https://uz.sputniknews.ru/20250405/shavkat-mirziyoev-pogovoril-po-telefonu-s-ilxamom-alievym-48747209.html
Шавкат Мирзиёев поговорил по телефону с Ильхамом Алиевым – что обсудили
Шавкат Мирзиёев поговорил по телефону с Ильхамом Алиевым – что обсудили
Sputnik Узбекистан
Лидеры Узбекистана и Азербайджана рассмотрели актуальные вопросы двусторонней повестки.
2025-04-05T17:51+0500
2025-04-05T17:51+0500
2025-04-05T17:55+0500
узбекистан
азербайджан
ильхам алиев
шавкат мирзиёев
телефонный разговор
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с его азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.Главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки.Также стороны рассмотрели график предстоящих встреч на высшем уровне.Состоялся также обмен мнениями по вопросам регионального взаимодействия, в том числе в рамках Организации тюркских государств и Организации экономического сотрудничества.
https://uz.sputniknews.ru/20250321/mirziyoyev-aliyev-telefonnyy-razgovor-48507324.html
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телефонный разговор мирзиёев алиев узбекистан азербайджан
телефонный разговор мирзиёев алиев узбекистан азербайджан
Шавкат Мирзиёев поговорил по телефону с Ильхамом Алиевым – что обсудили
17:51 05.04.2025 (обновлено: 17:55 05.04.2025)
Лидеры Узбекистана и Азербайджана рассмотрели актуальные вопросы двусторонней повестки и график предстоящих встреч на высшем уровне.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik.
Состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с его азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает
пресс-служба узбекского лидера.
Главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки.
"Важное внимание было уделено ускорению реализации проектов и программ кооперации в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах", – говорится в сообщении.
Также стороны рассмотрели график предстоящих встреч на высшем уровне.
Состоялся также обмен мнениями по вопросам регионального взаимодействия, в том числе в рамках Организации тюркских государств и Организации экономического сотрудничества.