https://uz.sputniknews.ru/20250403/kakoy-produkt-snizit-xolesterin-i-pomojet-poxudet-48713604.html
Врач: Какой продукт снизит холестерин и поможет похудеть
Врач: Какой продукт снизит холестерин и поможет похудеть
Sputnik Узбекистан
Повышенный холестерин и лишний вес — причины серьезных болезней
2025-04-03T22:03+0500
2025-04-03T22:03+0500
2025-04-03T22:03+0500
это интересно
мнение эксперта
здоровье
еда
питание
фасоль
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/0c/33830739_417:0:4058:2048_1920x0_80_0_0_415c86ca271cc39896386a776d46483c.jpg
Фасоль снижает уровень холестерина, а также ускоряет метаболизм и способствует похудению, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Людмилу Сухорукову.По словам специалиста, бобы содержат большое количество витаминов и минералов, а также постный белок, который может заменить мясо и рыбу.Кроме того, в фасоли очень много клетчатки, благотворно сказывающейся на работе кишечника. Из-за низкого гликемического индекса ее можно употреблять на обед и ужин, добавила Сухорукова.В заключение она напомнила, что повышенный холестерин и лишний вес являются причинами серьезных болезней, рекомендовав придерживаться системы питания, исключающей вредные продукты.
https://uz.sputniknews.ru/20250402/skolko-litrov-vody-nujno-pit-den-48700028.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/0c/33830739_872:0:3603:2048_1920x0_80_0_0_04ac7f100082d1eef598f54080579dba.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мнение эксперта, здоровье, еда, питание, фасоль
мнение эксперта, здоровье, еда, питание, фасоль
Врач: Какой продукт снизит холестерин и поможет похудеть
Повышенный холестерин и лишний вес — причины серьезных болезней.
Фасоль снижает уровень холестерина, а также ускоряет метаболизм и способствует похудению, сообщает РИА Новости
со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Людмилу Сухорукову.
"Фасоль хорошо насыщает, ускоряет метаболизм, снижает уровень холестерина, способствует расщеплению жиров и похудению", — рассказала она.
По словам специалиста, бобы содержат большое количество витаминов и минералов, а также постный белок, который может заменить мясо и рыбу.
Кроме того, в фасоли очень много клетчатки, благотворно сказывающейся на работе кишечника. Из-за низкого гликемического индекса ее можно употреблять на обед и ужин, добавила Сухорукова.
В заключение она напомнила, что повышенный холестерин и лишний вес являются причинами серьезных болезней, рекомендовав придерживаться системы питания, исключающей вредные продукты.