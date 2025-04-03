https://uz.sputniknews.ru/20250403/kakoy-produkt-snizit-xolesterin-i-pomojet-poxudet-48713604.html

Врач: Какой продукт снизит холестерин и поможет похудеть

Врач: Какой продукт снизит холестерин и поможет похудеть

Sputnik Узбекистан

Повышенный холестерин и лишний вес — причины серьезных болезней

2025-04-03T22:03+0500

2025-04-03T22:03+0500

2025-04-03T22:03+0500

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Фасоль снижает уровень холестерина, а также ускоряет метаболизм и способствует похудению, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Людмилу Сухорукову.По словам специалиста, бобы содержат большое количество витаминов и минералов, а также постный белок, который может заменить мясо и рыбу.Кроме того, в фасоли очень много клетчатки, благотворно сказывающейся на работе кишечника. Из-за низкого гликемического индекса ее можно употреблять на обед и ужин, добавила Сухорукова.В заключение она напомнила, что повышенный холестерин и лишний вес являются причинами серьезных болезней, рекомендовав придерживаться системы питания, исключающей вредные продукты.

https://uz.sputniknews.ru/20250402/skolko-litrov-vody-nujno-pit-den-48700028.html

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мнение эксперта, здоровье, еда, питание, фасоль