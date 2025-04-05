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Узбекистан намерен расширять сотрудничество с компаниями Саудовской Аравии и ОАЭ

Узбекистан намерен расширять сотрудничество с компаниями Саудовской Аравии и ОАЭ

Sputnik Узбекистан

Речь идет о проектах в сфере "зеленой" энергетики, фармацевтики, продвижении проектов кооперации в электротехнической отрасли, сельском хозяйстве, модернизации тепло- и водоснабжения, водохозяйственной, коммунальной и транспортной инфраструктуры в регионах Узбекистана.

2025-04-05T11:16+0500

2025-04-05T11:16+0500

2025-04-05T11:19+0500

шавкат мирзиёев

оаэ

саудовская аравия

самарканд

фармацевтика

энергетика

сельское хозяйство

сотрудничество

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. На полях Самаркандского климатического форума президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял сопредседателя узбекско-саудовского Делового совета, председателя правления компании "ACWA Power" Мухаммада Абунайяна. Об этом сообщили в пресс-службе узбекского лидера.Участники встречи рассмотрели вопросы дальнейшего расширения практического сотрудничества с компаниями Саудовской Аравии.Президент с удовлетворением отметил динамичное развитие плодотворного партнерства с "ACWA Power", являющейся стратегическим инвестором в сфере "зеленой" энергетики Узбекистана. Портфель текущих совместных проектов с компанией достиг $15 млрд.Стороны подчеркнули важность ускоренной реализации проектов в сфере "зеленой" энергетики, инфраструктуры, фармацевтики, модернизации тепло- и водоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства и других приоритетных направлениях.Отметили необходимость тщательной подготовки запланированного в этом году в Самарканде заседания Межправительственной комиссии и бизнес-форума.Также глава Узбекистана принял делегацию Объединенных Арабских Эмиратов во главе с министром энергетики и инфраструктуры Сухейлем аль-Мазруи.Стороны рассмотрели возможности дальнейшего расширения практического взаимодействия в приоритетных направлениях на основе принятой "дорожной карты".Речь также шла о продвижении проектов кооперации в "зеленой" энергетике, электротехнической отрасли, сельском хозяйстве, по модернизации водохозяйственной, коммунальной и транспортной инфраструктуры в регионах Узбекистана.Рассмотрены вопросы подготовки к предстоящим мероприятиям на высшем уровне.

оаэ

саудовская аравия

самарканд

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