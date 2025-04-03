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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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Врач: Какой продукт снизит холестерин и поможет похудеть
Врач: Какой продукт снизит холестерин и поможет похудеть
Sputnik Узбекистан
Повышенный холестерин и лишний вес — причины серьезных болезней
2025-04-03T22:03+0500
2025-04-03T22:03+0500
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фасоль
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Фасоль снижает уровень холестерина, а также ускоряет метаболизм и способствует похудению, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Людмилу Сухорукову.По словам специалиста, бобы содержат большое количество витаминов и минералов, а также постный белок, который может заменить мясо и рыбу.Кроме того, в фасоли очень много клетчатки, благотворно сказывающейся на работе кишечника. Из-за низкого гликемического индекса ее можно употреблять на обед и ужин, добавила Сухорукова.В заключение она напомнила, что повышенный холестерин и лишний вес являются причинами серьезных болезней, рекомендовав придерживаться системы питания, исключающей вредные продукты.
https://uz.sputniknews.ru/20250402/skolko-litrov-vody-nujno-pit-den-48700028.html
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мнение эксперта, здоровье, еда, питание, фасоль
мнение эксперта, здоровье, еда, питание, фасоль

Врач: Какой продукт снизит холестерин и поможет похудеть

22:03 03.04.2025
© Depositphotos / KonradbakДевушка у холодильника ночью выбирает еду.
Девушка у холодильника ночью выбирает еду. - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.04.2025
© Depositphotos / Konradbak
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Повышенный холестерин и лишний вес — причины серьезных болезней.
Фасоль снижает уровень холестерина, а также ускоряет метаболизм и способствует похудению, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Людмилу Сухорукову.
© Sputnik / Наталья Айриянкрасная фасоль
красная фасоль - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.04.2025
красная фасоль
© Sputnik / Наталья Айриян
"Фасоль хорошо насыщает, ускоряет метаболизм, снижает уровень холестерина, способствует расщеплению жиров и похудению", — рассказала она.
По словам специалиста, бобы содержат большое количество витаминов и минералов, а также постный белок, который может заменить мясо и рыбу.
Кроме того, в фасоли очень много клетчатки, благотворно сказывающейся на работе кишечника. Из-за низкого гликемического индекса ее можно употреблять на обед и ужин, добавила Сухорукова.
В заключение она напомнила, что повышенный холестерин и лишний вес являются причинами серьезных болезней, рекомендовав придерживаться системы питания, исключающей вредные продукты.
Стакан воды, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.04.2025
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