https://uz.sputniknews.ru/20250406/storitelling-kak-napisat-istoriyu-kotoroy-zaxotyat-delitsya-48750211.html
Сторителлинг: как написать историю, которой захотят делиться
Сторителлинг: как написать историю, которой захотят делиться
Sputnik Узбекистан
На SputnikPRO в Ташкенте обладатель премий "Золотое перо" и "Лучшее журналистское произведение" Союза журналистов России расскажет, как не "убить" хороший материал, а также поделится другими лайфхаками при работе с текстом
2025-04-06T12:10+0500
2025-04-06T12:10+0500
2025-04-06T15:03+0500
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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. “Сторителлинг: как написать историю, которой захотят делиться” — тема мастер-класса SputnikPRO, который пройдет в Ташкенте.Спикером выступит заместитель директора Дирекции новых медиа медиагруппы "Россия сегодня" Артем Буфтяк.Он расскажет, как не "убить" хороший материал, какие вопросы задавать себе при работе с текстом, чтобы он удерживал аудиторию, и какие приемы сценаристов кино взять на вооружение.После небольшой теоретической части участники на практике "соберут" несколько историй, поэкспериментировав со структурой и наполнением.Время и место проведения мероприятия:10 апреля в 10.00.здание факультета международной журналистики УзГУМЯ, аудитория № 127(адрес: г. Ташкент, ул. Лутфий, дом 8)Записаться можно по следующим контактам:+998971907178@alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comпродюсер пресс-центра Алишер АкимбаевДля справки: Артем Буфтяк — обладатель премий "Золотое перо" и "Лучшее журналистское произведение" Союза журналистов России. Последние пять лет создает нарративные подкасты и иммерсивные проекты (VR, AR, фильмы 360°), неоднократно становившиеся лауреатами конкурсов "Премия Рунета", "Культура Онлайн", "За верность науке", "Digital Communications Awards".
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сторителлинг sputnikpro ташкент
сторителлинг sputnikpro ташкент
Сторителлинг: как написать историю, которой захотят делиться
12:10 06.04.2025 (обновлено: 15:03 06.04.2025)
На SputnikPRO в Ташкенте обладатель премий "Золотое перо" и "Лучшее журналистское произведение" Союза журналистов России расскажет, как не "убить" хороший материал, а также поделится другими лайфхаками при работе с текстом.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. “Сторителлинг: как написать историю, которой захотят делиться” — тема мастер-класса SputnikPRO, который пройдет в Ташкенте.
Спикером выступит заместитель директора Дирекции новых медиа медиагруппы "Россия сегодня" Артем Буфтяк.
Он расскажет, как не "убить" хороший материал, какие вопросы задавать себе при работе с текстом, чтобы он удерживал аудиторию, и какие приемы сценаристов кино взять на вооружение.
После небольшой теоретической части участники на практике "соберут" несколько историй, поэкспериментировав со структурой и наполнением.
Время и место проведения мероприятия:
здание факультета международной журналистики УзГУМЯ, аудитория № 127
(адрес: г. Ташкент, ул. Лутфий, дом 8)
Записаться можно по следующим контактам:
a.akimbaev@sputniknews.com
продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев
Для справки: Артем Буфтяк — обладатель премий "Золотое перо" и "Лучшее журналистское произведение" Союза журналистов России. Последние пять лет создает нарративные подкасты и иммерсивные проекты (VR, AR, фильмы 360°), неоднократно становившиеся лауреатами конкурсов "Премия Рунета", "Культура Онлайн", "За верность науке", "Digital Communications Awards".