https://uz.sputniknews.ru/20250406/mif-ili-pravda-vrach-rasskazal-o-meteozavisimosti-48748706.html

Миф или правда? Врач рассказал о метеозависимости

Миф или правда? Врач рассказал о метеозависимости

Sputnik Узбекистан

Принято считать, что в период магнитных бурь люди чувствуют себя неважно

2025-04-06T22:01+0500

2025-04-06T22:01+0500

2025-04-06T22:01+0500

это интересно

мнение эксперта

здоровье

метеочувствительность

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Доказательная медицина говорит о том, что магнитные бури не влияют на здоровье человека – метеозависимых людей не существует, рассказала радио Sputnik врач-кардиолог Татьяна Романенко.По ее словам, при изменении погоды, электромагнитной активности солнца и магнитного поля Земли уязвимы могут быть лишь отдельная категория граждан.Чтобы снизить влияние геомагнитной активности на организм, специалист рекомендовала нормализовать режим сна, не устраивать сверхнагрузок и найти время для прогулок на свежем воздухе.

https://uz.sputniknews.ru/20250403/kakoy-produkt-snizit-xolesterin-i-pomojet-poxudet-48713604.html

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