https://uz.sputniknews.ru/20250405/sem-bokserov-iz-uzbekistana-probilis-v-final-kubka-mira-v-brazilii-48741498.html
Семь боксеров из Узбекистана пробились в финал Кубка мира в Бразилии
Семь боксеров из Узбекистана пробились в финал Кубка мира в Бразилии
Sputnik Узбекистан
Представители сборной Узбекистана одолели соперников из Гватемала, Казахстана и Польши.
2025-04-05T12:18+0500
2025-04-05T12:18+0500
2025-04-05T12:18+0500
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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. На проходящем в Фос-ду-Игуасу (Бразилия) Кубке мира по боксу завершились полуфинальные поединки. Три представителя Узбекистана, поднявшись на ринг решили бои в свою пользу и пробились в финал турнира. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета. В финал пробились:-55 кг: Миразизбек Мирзахалилов – Хосе Фелипе (Гватемала) 5:0 -80 кг: Джавохир Умматалиев – Диас Молджигитов (Казахстан) 5:0 -85 кг: Акмалжон Исроилов – Якуб Страшевски (Польша) 5:0 Сегодня стартуют финальные бои. В этот день на ринг поднимутся 7 представителей сборной Узбекистана: Первый этап Кубка мира-2025 по боксу проходит в бразильском Фос-ду-Игуасу с 31 марта по 5 апреля. Мужчины соревнуются в десяти весовых категориях, а женщины в восьми. По данным World Boxing, всего на турнир приехало свыше 130 боксеров из 19 стран мира.
https://uz.sputniknews.ru/20250404/kubok-mira-po-boksu-chetyre-uzbekskix-boksera-vyshli-v-final-sorevnovaniy-v-brazilii-48725623.html
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бокс кубок мира бразилия узбекистан спорт финал
бокс кубок мира бразилия узбекистан спорт финал
Семь боксеров из Узбекистана пробились в финал Кубка мира в Бразилии
Представители сборной Узбекистана одолели соперников из Гватемала, Казахстана и Польши.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik.
На проходящем в Фос-ду-Игуасу (Бразилия) Кубке мира по боксу завершились полуфинальные поединки. Три представителя Узбекистана, поднявшись на ринг решили бои в свою пользу и пробились в финал турнира. Об этом сообщает
пресс-служба Национального олимпийского комитета.
"В рамках Кубка мира по боксу в Бразилии завершились полуфинальные поединки. Трое наших представителей, которые поднялись на ринг решили бои в свою пользу и пробились в решающую стадию турнира", – говорится в сообщении НОК.
-55 кг: Миразизбек Мирзахалилов – Хосе Фелипе (Гватемала) 5:0
-80 кг: Джавохир Умматалиев – Диас Молджигитов (Казахстан) 5:0
-85 кг: Акмалжон Исроилов – Якуб Страшевски (Польша) 5:0
Сегодня стартуют финальные бои. В этот день на ринг поднимутся 7 представителей сборной Узбекистана:
-50 кг: Асилбек Джалилов – Ники Каммингс (Франция)
-75 кг: Фазлиддин Эркинбоев – Кауэ Белини (Бразилия)
-85 кг: Акмалжон Исроилов – Даулет Тулемиссов (Казахстан)
-90 кг: Турабек Хабибуллаев – Исаак Окох (Англия)
-55 кг: Миразизбек Мирзахалилов – Нурсултан Алтинбек (Казахстан)
-80 кг: Джавохир Умматалиев – Вондерлей Перрейра (Бразилия)
+90 кг: Джахонгир Закиров – Дамар Томас (Англия)
Первый этап Кубка мира-2025 по боксу проходит в бразильском Фос-ду-Игуасу с 31 марта по 5 апреля. Мужчины соревнуются в десяти весовых категориях, а женщины в восьми. По данным World Boxing, всего на турнир приехало свыше 130 боксеров из 19 стран мира.