https://uz.sputniknews.ru/20250405/sem-bokserov-iz-uzbekistana-probilis-v-final-kubka-mira-v-brazilii-48741498.html

Семь боксеров из Узбекистана пробились в финал Кубка мира в Бразилии

Семь боксеров из Узбекистана пробились в финал Кубка мира в Бразилии

Sputnik Узбекистан

Представители сборной Узбекистана одолели соперников из Гватемала, Казахстана и Польши.

2025-04-05T12:18+0500

2025-04-05T12:18+0500

2025-04-05T12:18+0500

бокс

кубок мира

узбекистан

бразилия

спорт

финал

боксер

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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. На проходящем в Фос-ду-Игуасу (Бразилия) Кубке мира по боксу завершились полуфинальные поединки. Три представителя Узбекистана, поднявшись на ринг решили бои в свою пользу и пробились в финал турнира. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета. В финал пробились:-55 кг: Миразизбек Мирзахалилов – Хосе Фелипе (Гватемала) 5:0 -80 кг: Джавохир Умматалиев – Диас Молджигитов (Казахстан) 5:0 -85 кг: Акмалжон Исроилов – Якуб Страшевски (Польша) 5:0 Сегодня стартуют финальные бои. В этот день на ринг поднимутся 7 представителей сборной Узбекистана: Первый этап Кубка мира-2025 по боксу проходит в бразильском Фос-ду-Игуасу с 31 марта по 5 апреля. Мужчины соревнуются в десяти весовых категориях, а женщины в восьми. По данным World Boxing, всего на турнир приехало свыше 130 боксеров из 19 стран мира.

https://uz.sputniknews.ru/20250404/kubok-mira-po-boksu-chetyre-uzbekskix-boksera-vyshli-v-final-sorevnovaniy-v-brazilii-48725623.html

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