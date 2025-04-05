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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20250405/rossiyskie-voennye-porazili-infrastrukturu-voennogo-aerodroma-vsu-48746887.html
Российские военные поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ
Российские военные поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ
Sputnik Узбекистан
Авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складам боеприпасов ракетно-артиллерийского вооружения, предприятию по сборке дронов, а также живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 147 районах.
2025-04-05T17:22+0500
2025-04-05T17:33+0500
спецоперация россии по защите донбасса
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спецоперация
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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома ВСУ, складам боеприпасов ракетно-артиллерийского вооружения, предприятию по сборке беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, средствами ПВО сбиты семь управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 208 беспилотников.Кроме того, операторы беспилотных летательных аппаратов российских войск на ореховском направлении запорожского фронта уничтожили два ретранслятора ВСУ, которые помогали управлению вражескими дронами. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.Он также рассказал, что в международном аэропорту "Днепропетровск" российские военные ударами дронов "Герань" уничтожили пять самолетов и ангар, где ВСУ вели переоборудование гражданских бортов под военные нужды.
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инфраструктура военный аэродром всу сво россия украина беспилотник рогов спецоперация
инфраструктура военный аэродром всу сво россия украина беспилотник рогов спецоперация

Российские военные поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ

17:22 05.04.2025 (обновлено: 17:33 05.04.2025)
© Sputnik / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРабота разведчиков Новороссийского десантно-штурмового горного соединения на Запорожском направлении
Работа разведчиков Новороссийского десантно-штурмового горного соединения на Запорожском направлении - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2025
© Sputnik / Павел Лисицын
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Авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складам боеприпасов ракетно-артиллерийского вооружения, предприятию по сборке дронов, а также живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 147 районах.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома ВСУ, складам боеприпасов ракетно-артиллерийского вооружения, предприятию по сборке беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складам боеприпасов ракетно-артиллерийского вооружения, предприятию по сборке беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 147 районах", - говорится в сводке министерства.

По данным ведомства, средствами ПВО сбиты семь управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 208 беспилотников.
Кроме того, операторы беспилотных летательных аппаратов российских войск на ореховском направлении запорожского фронта уничтожили два ретранслятора ВСУ, которые помогали управлению вражескими дронами. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Ореховское направление запорожского фронта. Наши дроноводы точно вышибают вражеские ретрансляторы, которые усиливали сигнал и управляли вражескими дронами, которые кошмарят мирное население Запорожской области. Конкретно уничтожение удалось провести в городе Орехове - там был нанесен удар по вышке связи и тем самым уничтожена точка ретрансляции ВСУ. Аналогично наши ребята отработали в районе Новоданиловки, где тоже уничтожен ретранслятор, усиливавший работу вражеских дронов", - сказал Рогов.
Он также рассказал, что в международном аэропорту "Днепропетровск" российские военные ударами дронов "Герань" уничтожили пять самолетов и ангар, где ВСУ вели переоборудование гражданских бортов под военные нужды.
"В Днепропетровске произошло "цветение" "Герани". На территории международного аэропорта "Днепропетровск" уничтожено не менее 5 самолетов, еще два получили повреждения. И уничтожен ангар, в котором велись работы по переоборудованию данных самолетов гражданского предназначения для использования в военных целях. Данное военное производство уничтожено", - сказал Рогов.
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