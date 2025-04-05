https://uz.sputniknews.ru/20250405/prezident-uzbekistana-vstretilsya-s-glavoy-evropeyskoy-ekonomicheskoy-komissii-oon-48740121.html
Президент Узбекистана встретился с главой Европейской экономической комиссии ООН
Президент Узбекистана встретился с главой Европейской экономической комиссии ООН
Sputnik Узбекистан
С удовлетворением отмечены принятие Концепции развития СПЕКА до 2030 года, подписание с ЕЭК дорожной карты по упрощению процедур торговли, реализация комплекса мер по цифровизации и обмену документами в рамках Транскаспийского коридора.
2025-04-05T10:05+0500
2025-04-05T10:05+0500
2025-04-05T10:05+0500
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках программы Самаркандского климатического форума принял заместителя Генерального секретаря ООН, Исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии Татьяну Молчан, сообщает пресс-служба главы государства.Высокая гостья передала президенту Узбекистана искренние приветствия и теплые пожелания Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.В ходе встречи Шавкат Мирзиёев особо отметил ключевую роль Комиссии в достижении Целей устойчивого развития до 2030 года, а также оказываемое экспертное содействие в области транспорта, инноваций, текстильной отрасли, энергетики, экологии и гендерного равенства, вопросах вступления Узбекистана в ВТО.Стороны обсудили реализацию региональных и страновых проектов, а также практическое продвижения инициатив, выдвинутых президентом Узбекистана на первом саммите Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) в городе Баку в ноябре 2023 года.Речь шла и о том, что в 2025 году при содействии комиссии Узбекистан присоединился к Орхусской конвенции о доступе населения к достоверной информации о состоянии экологии.Было отмечено, что на проработке присоединение к Воздушной конвенции и Конвенции о трансграничном воздействии промышленных аварий.Собеседники подчеркнули важность скорейшего запуска Целевого фонда Программы СПЕКА.
https://uz.sputniknews.ru/20250404/prezident-uzbekistana-vystupil-na-samarkandskom-mejdunarodnom-klimaticheskom-forume-48731078.html
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молчан мирзиёев встреча европейская экономическая комиссия оон
молчан мирзиёев встреча европейская экономическая комиссия оон
Президент Узбекистана встретился с главой Европейской экономической комиссии ООН
С удовлетворением отмечены принятие Концепции развития СПЕКА до 2030 года, подписание с ЕЭК дорожной карты по упрощению процедур торговли, реализация мер по цифровизации и обмену документами в рамках Транскаспийского коридора.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках программы Самаркандского климатического форума принял заместителя Генерального секретаря ООН, Исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии Татьяну Молчан, сообщает
пресс-служба главы государства.
Высокая гостья передала президенту Узбекистана искренние приветствия и теплые пожелания Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
В ходе встречи Шавкат Мирзиёев особо отметил ключевую роль Комиссии в достижении Целей устойчивого развития до 2030 года, а также оказываемое экспертное содействие в области транспорта, инноваций, текстильной отрасли, энергетики, экологии и гендерного равенства, вопросах вступления Узбекистана в ВТО.
Стороны обсудили реализацию региональных и страновых проектов, а также практическое продвижения инициатив, выдвинутых президентом Узбекистана на первом саммите Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) в городе Баку в ноябре 2023 года.
"С удовлетворением отмечены принятие по предложению узбекской стороны Концепции развития СПЕКА до 2030 года, подписание с ЕЭК "дорожной карты" по упрощению процедур торговли, последовательная реализация комплекса мер по цифровизации и обмену документами в рамках Транскаспийского коридора", – отметили в пресс-службе.
Речь шла и о том, что в 2025 году при содействии комиссии Узбекистан присоединился к Орхусской конвенции о доступе населения к достоверной информации о состоянии экологии.
Было отмечено, что на проработке присоединение к Воздушной конвенции и Конвенции о трансграничном воздействии промышленных аварий.
Собеседники подчеркнули важность скорейшего запуска Целевого фонда Программы СПЕКА.