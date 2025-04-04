https://uz.sputniknews.ru/20250404/kubok-mira-po-boksu-chetyre-uzbekskix-boksera-vyshli-v-final-sorevnovaniy-v-brazilii-48725623.html

Кубок мира по боксу: четыре узбекских боксера вышли в финал соревнований в Бразилии

Кубок мира по боксу: четыре узбекских боксера вышли в финал соревнований в Бразилии

Sputnik Узбекистан

Представители сборной Узбекистана одолели соперников из Индии, Польши и Казахстана.

2025-04-04T11:54+0500

2025-04-04T11:54+0500

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боксер

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ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Четверо узбекских боксеров вышли в финал на проходящем в Фос-ду-Игуасу (Бразилия) Кубке мира по боксу, где завершился первый день полуфинальных поединков. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета. Пятеро представителей сборной Узбекистана вышли на ринг. Так, узбекистанец Мадияр Данияров завоевал бронзовую медаль, а оставшиеся четыре спортсмена пробились в финал. -60 кг: Мадияр Данияров – Луис Оливейра (Бразилия) 1:4 -90 кг: Турабек Хабибуллаев – Вишал (Индия) 5:0 -50 кг: Асилбек Джалилов – Джадумани Манденгбам (Индия) 3:2 -75 кг: Фазлиддин Эркинбоев – Михал Ярлински (Польша) 4:1 +90 кг: Джахонгир Зокиров – Даниял Сапарбай (Казахстан) 5:0 Сегодня на ринг выйдут и поборются за путевки в финал три представителя сборной Узбекистана. -55 кг: Миразизбек Мирзахалилов – Хосе Фелипе (Гватемала) -80 кг: Джавахир Умматалиев – Диас Молжигитов (Казахстан) -85 кг: Акмалжон Исроилов – Якуб Страшевски (Польша)Первый этап Кубка мира-2025 по боксу проходит в бразильском Фос-ду-Игуасу с 31 марта по 5 апреля. Мужчины соревнуются в десяти весовых категориях, а женщины в восьми. По данным World Boxing, всего на турнир приехало свыше 130 боксеров из 19 стран мира.

https://uz.sputniknews.ru/20250403/kubok-mira-boks-braziliya-uzbekistan-pobedy-48712798.html

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