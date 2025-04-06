Вице-премьер РФ: ЕАЭС становится экономически привлекательным

"Те процессы, которые сегодня происходят, деглобализации, будут, несомненно, способствовать росту интереса к ЕАЭС. Потому что, еще раз повторюсь, сегодня ЕАЭС — это порядка 190 миллионов человек сам союз, плюс еще 85 миллионов — это Иран, где-то 100-110 миллионов — Вьетнам, в Сербии есть, хоть это и небольшая страна", — сказал он.