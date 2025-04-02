https://uz.sputniknews.ru/20250402/narbayeva-malginov-vstrecha-senat-48695822.html
Председатель Сената Олий Мажлиса встретилась с послом России в Узбекистане — что обсудили
Председатель Сената Олий Мажлиса встретилась с послом России в Узбекистане — что обсудили
Sputnik Узбекистан
Мальгинов: Участие российской делегации в юбилейной Ассамблее МПС свидетельствует об укреплении стратегического партнерства между Узбекистаном и РФ
2025-04-02T09:51+0500
2025-04-02T09:51+0500
2025-04-02T10:11+0500
политика
узбекистан
россия
сенат олий мажлиса узбекистана
танзила нарбаева
олег мальгинов
посольство россии в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева встретилась с послом России в Узбекистане Олегом Мальгиновым. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента. Речь шла о перспективах развития многосторонних стратегических отношений между Узбекистаном и Россией. Также, в рамках подготовки к предстоящей 150-й юбилейной Ассамблее Межпарламентского союза в Узбекистане, обсудили меры по углублению и расширению взаимодействия между парламентами двух стран. По итогам встречи достигнута договоренность продолжить конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество в интересах народов обеих стран.
https://uz.sputniknews.ru/20250320/malginov-rossiya-i-uzbekistan-prodoljat-i-dalshe-realizovyvat-sovmestnye-plany-48497642.html
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председатель сената олий мажлиса встреча посол россия
председатель сената олий мажлиса встреча посол россия
Председатель Сената Олий Мажлиса встретилась с послом России в Узбекистане — что обсудили
09:51 02.04.2025 (обновлено: 10:11 02.04.2025)
Мальгинов: Участие российской делегации в юбилейной Ассамблее МПС свидетельствует об укреплении стратегического партнерства между Узбекистаном и РФ.
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik.
Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева встретилась с послом России в Узбекистане Олегом Мальгиновым. Об этом сообщает
пресс-служба верхней палаты парламента.
Речь шла о перспективах развития многосторонних стратегических отношений между Узбекистаном и Россией.
Также, в рамках подготовки к предстоящей 150-й юбилейной Ассамблее Межпарламентского союза в Узбекистане, обсудили меры по углублению и расширению взаимодействия между парламентами двух стран.
"Олег Мальгинов отметил участие российской делегации в юбилейной Ассамблее МПС, подчеркнув, что это является свидетельством укрепления стратегического партнерства между Узбекистаном и Россией", — говорится в сообщении.
По итогам встречи достигнута договоренность продолжить конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество в интересах народов обеих стран.