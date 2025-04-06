https://uz.sputniknews.ru/20250406/uzbekistan-i-azerbaydjan-memorandum-turizm-48750968.html

Узбекистан и Азербайджан подписали меморандум о взаимопонимании в сфере туризма

Узбекистан и Азербайджан подписали меморандум о взаимопонимании в сфере туризма

Sputnik Узбекистан

Документ направлен на развитие и продвижение единого туристического маршрута по Великому шелковому пути

2025-04-06T13:20+0500

2025-04-06T13:20+0500

2025-04-06T13:20+0500

узбекистан

азербайджан

самарканд

подписание документов

меморандум

туризм

великий шелковый путь

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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. В Самарканде подписан меморандум о взаимопонимании между Узбекистаном и Азербайджаном в сфере туризма, сообщает пресс-служба Комитета по туризму при Минэкологии.В ходе встречи председателя узбекистанского ведомства Умида Шадиева с зампредседателя Государственного агентства по туризму Азербайджана Азадой Гусейновой обсудили текущее состояние туристической отрасли, перспективы сотрудничества и развитие совместных туристических инициатив.Основная цель сотрудничества — консолидация туристических ресурсов двух стран в рамках инициативы Joint Silk Road Highlights Tour. Проект предусматривает совместное продвижение туристических маршрутов в странах Центральной Европы, а также акцент на ключевых исторических достопримечательностях Шелкового пути, таких как Баку, Шемаха, Шеки, Хива, Бухара и Самарканд.В рамках меморандума стороны также договорились проводить совместные B2B-мероприятия, роуд-шоу и участвовать в международных туристических выставках.Азербайджанская делегация посетила Академию туризма в Самарканде, где ознакомилась с образовательными программами, инфраструктурой и перспективами подготовки кадров в туристической сфере.

https://uz.sputniknews.ru/20250405/uzbekistan-kazaxstan-azerbaydjan-podpisali-memorandum-o-zelenom-energokoridore-48742472.html

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