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https://uz.sputniknews.ru/20250404/v-uzbekistane-budut-razvivat-set-mikroges-podrobnosti-48737007.html
За два года в Узбекистане хотят построить почти три тысячи микроГЭС
За два года в Узбекистане хотят построить почти три тысячи микроГЭС
Sputnik Узбекистан
Президент подписал постановление "О дополнительных мерах по развитию сети микрогидроэлектростанций на территориях республики". Строительство новых микро гидроэлектростанций позволит дополнительно обеспечить электроэнергией 280 тысяч человек.
2025-04-04T17:15+0500
2025-04-04T17:25+0500
энергетика
гэс
узбекистан
строительство
шавкат мирзиёев
постановление
электроэнергия
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ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. В Узбекистане в 2025-2026 годы построят 2 983 микрогидроэлектростанции, сообщает министерство юстиции.По информации ведомства, сеть микроГЭС общей мощностью 164 мегаватта будет вырабатывать 500 миллионов киловатт-часов экологически чистой электроэнергии в год.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О дополнительных мерах по развитию сети микрогидроэлектростанций на территориях республики". Документом установлены основные целевые показатели развития сети микроГЭС в регионах республики на текущий и будущий годы.В частности, после ввода в эксплуатацию новых микроГЭС электроэнергией дополнительно будет обеспечено 280 тысяч человек. В период строительства сети трудоустроят 1 200 человек, а после запуска проектов создадут 520 постоянных рабочих мест.До 1 мая земельные участки, выбранные для строительства микроГЭС, передадут министерству энергетики. В свою очередь ведомство обеспечит передачу выделенных земельных участков в аренду инициаторам проектов сроком на 20 лет.Кроме этого, для реализации проектов малых и микроГЭС будет создана специальная проектная группа.
https://uz.sputniknews.ru/20250311/rossiyskaya-kompaniya-postavki-mini-ges-uzbekistan-48339313.html
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микрогэс узбекистан мирзиёев постановление электроэнергия
микрогэс узбекистан мирзиёев постановление электроэнергия

За два года в Узбекистане хотят построить почти три тысячи микроГЭС

17:15 04.04.2025 (обновлено: 17:25 04.04.2025)
© "O‘zbekgidroenergo"МикроГЭС
МикроГЭС - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.04.2025
© "O‘zbekgidroenergo"
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Президент подписал постановление "О дополнительных мерах по развитию сети микрогидроэлектростанций на территориях республики". Строительство новых микроГЭС позволит дополнительно обеспечить электроэнергией 280 тысяч человек.
ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. В Узбекистане в 2025-2026 годы построят 2 983 микрогидроэлектростанции, сообщает министерство юстиции.
По информации ведомства, сеть микроГЭС общей мощностью 164 мегаватта будет вырабатывать 500 миллионов киловатт-часов экологически чистой электроэнергии в год.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О дополнительных мерах по развитию сети микрогидроэлектростанций на территориях республики". Документом установлены основные целевые показатели развития сети микроГЭС в регионах республики на текущий и будущий годы.
В частности, после ввода в эксплуатацию новых микроГЭС электроэнергией дополнительно будет обеспечено 280 тысяч человек. В период строительства сети трудоустроят 1 200 человек, а после запуска проектов создадут 520 постоянных рабочих мест.
© "O‘zbekgidroenergo"МикроГЭС
МикроГЭС - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.04.2025
МикроГЭС
© "O‘zbekgidroenergo"
До 1 мая земельные участки, выбранные для строительства микроГЭС, передадут министерству энергетики. В свою очередь ведомство обеспечит передачу выделенных земельных участков в аренду инициаторам проектов сроком на 20 лет.
Кроме этого, для реализации проектов малых и микроГЭС будет создана специальная проектная группа.
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