Узбекистан намерен расширять сотрудничество с компаниями Саудовской Аравии и ОАЭ
11:16 05.04.2025 (обновлено: 11:19 05.04.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял сопредседателя узбекско-саудовского Делового совета, председателя правления компании "ACWA Power" Мухаммада Абунайяна.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Речь идет о проектах в сфере "зеленой" энергетики, фармацевтики, продвижении проектов кооперации в электротехнической отрасли, сельском хозяйстве, модернизации тепло- и водоснабжения, водохозяйственной, коммунальной и транспортной инфраструктуры в регионах Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. На полях Самаркандского климатического форума президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял сопредседателя узбекско-саудовского Делового совета, председателя правления компании "ACWA Power" Мухаммада Абунайяна. Об этом сообщили в пресс-службе узбекского лидера.
Участники встречи рассмотрели вопросы дальнейшего расширения практического сотрудничества с компаниями Саудовской Аравии.
Президент с удовлетворением отметил динамичное развитие плодотворного партнерства с "ACWA Power", являющейся стратегическим инвестором в сфере "зеленой" энергетики Узбекистана. Портфель текущих совместных проектов с компанией достиг $15 млрд.
В декабре прошлого года были подключены к сети 2 ветровые электростанции мощностью по 500 мегаватт в Бухарской области, а также запущены проекты строительства двух солнечных станций совокупной мощностью 1 гигаватт в Самаркандской области и систем хранения энергии в Ташкентской области.
Стороны подчеркнули важность ускоренной реализации проектов в сфере "зеленой" энергетики, инфраструктуры, фармацевтики, модернизации тепло- и водоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства и других приоритетных направлениях.
Отметили необходимость тщательной подготовки запланированного в этом году в Самарканде заседания Межправительственной комиссии и бизнес-форума.
Также глава Узбекистана принял делегацию Объединенных Арабских Эмиратов во главе с министром энергетики и инфраструктуры Сухейлем аль-Мазруи.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял министра энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейля аль-Мазруи.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял министра энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейля аль-Мазруи.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Стороны рассмотрели возможности дальнейшего расширения практического взаимодействия в приоритетных направлениях на основе принятой "дорожной карты".
С особым удовлетворением отмечен устойчивый рост объемов взаимной торговли, количества совместных предприятий и прямых авиарейсов. Портфель проектов с участием ведущих эмиратских компаний составляет порядка $20 млрд.
Речь также шла о продвижении проектов кооперации в "зеленой" энергетике, электротехнической отрасли, сельском хозяйстве, по модернизации водохозяйственной, коммунальной и транспортной инфраструктуры в регионах Узбекистана.
Рассмотрены вопросы подготовки к предстоящим мероприятиям на высшем уровне.