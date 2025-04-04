https://uz.sputniknews.ru/20250404/prezident-uzbekistana-vstretilsya-s-liderami-stran-tsa-48723032.html

Президент Узбекистана встретился с лидерами стран ЦА — о чем говорили

Президент Узбекистана встретился с лидерами стран ЦА — о чем говорили

Sputnik Узбекистан

В городе Самарканд состоится первый саммит "Центральная Азия - Европейский Союз".

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узбекистан

туркменистан

кыргызстан

таджикистан

казахстан

самарканд

встреча

центральная азия

саммит

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ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречи с главами Туркменистана, Кыргызстана, Таджикистана и Казахстана, прибывшими в город Самарканд для участия в первом саммите "Центральная Азия – ЕС". Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Как отмечается, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев рассмотрели вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства. С удовлетворением отметили устойчивый рост показателей товарооборота, который по итогам прошлого года превысил $1,1 млрд.Особое внимание лидеры двух стран уделили подготовке предстоящих двусторонних встреч и многосторонних мероприятий на высшем уровне, а также продвижению совместных проектов многопланового партнерства.В ходе встречи с кыргызским коллегой Садыром Жапаровым были рассмотрены вопросы практической реализации договоренностей на высшем уровне, в частности ускорение реализации важных проектов кооперации в сфере промышленности, транспорта, энергетики и инфраструктуры.Главы государств подчеркнули необходимость продолжения активных межрегиональных контактов и культурно-гуманитарного обмена. Обменялись мнениями по графику предстоящих мероприятий и другим актуальным вопросам регионального взаимодействия.На переговорах с Эмомали Рахмоном были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего углубления узбекско-таджикских отношений дружбы, добрососедства, стратегического партнерства и союзничества.Особое внимание уделено вопросам практической реализации договоренностей на высшем уровне.Также лидеры двух стран обсудили вопросы региональной повестки и подготовку двусторонних и многосторонних мероприятий.В ходе встречи Шавката Мирзиёева с Касым-Жомартом Токаевым обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества в контексте договоренностей, достигнутых в ходе недавней неформальной встречи лидеров двух стран в городе Алматы.Отмечена важность принятия правительствами двух стран скоординированных мер по наращиванию товарооборота, продвижению экономических проектов и гуманитарных программ, в том числе на уровне регионов.Стороны условились ускорить работу по запуску Международного центра промышленной кооперации, обменялись мнениями по региональной повестке, а также рассмотрели график мероприятий на высшем уровне.

узбекистан

туркменистан

казахстан

самарканд

центральная азия

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самарканд первый саммит "центральная азия - европейский союз" мирзиёев токаев рахмон жапаров бердымухамедов