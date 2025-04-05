https://uz.sputniknews.ru/20250405/rossiyskie-voennye-porazili-infrastrukturu-voennogo-aerodroma-vsu-48746887.html

Российские военные поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ

Российские военные поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ

Sputnik Узбекистан

Авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складам боеприпасов ракетно-артиллерийского вооружения, предприятию по сборке дронов, а также живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 147 районах.

2025-04-05T17:22+0500

2025-04-05T17:22+0500

2025-04-05T17:33+0500

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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома ВСУ, складам боеприпасов ракетно-артиллерийского вооружения, предприятию по сборке беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, средствами ПВО сбиты семь управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 208 беспилотников.Кроме того, операторы беспилотных летательных аппаратов российских войск на ореховском направлении запорожского фронта уничтожили два ретранслятора ВСУ, которые помогали управлению вражескими дронами. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.Он также рассказал, что в международном аэропорту "Днепропетровск" российские военные ударами дронов "Герань" уничтожили пять самолетов и ангар, где ВСУ вели переоборудование гражданских бортов под военные нужды.

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