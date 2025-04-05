https://uz.sputniknews.ru/20250405/uzbekistan-kazaxstan-azerbaydjan-podpisali-memorandum-o-zelenom-energokoridore-48742472.html

Узбекистан, Казахстан и Азербайджан подписали меморандум о "зеленом" энергокоридоре

Узбекистан, Казахстан и Азербайджан подписали меморандум о "зеленом" энергокоридоре

Sputnik Узбекистан

Документ был подписан в Баку в рамках 11-го министерского заседания Консультативного совета Южного газового коридора и 3-го министерского заседания Консультативного совета по зеленой энергетике.

2025-04-05T13:25+0500

2025-04-05T13:25+0500

2025-04-05T13:25+0500

узбекистан

азербайджан

казахстан

энергетика

меморандум

абр

абии

европа

подписание документов

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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Узбекистан, Казахстан и Азербайджан подписали меморандум о взаимопонимании с Азиатским банком развития (АБР) и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ) для продвижения Каспийского зеленого энергетического коридора. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго Азербайджана.Документ был подписан в Баку в рамках 11-го министерского заседания Консультативного совета Южного газового коридора и 3-го министерского заседания Консультативного совета по зеленой энергетике.Зеленая энергетика: лидеры Узбекистана, Азербайджана и Казахстана запустили новый проектОн предусматривает сотрудничество в области подготовки технико-экономического обоснования проекта, направленного на объединение энергетических систем трех государств и создание маршрута поставки возобновляемой энергии в Европу.Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов назвал проект стратегическим и исторически значимым, отметив, что подключение к нему АБР и АБИИ позволит ускорить начальный этап его реализации. По его словам, банки выделили $2 млн технической помощи на подготовку технико-экономического обоснования (ТЭО) по проекту.Узбекистан, Азербайджан и Казахстан стали партнерами в области "зеленой" энергииПо словам министра энергетики Узбекистана Умида Мамадаминова, коридор отражает приверженность стран созданию зеленого будущего, содействию экономическому росту и обеспечению долгосрочной энергетической безопасности.Представители АБР и АБИИ со своей стороны выразили готовность поддержать проект, который, по их оценкам, откроет путь к раскрытию энергетического потенциала Центральной Азии и укрепит трансграничное сотрудничество в сфере чистой энергетики.Данная инициатива стала продолжением соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии, подписанного главами государств в ноябре 2024 года в рамках COP29.

https://uz.sputniknews.ru/20250315/uzbekistan-ratifitsiroval-soglashenie-o-zelenoy-energii-s-kazaxstanom-i-azerbaydjanom-48421983.html

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