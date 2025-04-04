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https://uz.sputniknews.ru/20250404/prezident-uzbekistana-vstretilsya-s-liderami-stran-tsa-48723032.html
Президент Узбекистана встретился с лидерами стран ЦА — о чем говорили
Президент Узбекистана встретился с лидерами стран ЦА — о чем говорили
Sputnik Узбекистан
В городе Самарканд состоится первый саммит "Центральная Азия - Европейский Союз".
2025-04-04T10:05+0500
2025-04-04T10:41+0500
узбекистан
туркменистан
кыргызстан
таджикистан
казахстан
самарканд
встреча
центральная азия
саммит
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ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречи с главами Туркменистана, Кыргызстана, Таджикистана и Казахстана, прибывшими в город Самарканд для участия в первом саммите "Центральная Азия – ЕС". Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Как отмечается, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев рассмотрели вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства. С удовлетворением отметили устойчивый рост показателей товарооборота, который по итогам прошлого года превысил $1,1 млрд.Особое внимание лидеры двух стран уделили подготовке предстоящих двусторонних встреч и многосторонних мероприятий на высшем уровне, а также продвижению совместных проектов многопланового партнерства.В ходе встречи с кыргызским коллегой Садыром Жапаровым были рассмотрены вопросы практической реализации договоренностей на высшем уровне, в частности ускорение реализации важных проектов кооперации в сфере промышленности, транспорта, энергетики и инфраструктуры.Главы государств подчеркнули необходимость продолжения активных межрегиональных контактов и культурно-гуманитарного обмена. Обменялись мнениями по графику предстоящих мероприятий и другим актуальным вопросам регионального взаимодействия.На переговорах с Эмомали Рахмоном были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего углубления узбекско-таджикских отношений дружбы, добрососедства, стратегического партнерства и союзничества.Особое внимание уделено вопросам практической реализации договоренностей на высшем уровне.Также лидеры двух стран обсудили вопросы региональной повестки и подготовку двусторонних и многосторонних мероприятий.В ходе встречи Шавката Мирзиёева с Касым-Жомартом Токаевым обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества в контексте договоренностей, достигнутых в ходе недавней неформальной встречи лидеров двух стран в городе Алматы.Отмечена важность принятия правительствами двух стран скоординированных мер по наращиванию товарооборота, продвижению экономических проектов и гуманитарных программ, в том числе на уровне регионов.Стороны условились ускорить работу по запуску Международного центра промышленной кооперации, обменялись мнениями по региональной повестке, а также рассмотрели график мероприятий на высшем уровне.
узбекистан
туркменистан
казахстан
самарканд
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самарканд первый саммит "центральная азия - европейский союз" мирзиёев токаев рахмон жапаров бердымухамедов
самарканд первый саммит "центральная азия - европейский союз" мирзиёев токаев рахмон жапаров бердымухамедов

Президент Узбекистана встретился с лидерами стран ЦА — о чем говорили

10:05 04.04.2025 (обновлено: 10:41 04.04.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел встречу с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел встречу с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.04.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В городе Самарканд состоится первый саммит "Центральная Азия – Европейский Союз".
ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречи с главами Туркменистана, Кыргызстана, Таджикистана и Казахстана, прибывшими в город Самарканд для участия в первом саммите "Центральная Азия – ЕС". Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
Как отмечается, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев рассмотрели вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства. С удовлетворением отметили устойчивый рост показателей товарооборота, который по итогам прошлого года превысил $1,1 млрд.

"Успешно реализуются проекты кооперации в области промышленности, энергетики, транспорта, сельского и водного хозяйства. Совместно создается зона приграничной торговли "Шават – Дашогуз". Проводятся мероприятия в рамках активных межрегиональных контактов и культурно-гуманитарного обмена", — говорится в сообщении.

Особое внимание лидеры двух стран уделили подготовке предстоящих двусторонних встреч и многосторонних мероприятий на высшем уровне, а также продвижению совместных проектов многопланового партнерства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВстреча Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова
Встреча Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.04.2025
Встреча Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова
© Пресс-служба президента Узбекистана
В ходе встречи с кыргызским коллегой Садыром Жапаровым были рассмотрены вопросы практической реализации договоренностей на высшем уровне, в частности ускорение реализации важных проектов кооперации в сфере промышленности, транспорта, энергетики и инфраструктуры.
Главы государств подчеркнули необходимость продолжения активных межрегиональных контактов и культурно-гуманитарного обмена. Обменялись мнениями по графику предстоящих мероприятий и другим актуальным вопросам регионального взаимодействия.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел переговоры с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном
Шавкат Мирзиёев провел переговоры с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.04.2025
Шавкат Мирзиёев провел переговоры с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном
© Пресс-служба президента Узбекистана
На переговорах с Эмомали Рахмоном были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего углубления узбекско-таджикских отношений дружбы, добрососедства, стратегического партнерства и союзничества.
Особое внимание уделено вопросам практической реализации договоренностей на высшем уровне.

"Отмечена важность выработки конкретных мер по наращиванию товарооборота и ускорению проектов кооперации в ходе предстоящего в этом месяце заседания Межправительственной комиссии", — говорится в сообщении.

Также лидеры двух стран обсудили вопросы региональной повестки и подготовку двусторонних и многосторонних мероприятий.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВстреча Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым
Встреча Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.04.2025
Встреча Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым
© Пресс-служба президента Узбекистана
В ходе встречи Шавката Мирзиёева с Касым-Жомартом Токаевым обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества в контексте договоренностей, достигнутых в ходе недавней неформальной встречи лидеров двух стран в городе Алматы.
Отмечена важность принятия правительствами двух стран скоординированных мер по наращиванию товарооборота, продвижению экономических проектов и гуманитарных программ, в том числе на уровне регионов.
Стороны условились ускорить работу по запуску Международного центра промышленной кооперации, обменялись мнениями по региональной повестке, а также рассмотрели график мероприятий на высшем уровне.
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