)
-65 кг: Асадхуджа Муйдинхуджаев — Юри Рейс (Бразилия)
-80 кг: Джавохир Умматалиев — Робби Гонсалес (США)