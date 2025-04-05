https://uz.sputniknews.ru/20250405/shavkat-mirziyoev-pogovoril-po-telefonu-s-ilxamom-alievym-48747209.html

Шавкат Мирзиёев поговорил по телефону с Ильхамом Алиевым – что обсудили

Шавкат Мирзиёев поговорил по телефону с Ильхамом Алиевым – что обсудили

Sputnik Узбекистан

Лидеры Узбекистана и Азербайджана рассмотрели актуальные вопросы двусторонней повестки.

2025-04-05T17:51+0500

2025-04-05T17:51+0500

2025-04-05T17:55+0500

узбекистан

азербайджан

ильхам алиев

шавкат мирзиёев

телефонный разговор

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с его азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.Главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки.Также стороны рассмотрели график предстоящих встреч на высшем уровне.Состоялся также обмен мнениями по вопросам регионального взаимодействия, в том числе в рамках Организации тюркских государств и Организации экономического сотрудничества.

https://uz.sputniknews.ru/20250321/mirziyoyev-aliyev-telefonnyy-razgovor-48507324.html

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телефонный разговор мирзиёев алиев узбекистан азербайджан