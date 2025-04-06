Вице-премьер РФ: ЕАЭС становится экономически привлекательным
© Sputnik / Александр Астафьев/
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В этом году Союз рассчитывает заключить соглашения о зоне свободной торговли с еще двумя странами.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. На фоне идущих мировых процессов деглобализации интерес к Евразийскому экономическому союзу растет, он становится экономически привлекательным. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в эфире телеканала "Россия 24".
"Те процессы, которые сегодня происходят, деглобализации, будут, несомненно, способствовать росту интереса к ЕАЭС. Потому что, еще раз повторюсь, сегодня ЕАЭС — это порядка 190 миллионов человек сам союз, плюс еще 85 миллионов — это Иран, где-то 100-110 миллионов — Вьетнам, в Сербии есть, хоть это и небольшая страна", — сказал он.
В настоящее время у ЕАЭС есть договоры о зонах свободной торговли с Ираном, Вьетнамом и Сербией.
"Мы ведем переговоры еще с целым рядом стран, которые будут расширять наши рыночные возможности, наши экспортные возможности. Союз действительно становится экономически очень привлекательным", — добавил Оверчук.
Вице-премьер РФ отметил, что в 2025 году ЕАЭС рассчитывает заключить соглашения о зоне свободной торговли с еще двумя странами.