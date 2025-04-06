https://uz.sputniknews.ru/20250406/mif-ili-pravda-vrach-rasskazal-o-meteozavisimosti-48748706.html
Миф или правда? Врач рассказал о метеозависимости
Миф или правда? Врач рассказал о метеозависимости
Sputnik Узбекистан
Принято считать, что в период магнитных бурь люди чувствуют себя неважно
2025-04-06T22:01+0500
2025-04-06T22:01+0500
2025-04-06T22:01+0500
это интересно
мнение эксперта
здоровье
метеочувствительность
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Доказательная медицина говорит о том, что магнитные бури не влияют на здоровье человека – метеозависимых людей не существует, рассказала радио Sputnik врач-кардиолог Татьяна Романенко.По ее словам, при изменении погоды, электромагнитной активности солнца и магнитного поля Земли уязвимы могут быть лишь отдельная категория граждан.Чтобы снизить влияние геомагнитной активности на организм, специалист рекомендовала нормализовать режим сна, не устраивать сверхнагрузок и найти время для прогулок на свежем воздухе.
https://uz.sputniknews.ru/20250403/kakoy-produkt-snizit-xolesterin-i-pomojet-poxudet-48713604.html
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миф правда метеозависимость магнитные бури врач
миф правда метеозависимость магнитные бури врач
Миф или правда? Врач рассказал о метеозависимости
Принято считать, что в период магнитных бурь люди чувствуют себя неважно.
Доказательная медицина говорит о том, что магнитные бури не влияют на здоровье человека – метеозависимых людей не существует, рассказала радио Sputnik
врач-кардиолог Татьяна Романенко.
"Нет убедительных данных о том, что изменение электромагнитного поля Земли оказывает влияние на здоровье человека. При магнитных вспышках люди пытаются связать свои изменения самочувствия именно с магнитным полем. Скорее всего речь идет об эффекте ноцебо – человек предполагает, что его самочувствие ухудшится, и он на самом деле начинает себя чувствовать хуже", – пояснила специалист.
По ее словам, при изменении погоды, электромагнитной активности солнца и магнитного поля Земли уязвимы могут быть лишь отдельная категория граждан.
Чтобы снизить влияние геомагнитной активности на организм, специалист рекомендовала нормализовать режим сна, не устраивать сверхнагрузок и найти время для прогулок на свежем воздухе.
"Накануне магнитных бурь желательно лечь пораньше спать, ограничить то время, которое вы проводите за гаджетами, просмотром передач. Утренняя гимнастика, контрастный душ обладают тонизирующим действием, они полезны для общего самочувствия организма", – добавила врач.