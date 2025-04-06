https://uz.sputniknews.ru/20250406/storitelling-kak-napisat-istoriyu-kotoroy-zaxotyat-delitsya-48750211.html

Сторителлинг: как написать историю, которой захотят делиться

Сторителлинг: как написать историю, которой захотят делиться

Sputnik Узбекистан

На SputnikPRO в Ташкенте обладатель премий "Золотое перо" и "Лучшее журналистское произведение" Союза журналистов России расскажет, как не "убить" хороший материал, а также поделится другими лайфхаками при работе с текстом

2025-04-06T12:10+0500

2025-04-06T12:10+0500

2025-04-06T15:03+0500

ташкент

мастер-класс

sputnikpro

миа "россия сегодня"

журналистика

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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. “Сторителлинг: как написать историю, которой захотят делиться” — тема мастер-класса SputnikPRO, который пройдет в Ташкенте.Спикером выступит заместитель директора Дирекции новых медиа медиагруппы "Россия сегодня" Артем Буфтяк.Он расскажет, как не "убить" хороший материал, какие вопросы задавать себе при работе с текстом, чтобы он удерживал аудиторию, и какие приемы сценаристов кино взять на вооружение.После небольшой теоретической части участники на практике "соберут" несколько историй, поэкспериментировав со структурой и наполнением.Время и место проведения мероприятия:10 апреля в 10.00.здание факультета международной журналистики УзГУМЯ, аудитория № 127(адрес: г. Ташкент, ул. Лутфий, дом 8)Записаться можно по следующим контактам:+998971907178@alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comпродюсер пресс-центра Алишер АкимбаевДля справки: Артем Буфтяк — обладатель премий "Золотое перо" и "Лучшее журналистское произведение" Союза журналистов России. Последние пять лет создает нарративные подкасты и иммерсивные проекты (VR, AR, фильмы 360°), неоднократно становившиеся лауреатами конкурсов "Премия Рунета", "Культура Онлайн", "За верность науке", "Digital Communications Awards".

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