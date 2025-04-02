https://uz.sputniknews.ru/20250402/narbayeva-malginov-vstrecha-senat-48695822.html

Председатель Сената Олий Мажлиса встретилась с послом России в Узбекистане — что обсудили

Председатель Сената Олий Мажлиса встретилась с послом России в Узбекистане — что обсудили

Sputnik Узбекистан

Мальгинов: Участие российской делегации в юбилейной Ассамблее МПС свидетельствует об укреплении стратегического партнерства между Узбекистаном и РФ

2025-04-02T09:51+0500

2025-04-02T09:51+0500

2025-04-02T10:11+0500

политика

узбекистан

россия

сенат олий мажлиса узбекистана

танзила нарбаева

олег мальгинов

посольство россии в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева встретилась с послом России в Узбекистане Олегом Мальгиновым. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента. Речь шла о перспективах развития многосторонних стратегических отношений между Узбекистаном и Россией. Также, в рамках подготовки к предстоящей 150-й юбилейной Ассамблее Межпарламентского союза в Узбекистане, обсудили меры по углублению и расширению взаимодействия между парламентами двух стран. По итогам встречи достигнута договоренность продолжить конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество в интересах народов обеих стран.

https://uz.sputniknews.ru/20250320/malginov-rossiya-i-uzbekistan-prodoljat-i-dalshe-realizovyvat-sovmestnye-plany-48497642.html

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