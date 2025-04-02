https://uz.sputniknews.ru/20250402/skolko-litrov-vody-nujno-pit-den-48700028.html

Врач развеяла миф о необходимости пить два литра воды в день

Врач развеяла миф о необходимости пить два литра воды в день

Sputnik Узбекистан

Ежедневная норма воды рассчитывается индивидуально. Кроме того, нужно учитывать жидкость, полученную из пищи.

2025-04-02T22:04+0500

2025-04-02T22:04+0500

2025-04-02T22:04+0500

это интересно

мнение эксперта

вода

здоровье

еда

воз

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/01/19/22371206_0:70:3076:1800_1920x0_80_0_0_14e3d25cf6fcbe76409f258a995b112b.jpg

Необходимость пить два литра воды в день — это миф, так как ежедневная норма рассчитывается с учетом возраста, веса и физической активности человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-терапевта Милену Османову.Специалист добавила, что в ежедневной норме учитывается жидкость, которая содержится в пище, так как около 20% воды мы получаем вместе с едой, например, из супов, фруктов и овощей. По словам врача, если усреднить норму потребления воды в сутки, получится, что взрослые женщины в день должны пить около 2–2,5 литров, мужчины — около 2,5–3,5 литров. Кроме того, к обычной норме беременным рекомендуют прибавить 0,5 литра, а кормящим матерям — от 0,7 до 1 литра.Что касается детей, то малышам от одного до трех лет Османова посоветовала пить около 1–1,3 литра, от четырех до восьми лет — около 1,3–1,7 литра, от девяти до 13 лет — порядка 1,7–2,4 литра. Подростки же должны выпивать около двух-трех литров.

https://uz.sputniknews.ru/20250326/shpinat-polza-poxudeniye-48585617.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

врач миф вода норма