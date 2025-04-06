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В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
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Вице-премьер РФ: ЕАЭС становится экономически привлекательным
Вице-премьер РФ: ЕАЭС становится экономически привлекательным
Sputnik Узбекистан
В этом году Союз рассчитывает заключить соглашения о зоне свободной торговли с еще двумя странами
2025-04-06T16:10+0500
2025-04-06T16:10+0500
еаэс и узбекистан
еаэс
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экономика
торговля
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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. На фоне идущих мировых процессов деглобализации интерес к Евразийскому экономическому союзу растет, он становится экономически привлекательным. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в эфире телеканала "Россия 24".В настоящее время у ЕАЭС есть договоры о зонах свободной торговли с Ираном, Вьетнамом и Сербией.Вице-премьер РФ отметил, что в 2025 году ЕАЭС рассчитывает заключить соглашения о зоне свободной торговли с еще двумя странами.
https://uz.sputniknews.ru/20250405/v-stranax-eaes-proizvodstvo-maslichnyx-kultur-za-5-let-vyroslo-na-33-48743892.html
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вице-премьер рф еаэс экономика
вице-премьер рф еаэс экономика

Вице-премьер РФ: ЕАЭС становится экономически привлекательным

16:10 06.04.2025
© Sputnik / Александр Астафьев / Перейти в фотобанк Брифинг вице-премьера РФ А. Оверчука
Брифинг вице-премьера РФ А. Оверчука - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.04.2025
© Sputnik / Александр Астафьев
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В этом году Союз рассчитывает заключить соглашения о зоне свободной торговли с еще двумя странами.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. На фоне идущих мировых процессов деглобализации интерес к Евразийскому экономическому союзу растет, он становится экономически привлекательным. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в эфире телеканала "Россия 24".

"Те процессы, которые сегодня происходят, деглобализации, будут, несомненно, способствовать росту интереса к ЕАЭС. Потому что, еще раз повторюсь, сегодня ЕАЭС — это порядка 190 миллионов человек сам союз, плюс еще 85 миллионов — это Иран, где-то 100-110 миллионов — Вьетнам, в Сербии есть, хоть это и небольшая страна", — сказал он.

В настоящее время у ЕАЭС есть договоры о зонах свободной торговли с Ираном, Вьетнамом и Сербией.
"Мы ведем переговоры еще с целым рядом стран, которые будут расширять наши рыночные возможности, наши экспортные возможности. Союз действительно становится экономически очень привлекательным", — добавил Оверчук.
Вице-премьер РФ отметил, что в 2025 году ЕАЭС рассчитывает заключить соглашения о зоне свободной торговли с еще двумя странами.
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