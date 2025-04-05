https://uz.sputniknews.ru/20250405/prezident-uzbekistana-vstretilsya-s-glavoy-evropeyskoy-ekonomicheskoy-komissii-oon-48740121.html

Президент Узбекистана встретился с главой Европейской экономической комиссии ООН

Президент Узбекистана встретился с главой Европейской экономической комиссии ООН

Sputnik Узбекистан

С удовлетворением отмечены принятие Концепции развития СПЕКА до 2030 года, подписание с ЕЭК дорожной карты по упрощению процедур торговли, реализация комплекса мер по цифровизации и обмену документами в рамках Транскаспийского коридора.

2025-04-05T10:05+0500

2025-04-05T10:05+0500

2025-04-05T10:05+0500

шавкат мирзиёев

встреча

оон

самарканд

еэк

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/05/48739957_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_f65d1e442328434912ac43b949879143.jpg

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках программы Самаркандского климатического форума принял заместителя Генерального секретаря ООН, Исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии Татьяну Молчан, сообщает пресс-служба главы государства.Высокая гостья передала президенту Узбекистана искренние приветствия и теплые пожелания Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.В ходе встречи Шавкат Мирзиёев особо отметил ключевую роль Комиссии в достижении Целей устойчивого развития до 2030 года, а также оказываемое экспертное содействие в области транспорта, инноваций, текстильной отрасли, энергетики, экологии и гендерного равенства, вопросах вступления Узбекистана в ВТО.Стороны обсудили реализацию региональных и страновых проектов, а также практическое продвижения инициатив, выдвинутых президентом Узбекистана на первом саммите Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) в городе Баку в ноябре 2023 года.Речь шла и о том, что в 2025 году при содействии комиссии Узбекистан присоединился к Орхусской конвенции о доступе населения к достоверной информации о состоянии экологии.Было отмечено, что на проработке присоединение к Воздушной конвенции и Конвенции о трансграничном воздействии промышленных аварий.Собеседники подчеркнули важность скорейшего запуска Целевого фонда Программы СПЕКА.

https://uz.sputniknews.ru/20250404/prezident-uzbekistana-vystupil-na-samarkandskom-mejdunarodnom-klimaticheskom-forume-48731078.html

самарканд

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

молчан мирзиёев встреча европейская экономическая комиссия оон