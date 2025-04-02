https://uz.sputniknews.ru/20250402/skolko-litrov-vody-nujno-pit-den-48700028.html
Врач развеяла миф о необходимости пить два литра воды в день
Врач развеяла миф о необходимости пить два литра воды в день
Sputnik Узбекистан
Ежедневная норма воды рассчитывается индивидуально. Кроме того, нужно учитывать жидкость, полученную из пищи.
2025-04-02T22:04+0500
2025-04-02T22:04+0500
2025-04-02T22:04+0500
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Необходимость пить два литра воды в день — это миф, так как ежедневная норма рассчитывается с учетом возраста, веса и физической активности человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-терапевта Милену Османову.Специалист добавила, что в ежедневной норме учитывается жидкость, которая содержится в пище, так как около 20% воды мы получаем вместе с едой, например, из супов, фруктов и овощей. По словам врача, если усреднить норму потребления воды в сутки, получится, что взрослые женщины в день должны пить около 2–2,5 литров, мужчины — около 2,5–3,5 литров. Кроме того, к обычной норме беременным рекомендуют прибавить 0,5 литра, а кормящим матерям — от 0,7 до 1 литра.Что касается детей, то малышам от одного до трех лет Османова посоветовала пить около 1–1,3 литра, от четырех до восьми лет — около 1,3–1,7 литра, от девяти до 13 лет — порядка 1,7–2,4 литра. Подростки же должны выпивать около двух-трех литров.
https://uz.sputniknews.ru/20250326/shpinat-polza-poxudeniye-48585617.html
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врач миф вода норма
Врач развеяла миф о необходимости пить два литра воды в день
Ежедневная норма воды рассчитывается индивидуально. Кроме того, нужно учитывать жидкость, полученную из пищи.
Необходимость пить два литра воды в день — это миф, так как ежедневная норма рассчитывается с учетом возраста, веса и физической активности человека, сообщает РИА Новости
со ссылкой на врача-терапевта Милену Османову.
"Популярный совет "пить два литра в день" — миф. Норма зависит от возраста, веса, физической активности, климата и состояния здоровья. Формула ВОЗ: 30–35 миллилитров на один килограмм веса. Например, при весе 70 килограммов норма — 2100–2450 миллилитров. Дополнительная коррекция на физическую активность — еще плюс 500 миллилитров на час интенсивной тренировки", — пояснила она.
Специалист добавила, что в ежедневной норме учитывается жидкость, которая содержится в пище, так как около 20% воды мы получаем вместе с едой, например, из супов, фруктов и овощей.
По словам врача, если усреднить норму потребления воды в сутки, получится, что взрослые женщины в день должны пить около 2–2,5 литров, мужчины — около 2,5–3,5 литров. Кроме того, к обычной норме беременным рекомендуют прибавить 0,5 литра, а кормящим матерям — от 0,7 до 1 литра.
Что касается детей, то малышам от одного до трех лет Османова посоветовала пить около 1–1,3 литра, от четырех до восьми лет — около 1,3–1,7 литра, от девяти до 13 лет — порядка 1,7–2,4 литра. Подростки же должны выпивать около двух-трех литров.