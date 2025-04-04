https://uz.sputniknews.ru/20250404/v-uzbekistane-budut-razvivat-set-mikroges-podrobnosti-48737007.html

За два года в Узбекистане хотят построить почти три тысячи микроГЭС

За два года в Узбекистане хотят построить почти три тысячи микроГЭС

Sputnik Узбекистан

Президент подписал постановление "О дополнительных мерах по развитию сети микрогидроэлектростанций на территориях республики". Строительство новых микро гидроэлектростанций позволит дополнительно обеспечить электроэнергией 280 тысяч человек.

2025-04-04T17:15+0500

2025-04-04T17:15+0500

2025-04-04T17:25+0500

энергетика

гэс

узбекистан

строительство

шавкат мирзиёев

постановление

электроэнергия

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ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. В Узбекистане в 2025-2026 годы построят 2 983 микрогидроэлектростанции, сообщает министерство юстиции.По информации ведомства, сеть микроГЭС общей мощностью 164 мегаватта будет вырабатывать 500 миллионов киловатт-часов экологически чистой электроэнергии в год.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О дополнительных мерах по развитию сети микрогидроэлектростанций на территориях республики". Документом установлены основные целевые показатели развития сети микроГЭС в регионах республики на текущий и будущий годы.В частности, после ввода в эксплуатацию новых микроГЭС электроэнергией дополнительно будет обеспечено 280 тысяч человек. В период строительства сети трудоустроят 1 200 человек, а после запуска проектов создадут 520 постоянных рабочих мест.До 1 мая земельные участки, выбранные для строительства микроГЭС, передадут министерству энергетики. В свою очередь ведомство обеспечит передачу выделенных земельных участков в аренду инициаторам проектов сроком на 20 лет.Кроме этого, для реализации проектов малых и микроГЭС будет создана специальная проектная группа.

https://uz.sputniknews.ru/20250311/rossiyskaya-kompaniya-postavki-mini-ges-uzbekistan-48339313.html

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