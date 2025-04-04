https://uz.sputniknews.ru/20250404/rossiysike-voennye-osvobodili-za-nedelyu-dva-naselennyx-punkta-v-dnr-48734163.html

Российские военные освободили за неделю восемь населенных пунктов в ДНР

Российские военные освободили за неделю восемь населенных пунктов в ДНР

Sputnik Узбекистан

За неделю средства ПВО сбили 15 американских управляемых авиационных бомб JDAM, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, реактивный снаряд системы залпового огня "Ураган", а также 895 беспилотников самолетного типа.

2025-04-04T16:20+0500

2025-04-04T16:20+0500

2025-04-04T16:56+0500

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ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенные пункты Пантелеймоновка и Розовка Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны РФПо данным ведомства, бойцы "Юга" нанесли поражение формированиям семи механизированных, двух егерских, мотопехотной, горно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригад, полка беспилотных авиационных комплексов ВСУ, бригады теробороны, двух бригад нацгвардии, штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины и бригады спецназначения "Азов"*.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Запорожье и Успеновка ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3 150 военнослужащих, семь танков, включая два танка "Leopard" производства ФРГ, 19 боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера VAB производства Франции, бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль HMMWV производства США. Уничтожены 39 автомобилей и 27 артиллерийских орудий, в том числе три западного производства. Кроме того, подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Разлив и Веселое ДНР. По данным ведомства, противник потерял свыше 945 военнослужащих, три танка, боевую бронированную машину, 16 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии, включая две 155 мм самоходные артиллерийские установки "Krab" польского производства. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Днепр" освободили населенные пункты Щербаки и Лобковое Запорожской области. Поражена живая сила и техника трех механизированных, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны.За неделю средства ПВО сбили 15 американских управляемых авиационных бомб JDAM, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, реактивный снаряд системы залпового огня "Ураган", а также 895 беспилотников самолетного типа. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 660 самолетов, 283 вертолета, 49 774 БПЛА, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 689 танков и других боевых бронированных машин, 1 534 боевые машины реактивных систем залпового огня, ️ 23 221 орудие полевой артиллерии и минометов, 33 696 единиц специальной военной автомобильной техники.* Террористическая организация, запрещена в России

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